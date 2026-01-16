10 diễn viên tạo doanh thu phòng vé cao nhất Hollywood

Zoe Saldaña - đóng "Avatar 3" - vượt Scarlett Johansson để là diễn viên góp phần mang lại doanh thu phòng vé cao nhất Hollywood với gần 15,5 tỷ USD.

Phòng vé toàn cầu là một trong những thước đo phản ánh sức hút của các diễn viên Hollywood. Những ngôi sao dẫn đầu bảng xếp hạng đều tham gia các thương hiệu điện ảnh quy mô lớn, nổi bật là Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), bên cạnh nhiều phim hành động, phiêu lưu ăn khách. Trang Numbers thống kê các nghệ sĩ có thành tích phòng vé cao nhất.

1. Zoe Saldaña (15,47 tỷ USD)

Trailer 'Avatar 3' (2) Trailer phần ba "Avatar: Fire and Ash", nhân vật của Zoe Saldaña xuất hiện từ phút thứ 1:30. Video: Disney Vietnam

Minh tinh người Mỹ gốc Dominica góp mặt hơn 80 bộ phim, trong đó đóng chính 18 tác phẩm. Tên tuổi của Saldaña gắn liền những thương hiệu điện ảnh lớn, nhất là vai Neytiri trong ba phần Avatar của James Cameron và Gamora trong MCU. Ngoài diễn xuất, cô từng đảm nhận vị trí nhà sản xuất trong phim hoạt hình Missing Link.

Diễn viên 48 tuổi tiếp tục trở lại trong Avatar 4 (dự kiến ra mắt tháng 12/2029) và Avatar 5 (lên lịch tháng 12/2031), đồng nghĩa doanh thu phòng vé của diễn viên nhiều khả năng tiếp tục tăng trong những năm tới.

2. Scarlett Johansson (15,4 tỷ USD)

Trailer 'Jurassic World: Rebirth' Trailer "Jurassic World Rebirth". Video: Universal Pictures Vietnam

Johansson có vai diễn trong 18 tác phẩm quy mô lớn, quy tụ dàn sao hạng A. Những dự án đóng góp lớn nhất vào thành tích phòng vé của cô gồm The Avengers (2012), Avengers: Age of Ultron (2015), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019). Ngoài ra, cô tham gia nhiều dự án ăn khách như Captain America: Civil War (2016), The Jungle Book (2016), lồng tiếng Sing 2 (2021), gần đây là Jurassic World: Rebirth (2025).

3. Samuel L. Jackson (14,6 tỷ USD)

Samuel L. Jackson trong 'Kong: Skull Island' Samuel L. Jackson trong "Kong: Skull Island". Video: Warner Bros.

Samuel L. Jackson có 56 phim được ghi nhận ở vai trò diễn viên chính, thuộc nhóm cao nhất tại Hollywood. Thành tích phòng vé của ông nhờ vào các thương hiệu lớn như Avengers, The Incredibles, Spider-Man và Captain Marvel, với nhiều phim vượt mốc 1-2,7 tỷ USD toàn cầu.

Ông hiện 78 tuổi, là diễn viên kiêm nhà sản xuất phim truyền hình người Mỹ. Tài tử từng tham gia nhiều dự án điện ảnh đình đám như Die Hard with a Vengeance, Snakes on a Plane, Django Unchained, Inglourious Basterds, Iron Man, Captain America.

4. Robert Downey Jr. (14,3 tỷ USD)

Robert Downney Jr. thật và trẻ hóa xuất hiện trong cùng cảnh "Captain America: Civil War" Robert Downney Jr. trong "Captain America: Civil War". Video: Marvel

Robert Downey Jr. đóng chính khoảng 45 bộ phim, trong đó dấu ấn lớn nhất là vai Tony Stark/Iron Man. Doanh thu phòng vé của ông chủ yếu đến từ Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War, The Avengers và Avengers: Age of Ultron, cùng loạt Iron Man và Captain America: Civil War

Sắp tới, tài tử trở lại trong Avengers: Doomsday với vai phản diện Doctor Doom. Dự án được kỳ vọng tiếp tục phát huy dấu ấn sáng tạo của anh em đạo diễn Russo, quy tụ dàn diễn viên từ phim Thunderbolts, Fantastic Four: First Steps, X-Men cùng nhiều phim Marvel khác.

5. Chris Pratt (14,1 tỷ USD)

Các vai diễn làm nên tên tuổi Chris Pratt Các vai diễn làm nên tên tuổi Chris Pratt. Video: Warner Bros./Marvel/Universal Pictures

Chris Pratt là một trong những gương mặt tiêu biểu của các phim bom tấn Hollywood thập niên 2010-2020. Anh giữ vai chính trong hai thương hiệu phòng vé lớn là Guardians of the Galaxy (vai Star-Lord) và loạt Jurassic World. Riêng Jurassic World (2015) đạt hơn 1,6 tỷ USD toàn cầu, còn ba phần Guardians of the Galaxy thu gần 2,5 tỷ USD.

6. Tom Cruise (12,7 tỷ USD)

Loạt cảnh mạo hiểm của Tom Cruise qua 8 phần 'Mission: Impossible' Loạt cảnh mạo hiểm của Tom Cruise qua tám phần "Mission: Impossible". Video: Paramount Pictures

Tom Cruise là trường hợp đáng chú ý tại Hollywood khi duy trì sức hút phòng vé trong hơn bốn thập niên. Thành công của series Mission: Impossible cùng hiện tượng toàn cầu Top Gun: Maverick (2022) giúp Cruise khẳng định vị thế ngôi sao hiếm hoi duy trì sức hút mà không phụ thuộc vào vũ trụ siêu anh hùng hay các tác phẩm chuyển thể từ truyện tranh.

7. Chris Hemsworth (12,2 tỷ USD)

Chris Hemsworth tái xuất với vai lính đánh thuê trong trailer 'Extraction 2' Trailer "Extraction 2", có Chris Hemsworth đóng chính. Video: Netflix

Tài tử Australia nổi tiếng toàn cầu nhờ vai Thor trong MCU xuất hiện xuyên suốt nhiều phim Avengers và các phần phim riêng đạt từ vài trăm triệu đến hơn một tỷ USD. Những phim được đánh giá cao của anh gồm The Cabin in the Woods (2012), Rush (2013), Furiosa: A Mad Max Saga (2024). Ngoài ra, anh đóng chính phim hành động Extraction, lồng tiếng cho nhân vật Optimus Prime trong Transformers One (2024).

8. Vin Diesel (12 tỷ USD)

Trailer 'Fast & Furious 10' Trailer "Fast & Furious 10", có Vin Diesel đóng chính. Video: Universal Pictures Vietnam

Vin Diesel ghi dấu ấn với series Fast & Furious, một trong những loạt phim hành động có doanh số cao nhất lịch sử điện ảnh, với hơn 7 tỷ USD. Tài tử còn lồng tiếng nhân vật Groot trong MCU, góp phần nâng cao tổng doanh thu các dự án anh tham gia. Một số dự án nổi bật khác của anh gồm xXx, Bloodshot, Riddick.

9. Chris Evans (11,5 tỷ USD)

Trailer Captain America: The First Avenger Trailer "Captain America: The First Avenger". Video: Marvel

Chris Evans gây chú ý qua vai Captain America, góp mặt trong nhiều tác phẩm đạt hàng tỷ USD như Avengers: Endgame, Infinity War và Civil War. Sắp tới anh trở lại đóng vai Đội trưởng Mỹ trong bom tấn Avengers: Doomsday của MCU, dù trước đó nói chia tay vai diễn này.

10. Dwayne Johnson (11,46 tỷ USD)

Trailer 'The Smashing Machine' Dwayne Johnson đóng chính phim "The Smashing Machine". Video: A24

Dwayne Johnson (biệt danh The Rock) là một trong những ngôi sao có sức hút thương mại lớn nhất Hollywood hai thập niên qua. Anh giữ vai chính trong Fast & Furious, Jumanji: Welcome to the Jungle, Jumanji: The Next Level và San Andreas. The Rock còn tạo dựng vị thế ở thị trường quốc tế với hình ảnh ngôi sao hành động hướng tới khán giả đại chúng.

Cát Tiên (theo The Numbers, Box Office Mojo)