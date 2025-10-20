10 đội hình 'sớm nở tối tàn' tại châu Âu

Rennes 2020-2021. Đội bóng ở phía Tây Bắc nước Pháp từng hội tụ những cái tên sau đó vươn tầm đẳng cấp như Raphinha, Jeremy Doku, Eduardo Camavinga hay Edouard Mendy.

Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau khi tập hợp, Raphinha sang Leeds và Mendy đến Chelsea, khiến đội hình tiềm năng chưa kịp tỏa sáng đã tan vỡ. Rennes kết thúc Ligue 1 ở vị trí thứ 6 và chỉ giành một điểm tại vòng bảng Champions League.