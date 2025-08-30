10 đô vật đóng phim thành công nhất

Paul Wight, Andre the Giant là những cựu đô vật huyền thoại - cao 2 m, nặng xấp xỉ 230 kg - thành công khi lấn sân Hollywood.

Nhiều ngôi sao xuất thân đấu vật chuyên nghiệp ghi dấu ấn với khả năng diễn xuất. Các tác phẩm họ tham gia đa dạng thể loại, mang màu sắc giải trí, hành động lẫn tâm lý. Trang Hollywood Reporter xếp hạng 10 ngôi sao WWE có các màn thể hiện ấn tượng.

1. Dave Bautista

Dave Bautista trong 'The Man with the Iron Fists' (2012) Dave Bautista trong "The Man with the Iron Fists" (2012). Video: Popcorn Picks

Dave Bautista, 56 tuổi, từng là đô vật nổi tiếng với tên Batista, gây ấn tượng bởi thân hình vạm vỡ và phong cách thi đấu. Khi lấn sân điện ảnh, nhiều khán giả nghĩ anh chỉ hợp với vai cơ bắp như Drax trong Guardians of the Galaxy. Tuy nhiên, Bautista chứng minh khả năng diễn xuất qua Blade Runner 2049 hay Dune. Anh chủ động thay đổi vóc dáng, giảm cân từ 132 kg xuống còn khoảng 109 kg để mở rộng phạm vi vai diễn. Thời gian tới, Bautista sẽ góp mặt trong Afterburn, Trap House, The Wrecking Crew và lồng tiếng cho The Legend of Aang: The Last Airbender.

2. Dwayne Johnson

Trailer 'The Smashing Machine' Trailer "The Smashing Machine", có Dwayne Johnson. Video: A24

Dwayne Johnson (biệt danh The Rock), 53 tuổi, là một trong những nghệ sĩ thành công nhất khi lấn sân Hollywood, có loạt bom tấn mang về doanh thu lớn. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận xét các vai diễn của anh chưa thực sự đa dạng, chủ yếu xoay quanh những vai cơ bắp, có sức mạnh siêu việt như trong loạt Fast & Furious, San Andreas (2015), Skyscraper (2018). Sắp tới, tài tử được kỳ vọng tạo đột phá với màn thể hiện trong The Smashing Machine của hãng A24, hóa thân huyền thoại võ tổng hợp Mark Kerr.

3. John Cena

'Peacemaker' - phiên bản lỗi của Captain America Trailer "Peacemaker", John Cena đóng chính. Video: Max

John Cena, 47 tuổi, lấn sân điện ảnh sau khi có sự nghiệp thành công tại giải WWE. Anh bắt đầu đóng phim vào năm 2006 với The Marine, sau đó phát triển sự nghiệp diễn xuất với hàng loạt bom tấn như Fast and Furious 9, The Suicide Squad và Peacemaker. Anh cho thấy khiếu hài hước trong các vai diễn, không ngại nhận những vai tự giễu.

4. Roddy Piper

Roddy Piper trong 'They Live' (1988) Roddy Piper trong "They Live" (1988). Video: Universal Pictures

Roddy Piper, được biết đến với cái tên Rowdy, từng gây chú ý khi đóng chính phim kinh dị They Live (1988) do John Carpenter đạo diễn. Ông vào vai công nhân phát hiện ra kính râm có thể nhìn thấy người ngoài hành tinh ẩn mình trong hình hài con người. Ở mảng truyền hình, ông góp mặt ở Highlander: The Series (1992), RoboCop: The Series (1994) và vai khách mời trong series It's Always Sunny in Philadelphia.

Roddy Piper qua đời tại nhà riêng vào năm 2015, ở tuổi 61. Nguyên nhân cái chết được xác định là do ngừng tim và huyết áp cao. Trước đó, ông từng chiến thắng bệnh ung thư hạch Hodgkin vào năm 2006 nhưng chịu nhiều vấn đề sức khỏe.

5. Adam Copeland

Adam Copeland trong 'Percy Jackson and the Olympians' (2023) Adam Copeland trong "Percy Jackson and the Olympians" (2023). Video: Disney+

Adam Copeland, được biết đến với biệt danh Edge tại WWE, nổi bật với chiều cao hơn 1,9 m. Anh hiện 52 tuổi, cho thấy khả năng diễn xuất trong phim Vikings, Haven. Năm 2024, Copeland tạo dấu ấn khi hóa thân thần chiến tranh Ares trong loạt phim Percy Jackson and the Olympians. Những màn đối thoại giữa nhân vật với nhóm bạn của Percy, nhất là trong phân cảnh giao nhiệm vụ liên quan đến chiếc khiên tại công viên giải trí, giúp tạo nên chiều sâu.

6. Kevin Nash

Kevin Nash trong 'The Punisher' (2004) Kevin Nash trong "The Punisher" (2004). Video: Lionsgate

Kevin Nash, 66 tuổi, từng 21 lần vô địch ở các giải quyền Anh WWE, WCW và TNA Championship. Đến với điện ảnh, ông tận dụng lợi thế ngoại hình để xây dựng hình tượng mạnh mẽ trong các phim The Punisher (2004) và The Longest Yard (2005). Ngoài ra, ông đóng vai đô vật ở DOA: Dead or Alive, làm khách mời John Wick (2014), nổi tiếng với vai diễn Tarzan trong loạt phim Magic Mike.

7. Hulk Hogan

Hulk Hogan trong phim 'Rocky III' (1982) Hulk Hogan trong phim "Rocky III" (1982). Video: MGM

Hulk Hogan, tên thật Terry Bollea, không chỉ là một đô vật lừng danh mà còn từng thử sức ở nhiều lĩnh vực như doanh nhân, nhạc sĩ, ngôi sao truyền hình thực tế và diễn viên. Sự nghiệp điện ảnh của Hogan bắt đầu với vai Thunderlips trong Rocky III (1982) bên cạnh Sylvester Stallone. Từ đó, ông bước vào Hollywood với No Holds Barred (1989), Suburban Commando (1991), Mr. Nanny (1993).

Hồi tháng 7, Hulk Hogan qua đời ở tuổi 71 vì ngừng tim đột ngột. Ông đã phải trải qua ít nhất 10 ca phẫu thuật lớn ở lưng và cổ trong hơn một thập niên qua, do hậu quả từ nhiều năm thi đấu với cường độ cao.

8. Paul Wight

Trailer 'The Big Show Show' (2020) Trailer "The Big Show Show" (2020). Video: Netflix

Paul Wight - 53 tuổi, được biết đến với tên gọi Big Show - là một trong những đô vật cao hơn 2 m và cân nặng từng chạm ngưỡng 230 kg. Trên màn ảnh, ông từng mang lại tiếng cười trong The Waterboy (1998) với vai Captain Insano hay hóa thân thành ông già Noel trong Jingle All the Way (1996). Năm 2020, Netflix ra mắt sitcom The Big Show Show, nơi Wight vào vai cựu đô vật nổi tiếng đang xoay xở với cuộc sống gia đình.

9. Jesse Ventura

Jesse Ventura trong phim "The Running Man" (1987). Ảnh: Tri-Star Pictures

Cựu đô vật WWE Jesse Ventura từng tham gia diễn xuất trong thập niên 1980-1990, nổi bật là Predator (1987). Trong vai lính biệt kích Blain Cooper, Ventura để lại ấn tượng nhờ vóc dáng đồ sộ, lối diễn tự nhiên. Ông tiếp tục xuất hiện trong The Running Man (1987), đóng cùng Arnold Schwarzenegger. Jesse còn góp mặt trong Demolition Man (1993) và lồng tiếng hoạt hình.

10. Andre the Giant

Andre the Giant trong 'The Princess Bride' Andre the Giant trong "The Princess Bride". Video: MovieClips

Andre the Giant (tên thật André René Roussimoff) là một trong những huyền thoại đô vật vĩ đại nhất thế giới. Với chiều cao hơn 2 m và cân nặng khoảng 230 kg, ông được mệnh danh là "người khổng lồ hiền lành" của WWE.

Vai diễn nổi bật nhất của Andre là gã khổng lồ Fezzik trong The Princess Bride (1987). Andre còn tham gia một số dự án truyền hình như The Six Million Dollar Man và BJ and the Bear. Tuy nhiên, sức khỏe không cho phép ông phát triển sự nghiệp, do mắc bệnh to đầu chi - rối loạn hormone tăng trưởng khiến cơ thể phát triển quá khổ. Ông qua đời năm 1993 ở tuổi 47, khi đến Paris (Pháp) dự đám tang cha.

Quế Chi (theo Hollywood Reporter)