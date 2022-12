10 dự án năng lượng tái tạo nổi bật năm 2022

Công ty Thụy Điển SeaTwirl đang phát triển turbine gió nổi trục dọc công suất 1 MW mang tên S2x, bản thử nghiệm cho sản phẩm thương mại đầu tiên của hãng này. Thiết bị gồm ba cánh quạt gắn trên một trụ nổi với trọng tâm thấp và đế nặng đóng vai trò như sống thuyền giúp giữ thăng bằng. Nó nằm trong một hệ thống phát điện tĩnh được neo xuống đáy biển. Khi các cánh quạt đón gió, toàn bộ trục sẽ quay, máy phát điện tạo ra năng lượng và truyền vào bờ thông qua dây cáp.

S2x dự kiến cao khoảng 55 m so với mặt nước và cột trụ trung tâm sẽ chạm xuống sâu 80 m. Do đó, nó cần lắp đặt trong vùng biển sâu. SeaTwirl đề nghị độ sâu tối thiểu là 100 m. Turbine sẽ ngắt điện nếu tốc độ gió vượt 90 km/h, dù nó được thiết kế để chịu tốc độ gió lên đến 180 km/h. Thiết bị sẽ có tuổi thọ 25 - 30 năm. New Atlas vào tháng 9 đưa tin SeaTwirl đã ký thỏa thuận với công ty Westcon để lắp đặt nguyên mẫu S2x ở vùng biển gần Bokn, Na Uy. Thiết bị dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2023 với thời gian thử nghiệm khoảng 5 năm. Ảnh: SeaTwirl