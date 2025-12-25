10 điểm đến mang lại hạnh phúc nhất cho du khách năm 2026

Công ty du lịch G Adventures đưa Guatemala và Bắc Cực nằm trong nhóm địa điểm giúp du khách cảm thấy hạnh phúc nhất dựa trên kết quả khảo sát gần 10.000 người.

Công ty du lịch G Adventures tại Canada - 30 năm kinh nghiệm tổ chức tour mạo hiểm tại 100 quốc gia - đã công bố 10 địa điểm có khả năng "lấp đầy" niềm hạnh phúc cho du khách. Danh sách Hạnh phúc 2026 (Happiness List 2026) như lời gợi ý, dành cho những người mong muốn một chuyến đi ý nghĩa trong năm tới nhưng vẫn còn phân vân chưa biết đến đâu, tờ USA Today đưa tin hôm 17/12.

Những người dân địa phương đang ngồi trò chuyện tại quảng trường chính ở thành phố Antigua Guatemala. Ảnh: Passport and Pixels

Danh sách này dựa trên kết quả khảo sát gần 10.000 du khách đến từ các quốc gia trên thế giới. Theo đó, Guatemala được đánh giá là điểm đến lý tưởng để tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ, đồng thời giúp du khách khám phá sâu hơn về văn hóa và ẩm thực bản địa.

Một điểm đến lạnh giá khác cũng được nhắc tới là Bắc Cực. Du khách yêu thích việc chiêm ngưỡng những khung cảnh băng giá ngoạn mục và tham gia các chuyến du thuyền thám hiểm.

Tại Nam Mỹ, Ecuador mang đến cơ hội để du khách trực tiếp trải nghiệm rừng rậm nhiệt đới. Không chỉ vậy, đây còn là nơi lý tưởng để thưởng thức chocolate địa phương vì quốc gia này là một trong những nhà sản xuất ca cao lớn trên thế giới.

Quần đảo San Blas, nằm ngoài khơi bờ biển Caribe của Panama, cũng là điểm đến khiến du khách cảm thấy hạnh phúc. Khu vực này gồm khoảng 378 hòn đảo và bãi đá ngầm, với hàng dặm bãi cát trắng trải dài, rải rác những hàng dừa và rạn san hô tuyệt đẹp, rất thích hợp để thư giãn.

Theo G Adventures, việc tận mắt chiêm ngưỡng thế giới động vật hoang dã tại châu Phi cũng là một trong những trải nghiệm được du khách yêu thích nhất.

Hiện tượng nhật thực cũng được nhiều người nhắc đến như một trải nghiệm đáng mơ ước, và du khách có thể có cơ hội chứng kiến ngay từ năm tới. Lần đầu tiên sau 100 năm, một nhật thực toàn phần được dự báo sẽ có thể quan sát từ Tây Ban Nha vào lúc 20h ngày 12/8. Theo tờ Majorca Daily Bulletin, hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này sẽ xuất hiện trên dải lãnh thổ từ Galicia đến Mallorca.

Ngoài các điểm đến khiến du khách hạnh phúc nhất 2026, danh sách các quốc gia thông minh nhất 2025 cũng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nghiên cứu mới của World of Card Games được DM đưa tin hôm 22/12 đã liệt kê danh sách 10 quốc gia thông minh nhất thế giới. Bảng xếp hạng dựa trên tiêu chí hệ thống giáo dục, số lượng được đề cử giải Noel, chỉ số IQ và trình độ học vấn.

Theo đó, Thụy Sĩ đứng đầu với số điểm 92,02/100. Quốc gia châu Âu với địa hình núi non này vượt lên trên tất cả các nước khác nhờ có hơn 1.000 đề cử giải Nobel và chỉ số IQ trung bình của dân số đạt 99,24.

40,02% người trưởng thành tại Thụy Sĩ sở hữu ít nhất bằng cử nhân, tỷ lệ cao nhất trong số các quốc gia được khảo sát, trong khi 18,05% có trình độ tối thiểu là thạc sĩ.

Khung cảnh bình yên tại một ngôi làng trên núi ở Thụy Sĩ. Ảnh: Matadornetwork

Anh xếp thứ hai với tổng điểm 89,4 theo nghiên cứu của World of Card Games. Nước này có gần 2.400 đề cử giải Nobel và đứng sát Thụy Sĩ với 39,59% người trưởng thành có bằng cử nhân. Người Anh có chỉ số IQ trung bình là 99,12 và 14,37% dân số sở hữu ít nhất bằng thạc sĩ.

Mỹ đứng thứ ba với số điểm 89,18, cho thấy trình độ giáo dục đại học cao, khi 38,57% người trưởng thành có bằng cử nhân và 14,79% có bằng thạc sĩ. Mỹ có hơn 5.700 cá nhân từng được đề cử giải Nobel, con số cao nhất trong tất cả các quốc gia được phân tích. Quốc gia này cũng là nơi có nhiều trường đại học gắn với các đề cử Nobel nhất, với 256 trường, và chỉ số IQ trung bình của dân số đạt 97,43.

Hà Lan đứng thứ tư với tổng điểm 87,3, sở hữu chỉ số IQ trung bình 100,74 và 36,63% dân số đạt trình độ cử nhân. Bỉ xếp thứ năm với 86,58 điểm, cùng chỉ số IQ trung bình 97,49 trên toàn dân số.

Holger Sindbaek, nhà sáng lập World of Card Games, nhận định những bảng xếp hạng này cho thấy cách các quốc gia xây dựng công dân thông minh, có năng lực thông qua đầu tư dài hạn vào giáo dục và nghiên cứu.

"Các nước đứng đầu tập trung đồng thời vào nhiều lĩnh vực, từ phát triển các trường đại học đẳng cấp thế giới cho tới việc bảo đảm ngày càng nhiều người đạt được bằng cấp", Holger nói.

