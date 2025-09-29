10 điểm nhấn ở vòng 6 Ngoại hạng Anh

Wirtz chưa bắt nhịp với Ngoại hạng Anh. Được chiêu mộ với giá 170 triệu USD, Florian Wirtz được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực lớn cho Liverpool. Nhưng thực tế, anh đang khá chật vật trong việc thích nghi.

Sau khi ngồi dự bị ở derby Merseyside tại vòng 5, tiền vệ người Đức trở lại đội hình xuất phát ở chuyến làm khách trước Crystal Palace. Nhưng anh tiếp tục mờ nhạt, thậm chí bỏ lỡ một cơ hội rõ rệt. Wirtz chưa ghi bàn hay kiến tạo sau bảy lần ra sân cho Liverpool, trong đó có sáu trận tại Ngoại hạng Anh và một ở Champions League.

Trong hiệp một, Wirtz thường xuyên thiếu khoảng trống để nhận bóng ở các vị trí quan trọng. Khi có bóng, anh lập tức bị hàng thủ Crystal Palace áp sát. Dù sở hữu kỹ thuật giữ bóng tốt, Wirtz hiếm khi có thể xoay xở để hướng về khung thành. Sang hiệp hai, khi Liverpool kiểm soát thế trận tốt hơn, Wirtz chạm bóng nhiều hơn nhưng vẫn thiếu đi sự bùng nổ vốn có.

Tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ cự ly 5 mét, khi cú dứt điểm tìm đến đúng vị trí thủ thành Dean Henderson, như lát cắt tiêu biểu cho sự khởi đầu nhạt nhòa của Wirtz tại Liverpool.