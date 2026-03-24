10 điểm đến châu Âu bị đánh giá thấp hơn thực tế

Năm 2026, xu hướng du lịch châu Âu ghi nhận sự chuyển dịch rõ rệt. Trước tình trạng quá tải, nắng nóng cực đoan và các biện pháp hạn chế tại nhiều điểm đến nổi tiếng, du khách dần tìm tới những nơi yên tĩnh, ít người biết.

Tạp chí Time Out (Anh) cập nhật danh sách các điểm đến tiềm năng dựa trên trải nghiệm thực tế của phóng viên và chuyên gia. Danh mục này ưu tiên các thành phố nhỏ và những hòn đảo xa, phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng mới.

Plovdiv (Bulgaria)

Dù phổ biến với người dân bản địa, thành phố này vẫn chưa được khách quốc tế đánh giá đúng vị thế trên bản đồ du lịch. Plovdiv sở hữu hệ thống di tích lịch sử dày đặc, nét văn hóa bản địa độc đáo và nền ẩm thực phong phú.

Điểm nhấn của thành phố là khu phố cổ với những con đường lát đá cuội mang đậm dấu ấn thời gian. Ngoài ra, nhà hát La Mã cổ đại Philippopolis cũng là công trình biểu tượng nhờ trạng thái bảo tồn nguyên vẹn, cung cấp tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố. Ảnh: Wikipedia