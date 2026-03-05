10 giờ mổ cứu ca ung thư hốc mũi 'chưa từng có'

TP HCMPhối hợp liên viện và huy động lực lượng 8 chuyên khoa trong cuộc đại phẫu 10 tiếng, Bệnh viện Chợ Rẫy giành lại sự sống cho người đàn ông ung thư hốc mũi xâm lấn nhiều cơ quan.

Người đàn ông 61 tuổi nhập viện đầu tháng 2 trong tình trạng suy kiệt, đau đớn dữ dội do ung thư hốc mũi tái phát. Trước đó một năm, bệnh nhân từng phẫu thuật u ác mũi xoang kết hợp hóa - xạ trị, nhưng khối u vẫn tiến triển nhanh chóng.

Ngày 4/3, BS.CK2 Hoàng Bá Dũng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết khối u đã phát triển thành một khối lớn vùng mặt trái. U xâm lấn xuyên da, lan toàn bộ nhãn cầu trái, phá hủy xương hàm trên, xâm nhập khẩu cái và ăn sâu vào não. Bệnh nhân chịu những cơn đau buốt lan lên đầu, không thể ăn ngủ, suy kiệt cả thể chất lẫn tinh thần.

Bệnh viện Chợ Rẫy đã khởi động cuộc hội chẩn đa chuyên khoa Tai Mũi Họng, Ngoại Thần kinh, Mắt, Tạo hình Thẩm mỹ... đồng thời phối hợp với Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương. Đánh giá vẫn còn cơ hội cứu sống người bệnh, các bác sĩ quyết định phẫu thuật, với sự tham gia của hàng chục y bác sĩ.

Lần lượt từng êkíp thay phiên nhau bước vào "trận chiến". Mở đầu, các bác sĩ Tai Mũi Họng phối hợp cùng Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương bóc tách khối u nặng gần 800 gram ở phần xương hàm trên trái và khẩu cái. Ngay sau đó, các bác sĩ Mắt tiếp ứng, bóc tách toàn bộ nhãn cầu trái do đã bị tế bào ung thư phá hủy hoàn toàn và êkíp Ngoại thần kinh phẫu thuật mở sọ lấy phần u xâm lấn não.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau nhiều giờ cắt bỏ khối u diện rộng, sinh mạng người bệnh tạm được giữ lại, nhưng ông phải đối diện với khuyết hổng khổng lồ trên gương mặt. Lúc này, êkíp Tạo hình Thẩm mỹ đã vi phẫu chuyển vạt da tự do từ chân để che phủ hốc mắt, tái lập vách ngăn mũi - xoang nhằm bảo tồn đường thở và tạo hình lại khẩu cái để ngăn cách khoang miệng với khoang mũi.

Trải qua 10 giờ đồng hồ căng thẳng tột độ với 4 đơn vị máu được truyền, ca đại phẫu khép lại thành công. Sau hai tuần điều trị tích cực, bệnh nhân xuất viện trong tình trạng ổn định. Tái khám đầu tháng 3, sức khỏe ông hồi phục rõ rệt, tự đi lại được, tự thở bằng mũi, nói chuyện rõ ràng, tinh thần tốt. Các vạt da che phủ sống khỏe, vết thương lành đẹp, những cơn đau dữ dội biến mất hoàn toàn. Bệnh nhân đã được rút ống thông và có thể ăn uống đường miệng bình thường.

Bác sĩ Dũng thăm khám cho bệnh nhân sau mổ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Dũng, những ca ung thư hốc mũi giai đoạn muộn, xâm lấn rộng thường chỉ được chỉ định điều trị giảm nhẹ do không còn khả năng phẫu thuật triệt để, nên việc can thiệp thành công như trường hợp này là rất hiếm. Đây là lần đầu tiên bệnh viện phối hợp cùng lúc nhiều chuyên khoa sâu trong một ca mổ kéo dài 10 tiếng, qua đó giúp tận dụng tối đa "thời gian vàng", rút ngắn thời gian điều trị, giảm biến chứng do gây mê nhiều lần và tối ưu hóa kết quả phục hồi.

Bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân ung thư sau phẫu thuật cần tuân thủ lịch tái khám định kỳ để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, tăng cơ hội can thiệp kịp thời.

Lê Phương