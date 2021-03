10 điểm vui chơi ở Hạ Long

Du khách có thể đắm mình trong không gian yên bình của làng chài Cửa Vạn, khám phá ẩm thực tại chợ đêm, thưởng ngoạn cảnh sắc nên thơ.

Vịnh Hạ Long

Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Đây là một trong những điểm đến không thể bỏ lỡ trong hành trình khám phá mảnh đất Hạ Long, Quảng Ninh.

Bên cạnh việc đắm mình trong vẻ đẹp kỳ diệu bao quanh bởi các đảo đá dày đặc cũng như các hang động tự nhiên tuyệt đẹp thì các hoạt động trải nghiệm trên vịnh cũng rất thú vị. Bạn có thể đón bình minh và hoàng hôn trên boong tàu, tắm biển, thăm quan các làng nổi nuôi cá, ngọc trai... hay chèo thuyền kayak để khám phá hang đá vôi và các đảo nhỏ.

Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Ảnh: freepik

Bãi Cháy

Bãi Cháy nổi tiếng là bãi biển nhân tạo với chiều dài gần 1 km, cát trắng mịn, nước trong. Nơi đây thích hợp để tắm biển, team building, tắm nắng và những trò chơi trên biển như chèo thuyền kayak, lặn biển, thăm hang động và làng nổi...

Phố cổ Bãi Cháy

Phố cổ Bãi Cháy nằm trên đường Hạ Long tái hiện nguyên vẹn những vẻ đẹp đặc trưng của phố cổ Hội An và phố cổ Hà Nội. Trong đó, Hội An phố tái hiện tinh tế phố cổ Hội An với những mái hiên, vỉa hè với hoa giấy đỏ, đèn lồng, màu sơn vàng đặc trưng... Khu phố Hà Nội phác hoạ lại một Hà Nội rất tình với sự kết hợp độc đáo giữa nét đẹp hiện đại và xưa cũ, bất kỳ góc nào ở đây cũng đẹp và thơ.

Vịnh Lan Hạ

Nằm cách vịnh Hạ Long không xa là vịnh Lan Hạ, nơi được bao quanh bởi quần đảo Cát Bà. Nơi đây có nhiều điểm thăm quan nổi bật như: hang Sáng Tối, bãi tắm Ba Trái Đào, bãi tắm Vạn Bội, hòn khỉ, đảo Nam Cát...

Cho thuê thuyền kayak có ở khu vực Ba Hang, đảo Lờm Bò, Cửa Vạn, Hang Cỏ, Cống Đầm với giá 50.000 - 100.000 đồng một giờ. Ảnh: Nina Lishchuk/Shutterstock.

Chợ đêm Hạ Long

Nằm ở đại lộ Hạ Long Marine, Bãi Cháy, chợ đêm Hạ Long mang đến cho du khách trải nghiệm khám phá một Hạ Long rất riêng về đêm. Đến đây, bạn sẽ bị choáng ngợp với đèn điện sáng trưng, hơn 300 gian hàng lớn nhỏ với đủ các mặt hàng từ đồ lưu niệm, thời trang, đặc sản địa phương...

Chợ đêm có hai tầng, tầng một chủ yếu là các gian hàng lưu niệm, túi xách, trang sức; tầng hai bày bán các đặc sản của Hạ Long như chả mực, hải sản, bánh kẹo.

Làng chài Cửa Vạn

Nhờ quang cảnh đẹp, làng chài Cửa Vạn ở Quảng Ninh được Huffington Post bình chọn là một trong những thị trấn nhỏ, xinh đẹp trên thế giới, phù hợp để dạo chơi và nghỉ dưỡng. Ảnh: Huffington Post

Đây là một trong nhiều làng chài nổi tiếng lâu đời trên vịnh Hạ Long. Tại đây, du khách không chỉ được đắm mình trong không gian êm ả, thanh bình, ngắm nhìn những ngôi nhà gỗ nhỏ trên mặt nước mà còn được tìm hiểu đời sống văn hoá của ngư dân, học cách chèo thuyền, giăng lưới, thả câu bắt tôm cá...

Đảo Tuần Châu

Từ một hòn đảo tách biệt với đất liền, ít người dân sinh sống, giờ đây Tuần Châu (tọa lạc tại Ngọc Châu, Tuần Châu, thành phố Hạ Long) đã có đường bộ nối liền, có trung tâm giải trí lớn, cảng tàu quốc tế lớn và hàng loạt khách sạn, điểm vui chơi cho du khách.

Điểm dừng chân đầu tiên khi du khách tới hòn đảo ngọc này là bãi biển. Với giá vé 40.000 đồng, du khách có thể thỏa sức tung tăng trên bãi cát dài, đắm mình dưới làn nước xanh mát. Bạn cũng có thể thử sức với những môn thể thao mạo hiểm dưới nước như: lướt ván, mô tô nước, chèo kayak, cano dù...Tiếp đó là khu vui chơi giải trí ngoài trời rộng 5 ha mô phỏng nhiều kỳ quan thiên nhiên thế giới. Bên cạnh đó là những màn biểu diễn nhạc nước; xiếc thú hải cẩu, sư tử biển; biểu diễn xiếc cá sấu, xiếc khỉ; xem phim 5D...

Bảo tàng Quảng Ninh

Lấy ý tưởng từ hình tượng than đá, Bảo tàng Quảng Ninh là công trình nghệ thuật kiến trúc độc đáo. Nơi đây trưng bày các triển lãm về văn hóa, lịch sử và thiên nhiên Việt Nam.

Bảo tàng kiêm thư viện 900 tỷ đồng ở Quảng Ninh. Ảnh: Minh Cương.

Nằm trên đường Trần Quốc Nghiễn, Tuần Châu, Bảo tàng Quảng Ninh mở cửa từ 8h–11h30, 13h30–17h các ngày trong tuần trừ thứ hai, giá vé từ 10.000 đến 30.000 đồng. Bảo tàng có 3 tầng, tầng một là không gian của biển cả và thiên nhiên; tầng hai trưng bày hiện vật, giá trị văn hoá, lịch sử Quảng Ninh; tầng ba mô phỏng hầm mỏ khai thác than với kích thước, thiết kế y như thật.

Công viên hoa Hạ Long

Nằm ngay bên bờ biển, công viên hoa Hạ Long (đường Lê Thánh Tông, Bạch Đằng) đón những làn gió mát từ biển cả. Đến đây, bạn sẽ được tham quan các khu triển lãm hoa, tham gia các trò chơi giải trí ngoài trời... Tối cuối tuần, công viên hoa Hạ Long còn là nơi tổ chức đêm nhạc du ca thu hút nhiều ban nhạc và bạn trẻ yêu nhạc.

Núi Bài Thơ - Chùa Long Tiên

Núi Bài Thơ (Lê Quý Đôn, phường Bạch Đằng) được coi là "nàng thơ" của Hạ Long. Sở dĩ mang tên núi Bài Thơ bởi trên đỉnh núi cao 200 m vẫn còn khắc các bài thơ chữ Hán của Lê Thánh Tông và của Trịnh Cương khi miêu tả đẹp của vịnh. Từ trên núi, du khách có thể ngắm nhìn phong cảnh vịnh và thành phố.

Chùa Long Tiên là ngôi chùa lớn nhất ở Hạ Long. Chùa mang phong cách kiến trúc đặc trưng của các ngôi chùa thời Nguyễn với họa tiết trang trí rồng phượng, cách điệu.

Ngọc Minh