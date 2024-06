10 điểm nổi bật tạo sức hút của Mazda CX-5

Thiết kế nội/ngoại thất bắt mắt, khoang lái bố trí khoa học, khả năng vận hành mượt mà, đa dạng công nghệ an toàn...là những điểm nổi bật của dòng Mazda CX-5.

Trong năm 2023, Mazda CX-5 vào top 3 xe bán chạy nhất tại Việt Nam với 16.808 xe được bàn giao tới khách hàng và trở thành mẫu xe gầm cao có doanh số cao nhất trong nước. Những tháng đầu năm nay, CX-5 tiếp tục nằm trong nhóm xe bán chạy nhất thị trường. Dưới đây là những yếu tố giúp CX-5 thành công trong suốt thời gian qua.

Mazda CX-5 mới. Ảnh: Mazda Việt Nam

Thiết kế thời thượng

Sự sang trọng của Mazda CX-5 được tạo ra từ những triết lý đã làm nên giá trị thương hiệu của hãng xe Nhật Bản. Đó là triết lý thiết kế mỹ thuật lay động cảm xúc của các nghệ nhân Takumi. Đối với những nghệ nhân này, việc làm thủ công với đất sét, truyền năng lượng và chiều sâu vào trong từng đường nét của xe chính là một loại hình nghệ thuật. Triết lý này cũng đã nâng tầm và đưa Mazda CX-5 trở thành "biểu tượng" của sự cuốn hút, tạo sự tự tin cho chủ sở hữu.

Thiết kế khoang lái của Mazda CX-5. Ảnh: Mazda Việt Nam

Nội thất cuốn hút

Hãng xe Nhật theo đuổi triết lý "Less is more" mang đến không gian tối giản, tạo sự hứng khởi và thoải mái cho người ngồi trên xe. Hãng lý giải triết lý này đến từ mỹ thuật truyền thống Nhật Bản, ứng dụng xuyên suốt quá trình thiết kế nội thất SUV CX-5. Bên cạnh đó, Mazda sử dụng ánh sáng gián tiếp để nâng cao cảm giác hài hòa trong khoang nội thất, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp của da Nappa.

Khoang lái của Mazda CX-5 được bố trí thông minh. Ảnh: Mazda Việt Nam

Khoang lái bố trí khoa học và dễ dàng thao tác

Các tiện nghi trên xe được sắp xếp hướng trục và đối xứng nhằm mang lại sự cân bằng. Nhiều chi tiết được bố trí hướng về người lái, giúp thao tác và điều khiển dễ dàng hơn. Ngoài ra, cách bố trí chân ga, vị trí ngồi, các nút bấm, thông tin vận hành, tầm nhìn của người lái... được hãng nghiên cứu và thiết kế theo hành vi, phản xạ của con người, giúp giảm điểm mù và tránh phân tâm khi lái xe. Các tiện ích gồm: màn hình HUD, kết nối AppleCarPlay và Android Auto, loa Bose, gương tự động chống chói... Bên cạnh đó, CX-5 còn được trang bị nút xoay đa hướng điều khiển màn hình trung tâm Mazda Connect dễ dàng kết nối.

Công nghệ SkyActiv-Vehicle Architecture

Theo Mazda, cấu trúc ghế ngồi trên CX-5 tạo cảm giác thoải mái nhờ ứng dụng công nghệ SkyActiv-Vehicle Architecture, tối ưu khả năng cân bằng tự nhiên của cơ thể con người.Thiết kế này giúp định hình cột sống và vùng xương chậu một cách tự nhiên, tạo sự thoải mái cho người dùng

Đa dạng tính năng an toàn vượt trội

Mazda trang bị cho CX-5 mang tới sự an tâm cho người sử dụng với loạt các tính năng an toàn vượt trội đáng chú ý như: hỗ trợ phanh thông minh phía sau SCBS-R; hệ thống cảnh báo người lái nghỉ ngơi DAA; đèn trước tự động mở rộng góc chiếu 15 độ theo tay lái; kính hai lớp ở cửa sổ trước giúp kiểm soát hướng gió, giảm lực cản, đảm bảo an toàn khi xe vận hành; công nghệ kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Plus tăng cường sự ổn định thân xe.

Vận hành mượt mà

Để tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất vận hành, các kỹ sư Mazda đã áp dụng công nghệ SkyActiv. Công nghệ này giúp tối ưu hóa sự kết hợp đồng bộ giữa kết cấu thân xe, công nghệ động cơ đến khung gầm và hộp số. Hãng cũng sử dụng động cơ SkyActiv có kích thước nhỏ gọn và hiệu năng cao cùng hộp số tự động 6 cấp giúp chuyển số nhanh chóng, đảm bảo quá trình tăng tốc mượt mà.

Thiết kế đèn hậu của Mazda CX-5. Ảnh: Mazda Việt Nam

Tùy chọn Sport và Exclusive

Gói tùy chọn Exclusive hướng đến khách hàng đam mê trải nghiệm công nghệ, mong muốn xây dựng hình ảnh cá nhân sang trọng và đẳng cấp. Tùy chọn Sport hướng đến khách hàng yêu thích cảm giác lái thể thao, mạnh mẽ và thể hiện được chất riêng của chủ sở hữu.

Đa dạng tùy chọn phiên bản và màu sắc

Mazda CX-5 có đa dạng lựa chọn với 3 phiên bản: 2.0 Deluxe; 2.0 Luxury và 2.0 Premium; cùng 6 tùy chọn màu sơn ngoại thất bao: Trắng (Snowflake White Pearl), Xám (Machine Grey), Đỏ (Soul Red Crystal), Xanh (Deep Crystal Blue), Đen (Jet Black) và màu Vàng ánh kim (Platinum Quartz).

Giá bán cạnh tranh trong phân khúc

Hiện tại với giá bán từ 749 triệu đồng, Mazda CX-5 tiếp tục trở thành lựa chọn hấp dẫn của nhiều nhóm khách hàng đang mong muốn sở hữu một mẫu SUV 5 chỗ sang trọng và tiện nghi.

Mazda CX-5 trên phố. Ảnh: Mazda Việt Nam

Bảo hành 5 năm chính hãng

Mazda CX-5 đang được áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km cùng hệ thống hơn 100 showroom, đại lý Mazda trên toàn quốc, mang đến sự an tâm và thuận tiện cho khách hàng.

Hội An