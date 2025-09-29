10 điểm nhấn ở vòng 6 Ngoại hạng Anh

Wirtz chưa bắt nhịp với Ngoại hạng Anh. Được chiêu mộ với giá 170 triệu USD, Florian Wirtz được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực lớn cho Liverpool. Nhưng thực tế, anh đang khá chật vật trong việc thích nghi.
Sau khi ngồi dự bị ở derby Merseyside tại vòng 5, tiền vệ người Đức trở lại đội hình xuất phát ở chuyến làm khách trước Crystal Palace. Nhưng anh tiếp tục mờ nhạt, thậm chí bỏ lỡ một cơ hội rõ rệt. Wirtz chưa ghi bàn hay kiến tạo sau bảy lần ra sân cho Liverpool, trong đó có sáu trận tại Ngoại hạng Anh và một ở Champions League.
Trong hiệp một, Wirtz thường xuyên thiếu khoảng trống để nhận bóng ở các vị trí quan trọng. Khi có bóng, anh lập tức bị hàng thủ Crystal Palace áp sát. Dù sở hữu kỹ thuật giữ bóng tốt, Wirtz hiếm khi có thể xoay xở để hướng về khung thành. Sang hiệp hai, khi Liverpool kiểm soát thế trận tốt hơn, Wirtz chạm bóng nhiều hơn nhưng vẫn thiếu đi sự bùng nổ vốn có.
Tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ cự ly 5 mét, khi cú dứt điểm tìm đến đúng vị trí thủ thành Dean Henderson, như lát cắt tiêu biểu cho sự khởi đầu nhạt nhòa của Wirtz tại Liverpool.
Arsenal đốt nóng cuộc đua vô địch. "Pháo thủ" tận dụng tối đa việc Liverpool sảy chân bằng chiến thắng 2-1 trên sân Newcastle để rút ngắn cách biệt xuống hai điểm.
Hai bàn của Arsenal trên sân St James’ Park bằng với tổng số bàn họ từng ghi trong bốn chuyến làm khách gần nhất trước Newcastle. Đáng chú ý, bàn ấn định chiến thắng của Gabriel (95 phút lẻ 45 giây) là bàn muộn thứ hai trên sân khách của Arsenal tại Ngoại hạng Anh kể từ mùa 2003-2004, chỉ sau bàn thắng của Declan Rice trong trận thắng Luton tháng 12/2023 (96 phút lẻ 23 giây).
Arsenal tiếp tục chứng minh sức mạnh từ các tình huống cố định, với hai bàn từ phạt góc nâng tổng số lên 36 bàn từ đầu mùa 2023-2024, nhiều hơn ít nhất 15 bàn so với bất kỳ đội nào khác. Tiền vệ Mikel Merino là điểm sáng lớn, khi dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Arsenal trong năm 2025 với 9 bàn, gồm 7 tại Ngoại hạng Anh. Bốn bàn của anh được ghi bằng đầu, nhiều nhất giải trong năm nay.
Doku tiếp tục thăng hoa. Jeremy Doku đã có ba pha kiến tạo trong ba trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, thành tích bằng cả 17 lần ra sân trước đó. Ngôi sao người Bỉ nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt khi được vinh danh là cầu thủ hay nhất trận thắng Burnley 5-1.
Erling Haaland vẫn ghi bàn, nhưng suốt cả trận, Doku mới là cái tên mang lại cảm giác có thể tạo ra khác biệt. Pep Guardiola từng nhiều lần gọi Doku là cầu thủ nhanh nhất thế giới trong phạm vi 5 mét, gần như không thể ngăn cản ở những khoảng không gian hẹp, và lúc này anh đang đạt phong độ đỉnh cao.
Guardiola cũng ca ngợi Doku đã cải thiện đáng kể khả năng ra quyết định ở khu vực cuối sân, và trở thành mảnh ghép quan trọng nhất giúp Man City phá vỡ thế phòng ngự số đông của đối thủ. "Giờ thì cậu ấy biết đọc tình huống, khi bị kèm hai, ba người thì những đồng đội khác sẽ được thoải mái hơn. Bàn thắng thứ hai là minh chứng hoàn hảo cho điều đó", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhận xét.
Amorim bảo thủ dù vấn đề lộ rõ. Một lần nữa, hệ thống chiến thuật của Man Utd dưới thời Ruben Amorim trở thành điểm yếu chí mạng trong thất bại 1-3 trên sân Brentford.
Không chỉ là việc chơi với hàng thủ ba người, điều khiến "Quỷ đỏ" liên tục gặp rắc rối là việc bộ đôi Bruno Fernandes và Manuel Ugarte thường xuyên bị cô lập ở giữa sân. Brentford, khi chuyển từ sơ đồ năm hậu vệ sang bốn, vẫn giữ nguyên tuyến giữa ba người với Jordan Henderson, Yehor Yarmoliuk và Mikkel Damsgaard, dễ dàng áp đảo tuyến giữa của Man Utd.
Kịch bản này đã lặp lại nhiều lần mùa này. Khi thiếu sự che chắn, bộ đôi tiền vệ trung tâm của Man Utd thường xuyên bị đối phương bẻ gãy, mở ra khoảng trống để Brentford kiểm soát thế trận và giành ba điểm.
Sai lầm tiếp tục ám ảnh Chelsea. Trận thua Brighton 1-3 ngay tại Stamford Bridge khiến Chelsea chìm sâu trong khủng hoảng. Đây là tuần thứ hai liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, "The Blues" phải chơi trong thế 10 người và sụp đổ.
"Bạn không thể tiếp tục mắc sai lầm", HLV Enzo Maresca tức giận nói sau trận. "Đó là những sai lầm thay đổi cả trận đấu. Chúng tôi đã trao tặng đối thủ những món quà, như những tấm thẻ đỏ, và khi đó cục diện thay đổi hoàn toàn".
Chelsea chỉ thắng một trong năm trận gần nhất trên mọi đấu trường. Áp lực vì thế đang tăng nhanh với Maresca, khi sự kiên nhẫn tại Stamford Bridge vốn không kéo dài quá lâu với các HLV. Tuần tới, Chelsea gặp Benfica - CLB đang được dẫn dắt bởi HLV Jose Mourinho - tại Champions League, trước khi đối đầu Liverpool - đội đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh.
Welbeck "hồi xuân". Vào sân từ ghế dự bị, Danny Welbeck đánh đầu gỡ hòa 1-1 trước khi ấn định chiến thắng 3-1 cho Brighton. Cú đúp này khẳng định tầm quan trọng của tiền đạo người Anh với Brighton dưới thời HLV Fabian Hurzeler.
Welbeck thường tỏa sáng mỗi khi gặp Chelsea, khi góp dấu giày vào bảy bàn (5 bàn, 2 kiến tạo), qua tám trận tại Ngoại hạng Anh - nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào khác.
Lần thứ hai trong lịch sử, Brighton hai lần liên tiếp đánh bại Chelsea tại Ngoại hạng Anh, sau trận thắng 3-0 hồi tháng 2. Brighton thắng bốn trong bảy lần chạm trán gần nhất với "The Blues", sau khi không thắng trong 10 lần đầu gặp đối thủ này.
Aston Villa thắng giải tỏa. Aston Villa đang dần lấy lại sự tự tin sau khởi đầu mùa giải không như ý. Hai chiến thắng liên tiếp trên sân Villa Park giúp đội bóng của Unai Emery thoát khỏi chuỗi trận tệ hại, và điểm sáng lớn nhất chính là thủ quân John McGinn. Anh ghi bàn duy nhất hạ Bologna ở lượt đầu Champions League, trước khi lập siêu phẩm giúp Aston Villa ngược dòng thắng Fulham 3-1.
McGinn được xem như biểu tượng tinh thần của Aston Villa lúc này, nhưng chính anh cũng thừa nhận đội chưa thể trở lại phong độ đỉnh cao như mùa trước. "Chưa hẳn", McGinn trả lời trên Sky Sports. "Nhưng chúng tôi đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Trận hôm nay thực sự là một nỗ lực lớn. Bologna khiến bạn phải chạy không ngừng, lịch thi đấu cũng rất gấp gáp. Nhưng toàn đội đã chiến đấu hết mình và đó là điều cần thiết để trở lại".
"Ngựa ô" Crystal Palace. Crystal Palace đã mất hai cầu thủ đẳng cấp thế giới - Michael Olise (sang Bayern Munich) và Eberechi Eze (sang Arsenal) - trong hai mùa hè liên tiếp, và HLV Oliver Glasner còn phải đấu tranh để giữ Marc Guehi khỏi sự chèo kéo của Liverpool ở kỳ chuyển nhượng hè.
Thế nhưng, họ vẫn đang đứng vững và gây ấn tượng mạnh tại Ngoại hạng Anh. HLV Oliver Glasner đưa CLB giành Cup FA, Siêu Cup Anh, lập kỷ lục chuỗi 18 trận bất bại, và mới nhất là chiến thắng 2-1 xứng đáng trước nhà vô địch.
Đội hình này của Crystal Palace vừa linh hoạt trong chiến thuật vừa hiệu quả trong chuyển nhượng. Glasner xây dựng một hệ thống hoàn hảo, với bộ ba trung vệ cao lớn Richards, Guehi và Lacroix, Adam Wharton sáng tạo ở tuyến giữa, và Jean Phillipe-Mateta sắc bén trên hàng công.
Áp lực gia tăng với Postecoglou. Sau năm trận đầu dưới trướng Ange Postecoglou, Nottingham Forest thua ba và hòa hai - không phải là cú hích mà ban lãnh đạo sân City Ground mong đợi từ hiệu ứng thay HLV.
"Khi có những khoảng thời gian sa sút, chúng ta thường thấy một vòng luẩn quẩn của sự thiếu tự tin và phong độ thấp", một chuyên gia tâm lý thể thao nhận định với Sky Sports về tác động của chuỗi trận không thắng với một đội bóng.
Nottingham Forest cũng phải đối mặt với lịch thi đấu nặng tuần tới, khi lần lượt gặp Midtjylland ở Europa League và làm khách trước Newcastle tại Ngoại hạng Anh.
Hồng Duy
Ảnh: Sky Sports, AP, Reuters, PA Wire, AMA