10 giờ Hà Nội ngập trong biển nước

Mưa lớn kéo dài khiến khu vực chợ Nhà Xanh, phố Phan Văn Trường, phường Cầu Giấy ngập hơn một mét. Khu chợ thường ngày tấp nập, hôm nay vắng người, xe qua lại, chỉ có tiểu thương đứng chờ nước rút.

Nhà Xanh là một trong những chợ sinh viên lớn nhất Thủ đô, phục vụ chủ yếu cho đối tượng khách hàng là học sinh, sinh viên. Ảnh: Thanh Tùng