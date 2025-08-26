10 giờ Hà Nội ngập trong biển nước

Người phụ nữ chới với cùng chiếc xe bị chết máy trên đường Dương Đình Nghệ. Mực nước tại đây ngập gần một mét và có những đợt sóng mạnh mỗi khi ôtô, xe tải đi qua. Ảnh: Đức Đồng
Anh Tuấn Anh dùng thuyền phao để di chuyển trên đường Dương Đình Nghệ (phường Cầu Giấy) đã ngập sâu khoảng một mét. Ảnh: Đức Đồng
Tầng hầm một khách sạn trên phố Hoàng Cầu ngập nặng. Nhiều xe máy phải dắt lên cao để tránh ngập. Ảnh: Đức Đồng
Kế bên, chung cư Ecohome 1 cũng bị ngập nặng, nước tràn vào thang máy tầng một. Đến trưa, khi nước rút, cư dân cùng nhau quét dọn. Ảnh: Viết Tuân
Mưa lớn kéo dài khiến khu vực chợ Nhà Xanh, phố Phan Văn Trường, phường Cầu Giấy ngập hơn một mét. Khu chợ thường ngày tấp nập, hôm nay vắng người, xe qua lại, chỉ có tiểu thương đứng chờ nước rút.
Nhà Xanh là một trong những chợ sinh viên lớn nhất Thủ đô, phục vụ chủ yếu cho đối tượng khách hàng là học sinh, sinh viên. Ảnh: Thanh Tùng
Nhiều cửa hàng quần áo quanh chợ Hàng Xanh (quận Cầu Giấy) bị nước tràn vào. Chị Hồng Thị Xua, bán hàng ở chợ cho biết nước ngập lên quá nhanh từ sáng sớm nên tất cả hàng hóa, xe không kịp di chuyển. Ảnh: Anh Phú
Tại ngã năm quốc tế phố Tạ Hiện (phường Hoàn Kiếm), công nhân phải cắm biển cảnh báo và khẩn trương thông tắc để tiêu thoát nước. Ảnh: Hiếu Trần
Tại ngã tư Trần Phú - Chu Văn An, ôtô bị cây xà cừ cổ thụ đè trúng, vỡ kính chắn gió, bẹp nắp capô. Hai vợ chồng ngồi trong xe may mắn được người dân hỗ trợ mở cửa, thoát ra an toàn. Ảnh: Huy Mạnh
Xe cứu hộ rẽ sóng, kéo theo một chiếc xe bị chết máy khi đi vào đường ngập, tại chung cư trên đường Lê Trọng Tấn, Hoài Đức. Ảnh: Lưu Quý
Đường Lê Đức Thọ đoạn trước cửa sân Mỹ Đình biến thành sông, giao thông tê liệt, hỗn loạn sáng nay Ảnh: Việt Anh
Đường Võ Chí Công hướng từ trung tâm Hà Nội ra sân bay Nội Bài lúc 17h vẫn ngập nước, ùn tắc. Video: Văn Ngọc
Nhóm phóng viên