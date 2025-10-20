10 đội hình 'sớm nở tối tàn' tại châu Âu

Real Sociedad 2021-2022. Đội bóng xứ Basque từng sở hữu đội hình chất lượng, với Alexander Isak, Mikel Oyarzabal, David Silva, Mikel Merino và Martin Zubimendi.
Nhưng họ không gặt hái thành tích tương xứng. Dưới trướng Imanol Alguacil mùa 2021-2022, Sociedad đứng thứ sáu La Liga, thua Real Betis ở tứ kết Cup Nhà vua và Leipzig ở vòng 1/16 Europa League.
Rennes 2020-2021. Đội bóng ở phía Tây Bắc nước Pháp từng hội tụ những cái tên sau đó vươn tầm đẳng cấp như Raphinha, Jeremy Doku, Eduardo Camavinga hay Edouard Mendy.
Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau khi tập hợp, Raphinha sang Leeds và Mendy đến Chelsea, khiến đội hình tiềm năng chưa kịp tỏa sáng đã tan vỡ. Rennes kết thúc Ligue 1 ở vị trí thứ 6 và chỉ giành một điểm tại vòng bảng Champions League.
Dortmund 2020-2021. HLV Edin Terzic từng có trong tay tập thể nhiều ngôi sao như Julian Brandt, Marco Reus, Mats Hummels, và đặc biệt là bộ đôi Erling Haaland - Jude Bellingham vẫn còn ở tuổi teen. Họ đứng thứ ba Bundesliga, đoạt Cup Quốc gia sau khi thắng Leipzig 4-1 và vào tứ kết Champions League.
Dù còn non trẻ, đó là đội hình đặt nền móng cho hai trong những ngôi sao sáng nhất bóng đá thế giới hiện nay.
Monaco 2016-2017. Đây là một trong những hiện tượng lớn nhất bóng đá châu Âu thế kỷ 21. Dưới trướng HLV Leonardo Jardim, Monaco gây tiếng vang khi vô địch Ligue 1, loại Man City và Dortmund để vào bán kết Champions League.
Tuy nhiên, đội hình với những Kylian Mbappe, Bernardo Silva, Fabinho, Thomas Lemar, Tiemoue Bakayoko hay Benjamin Mendy nhanh chóng bị "xé nhỏ". Chỉ hai năm sau, hầu hết đã rời CLB theo những bản hợp đồng bom tấn.
Roma 2015-2016. Dưới sự dẫn dắt của Rudi Garcia trong nửa đầu mùa giải và Luciano Spalletti trong nửa sau, đội bóng thủ đô cán đích thứ ba Serie A, thua Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League và bị Spezia loại ở Cup quốc gia.
Đội hình Roma khi đó sở hữu Mohamed Salah, Edin Dzeko, Radja Nainggolan, Miralem Pjanic, Alessandro Florenzi và Kostas Manolas - hầu hết đều trở thành ngôi sao hàng đầu châu Âu sau đó.
Malaga 2011-2012. Dưới trướng Manuel Pellegrini, Malaga cán đích thứ tư La Liga - thành tích cao nhất trong lịch sử CLB. Đội hình với Isco, Santi Cazorla, Joaquin, Jeremy Toulalan, Martin Demichelis, Salomon Rondon và Van Nistelrooy thể hiện lối chơi tấn công đẹp mắt.
Một năm sau, dù mất nhiều trụ cột, Malaga vẫn vào tứ kết Champions League và chỉ bị Dortmund loại bởi pha lập công gây tranh cãi phút bù giờ.
Porto 2010-2011. Dưới tay Andre Villas-Boas, Porto giành cú ăn ba lịch sử - vô địch quốc gia, Europa League và Cup Bồ Đào Nha.
Radamel Falcao ghi 38 bàn, Hulk khuấy đảo hàng công, Joao Moutinho, James Rodriguez, Fernando làm chủ tuyến giữa còn Rolando, Nicolas Otamendi chắc chắn nơi trung tâm hàng thủ. Ở chung kết Europa League, họ thắng Braga 1-0 nhờ pha lập công của Falcao, khép lại một mùa giải hoàn hảo.
Valencia 2008-2009. HLV Unai Emery dẫn dắt tập thể Valencia đầy tài năng với năm cầu thủ sau đó trở thành vô địch World Cup, là Raul Albiol, Carlos Marchena, David Silva, Juan Mata và David Villa. Đội kết thúc La Liga ở vị trí thứ sáu, dừng bước ở tứ kết Cup Nhà Vua trước Sevilla, và bị loại ở vòng 1/16 UEFA Cup bởi Dynamo Kiev.
Dù không có danh hiệu, đây là thế hệ đỉnh cao cuối cùng trước khi Valencia bước vào giai đoạn khủng hoảng tài chính.
Benfica 2009-2010. HLV Jorge Jesus tạo nên Benfica bùng nổ với Angel di Maria, Ramires, David Luiz, Fabio Coentrao, cùng cặp tiền đạo Javier Saviola, Oscar Cardozo. Họ vô địch Bồ Đào Nha, hơn Sporting Braga năm điểm, ghi hơn 70 bàn và chỉ thua hai trận cả mùa.
Benfica sớm dừng chân ở Cup quốc gia và bị Liverpool loại ở tứ kết Europa League, nhưng đây vẫn được nhớ đến như một trong những tập thể tấn công đẹp mắt nhất kỷ nguyên hiện đại.
Zaragoza 2006-2007. Zaragoza mùa đó là tập thể giàu chất sáng tạo với Diego Milito, Pablo Aimar, D’Alessandro, Sergio Garcia dưới trướng Víctor Fernandez. Họ cán đích thứ sáu La Liga và bị Barca loại ở tứ kết Cúp Nhà vua.
Chỉ một năm sau, khi mất Gerard Pique, Gabi Milito và Aimar, Zaragoza tụt dốc thảm hại và rớt hạng - kết thúc một thời kỳ đầy hứa hẹn.
Hồng Duy
Ảnh: Marca