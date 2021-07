10 điều tưởng ích kỷ nhưng hóa ra lại tốt

Không thể là cha mẹ lý tưởng.

Samantha Ettus, tác giả của cuốn sách bán chạy The Pie Life: A Guilt-Free Recipe For Success and Satisfaction và nhiều nhà tâm lý học trên thế giới đều nhất trí quan điểm rằng việc chăm sóc bản thân không phải là điều xa xỉ mà là một phần thiết yếu để trở thành một người cha mẹ tốt.

Nếu một ngày bình thường của cha mẹ có rất nhiều hoạt động dành cho con cái nhưng lại thiếu các hoạt động cho riêng mình thì sớm hay muộn, điều này có thể dẫn đến tình trạng kiệt quệ về cảm xúc và thậm chí là trầm cảm. Vì vậy, dành khoảng một giờ cho những nhu cầu của bản thân không phải là ích kỷ và cũng không có nghĩa là bạn đang tước đi tình yêu thương của mình dành cho con cái. Nó chỉ có nghĩa là bạn đang nỗ lực để nuôi dạy một đứa trẻ hạnh phúc.