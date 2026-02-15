10 đội đáp ứng nhanh TP HCM ứng phó dịch bệnh xuyên Tết

100 thành viên thuộc 10 đội đáp ứng nhanh của TP HCM đã chuyển sang trạng thái trực chiến, sẵn sàng xử lý mọi tình huống dịch bệnh dịp Tết.

ThS.BS Lê Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), cho biết đã hoàn tất kiện toàn 10 đội đáp ứng nhanh (RRT), sẵn sàng kích hoạt để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt trong dịp Tết Bính Ngọ. Việc này diễn ra trong bối cảnh địa bàn quản lý của thành phố thay đổi lớn sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu với 168 đơn vị hành chính cấp xã.

Quy mô dân số tăng vọt, địa bàn trải rộng cùng áp lực giao thương quốc tế và biến đổi khí hậu đã làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Thực tiễn này đòi hỏi hệ thống y tế dự phòng phải nâng cấp năng lực giám sát để phát hiện sớm và ứng phó kịp thời.

HCDC đã rà soát, tổ chức lại lực lượng từ các đơn vị tiền thân từ các địa phương cũ thành mô hình thống nhất. Mỗi đội gồm 10 thành viên (đội trưởng, cán bộ dịch tễ, xét nghiệm, xử lý môi trường, truyền thông, sức khỏe môi trường, hậu cần và lái xe) luân phiên trực chiến để đảm bảo tính cơ động.

Theo bác sĩ Nga, cơ cấu đa ngành này giúp đội có khả năng tác chiến độc lập, triển khai đồng bộ các hoạt động từ điều tra, xử lý ổ dịch đến kiểm soát lây nhiễm ngay khi tiếp cận hiện trường. Mọi hoạt động tuân thủ phương châm "4 tại chỗ", gồm chỉ huy, lực lượng, phương tiện - vật tư và hậu cần tại chỗ. Khi phát hiện ca bệnh nghi ngờ hoặc tín hiệu cảnh báo dịch, đội RRT sẽ được kích hoạt ngay lập tức để điều tra dịch tễ, đánh giá nguy cơ, khoanh vùng xử lý ổ dịch và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến y tế cơ sở.

Thành viên Đội đáp ứng nhanh (RRT) được hướng dẫn sử dụng đúng cách phương tiện phòng hộ cá nhân PPE. Ảnh: HCDC

Thời gian tới, dự kiến mỗi trạm y tế phường, xã, đặc khu sẽ thành lập ít nhất một đội RRT, phối hợp chặt với các đội của HCDC. Mục tiêu là hình thành mạng lưới phản ứng nhanh đồng bộ, liên thông và xuyên suốt trên toàn thành phố, góp phần củng cố hệ thống giám sát và bảo vệ an ninh y tế trong bối cảnh mới.

Lê Phương