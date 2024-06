10 đoàn nghệ thuật quốc tế hòa nhạc thông điệp hòa bình

Các nghệ sĩ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ trình diễn tại buổi hòa nhạc "Giai điệu hòa bình - Quảng Trị ký ức nở hoa".

Chương trình Lễ hội vì hòa bình 2024 sẽ diễn ra ở Quảng Trị vào tháng 7, trong đó, buổi hòa nhạc quốc tế là điểm nhấn. Trưởng ban tổ chức cho biết hiện có 10 đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc, Pháp, Trung Quốc, Australia, Lào, Thái Lan, Campuchia, Cuba, Nhật Bản, Hàn Quốc tham dự.

Ca sĩ Sasaki Shiho, người Nhật Bản, từng tham gia biểu diễn tại nhiều hoạt động giao lưu văn hóa Việt - Nhật, nói mong chờ quay lại gặp gỡ khán giả.

Ca sĩ Shiho Rainbow (trái), người Nhật Bản, diện trang phục truyền thống cùng chồng dự họp báo giới thiệu chương trình, ngày 18/6 ở TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Kyo York - gương mặt thân quen sau hơn 10 năm tham gia showbiz Việt - tham gia đoàn nghệ thuật Mỹ. Ca sĩ cho biết: "Tôi từng đi rất nhiều tỉnh thành, phần nào cảm nhận nỗi đau của người dân khi chiến tranh đi qua. Tôi muốn hát các ca khúc để lan tỏa tinh thần yêu hòa bình, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống". Hiện Kyo York tập luyện You Raise Me Up - nhạc phẩm nổi tiếng qua giọng hát của danh ca Josh Groban - để trình diễn tại buổi hòa nhạc.

Chương trình gồm ba phần Hòa bình trong mắt trẻ thơ, Quảng Trị ký ức nở hoa, Quảng Trị - điểm đến hòa bình. Ngoài các tiết mục của nghệ sĩ trong nước, quốc tế, còn có màn trình diễn bộ sưu tập áo dài sử dụng chất liệu tái chế, họa tiết hình ảnh 54 dân tộc và biểu tượng các quốc gia có quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Tại đêm nhạc, 1.001 em thiếu nhi sẽ trình diễn văn nghệ trên nền nhạc flashmob. Cùng đó, ban tổ chức đầu tư màn trình diễn ánh sáng bằng drone, dự kiến hút khoảng 15.000 khán giả.

Nhiều hoa hậu, á hậu gồm Phương Khánh, Ngọc Châu, Xuân Hạnh, Ban Mai, Đoàn Thu Thủy, Kim Duyên, Thủy Tiên, Hoàng Nhung, Thanh Ngân đảm nhận vai trò đại sứ.

Từ trái qua gồm nam vương Chiếu Linh, người đẹp Thanh Ngân, Thu Thủy, Ban Mai - các đại sứ của chương trình. Ảnh: Tân Cao

Trong khuôn khổ lễ hội còn có hoạt động Ngày hội đạp xe vì hòa bình (29-30/6), lễ khai mạc Kết nối những nhịp cầu (6/7), đêm nhạc Trịnh Công Sơn, diễn ra tại công viên Fidel, TP Đông Hà, ngày 13/7.

Chương trình lần đầu tổ chức, do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Bộ Ngoại giao, nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, tưởng niệm nạn nhân chiến tranh.

Tân Cao