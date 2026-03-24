10 điểm đến châu Âu bị đánh giá thấp hơn thực tế

Năm 2026, xu hướng du lịch châu Âu ghi nhận sự chuyển dịch rõ rệt. Trước tình trạng quá tải, nắng nóng cực đoan và các biện pháp hạn chế tại nhiều điểm đến nổi tiếng, du khách dần tìm tới những nơi yên tĩnh, ít người biết.
Tạp chí Time Out (Anh) cập nhật danh sách các điểm đến tiềm năng dựa trên trải nghiệm thực tế của phóng viên và chuyên gia. Danh mục này ưu tiên các thành phố nhỏ và những hòn đảo xa, phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng mới.
Plovdiv (Bulgaria)
Dù phổ biến với người dân bản địa, thành phố này vẫn chưa được khách quốc tế đánh giá đúng vị thế trên bản đồ du lịch. Plovdiv sở hữu hệ thống di tích lịch sử dày đặc, nét văn hóa bản địa độc đáo và nền ẩm thực phong phú.
Điểm nhấn của thành phố là khu phố cổ với những con đường lát đá cuội mang đậm dấu ấn thời gian. Ngoài ra, nhà hát La Mã cổ đại Philippopolis cũng là công trình biểu tượng nhờ trạng thái bảo tồn nguyên vẹn, cung cấp tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố. Ảnh: Wikipedia
Ulcinj (Montenegro)
Bờ biển Montenegro cùng các thành phố Kotor, Budva thu hút lượng lớn du khách những năm qua trong khi Ulcinj vẫn chưa được chú ý đúng mức.
Nằm ở cực nam đất nước, Ulcinj là trung tâm văn hóa Albania tại Montenegro, mang sắc thái khác biệt so với khu vực phía bắc. Khu phố cổ tại đây được đánh giá là một trong những điểm ngắm cảnh ấn tượng nhất vùng, hệ thống bãi biển vừa sôi động vừa yên bình. Để trải nghiệm văn hóa cà phê bản địa, du khách có thể ghé Kino Cafe. Ảnh: Adriatic vacation rentals
Ghent (Bỉ)
Ghent là thành phố nhỏ nhưng sở hữu sức hút riêng với nhiều trải nghiệm cho du khách. Điểm tham quan nổi bật nhất tại đây là Nhà thờ St Bavo, nơi bảo quản "The Adoration of the Mystic Lamb" (Ghent Altarpiece) của Jan van Eyck - tác phẩm nghệ thuật từng bị đánh cắp nhiều nhất thế giới.
Đến Ghent, du khách có thể mua sắm thời trang, tham gia ngày ăn chay vào thứ năm hằng tuần hoặc thưởng thức nghệ thuật đương đại tại SMAK. Nếu thời tiết thuận lợi, Dok Noord là điểm dừng chân lý tưởng. Khu nhà xưởng cũ này đã được cải tạo thành tổ hợp du lịch với nhà máy bia thủ công, khu ẩm thực và các hoạt động văn hóa. Ảnh: Vogue.
Bitola (Bắc Macedonia)
Nằm ở khu vực đông nam châu Âu, Bắc Macedonia vẫn là quốc gia ít được du khách chú ý. Trong đó, Bitola từng là trung tâm ngoại giao quan trọng nhưng hiện chưa thu hút lượng khách tương xứng với vị thế vốn có.
Thành phố này sở hữu hệ thống kiến trúc di sản phong phú nhất quốc gia, tọa lạc giữa không gian núi non và các địa danh lịch sử. Tại phía tây Bitola, du khách có thể thăm Pelister National Park. Đây là vườn quốc gia đầu tiên được thành lập từ thời Nam Tư cũ, hiện bảo tồn hệ sinh thái đa dạng và các hồ băng tự nhiên. Ảnh: Tripadvisor
Derry (Bắc Ireland)
Derry là điểm đến quen thuộc của những người quan tâm lịch sử Bắc Ireland. Những năm gần đây, thành phố này hấp dẫn khách nhờ sức hút từ loạt phim hài "Derry Girls". Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton từng đến nơi này vào thập niên 1990.
Hiện nay, cầu Peace Bridge với thiết kế uốn lượn đã trở thành biểu tượng mới của thành phố. Công trình kết nối khu trung tâm với Ebrington Square - một doanh trại quân đội cũ đã được cải tạo thành khu phức hợp. Tại đây có khách sạn Ebrington, không gian sự kiện ngoài trời và nhà máy bia Walled City Brewery. Để tìm hiểu sâu về địa phương, du khách có thể tham gia tour đi bộ trong một giờ cùng Martin McCrossan City Tours. Ảnh: Around Ireland.
Livno (Bosnia & Herzegovina)
Khu vực phía tây Bosnia & Herzegovina vốn khó tiếp cận, nhưng những trải nghiệm tại Livno được đánh giá xứng đáng với hành trình này. Thị trấn là nơi giao thoa giữa lịch sử và văn hóa, thể hiện rõ nét di sản đa dạng của quốc gia.
Livno được biết đến nhiều nhất với đàn ngựa hoang sinh sống trên các dãy núi bao quanh. Ngoài trải nghiệm ngắm ngựa trong môi trường tự nhiên, du khách có thể ghé thăm suối nguồn sông Duman, điểm đến được coi là "viên ngọc ẩn" của địa phương. Đặc sản nổi tiếng tại đây là phô mai Livanjski với vị chua đặc trưng. Ảnh: Tourism Bosnia & Herzegovina
Terracina (Italy)
Nằm bên bờ biển Pontine ở phía nam Rome, Terracina là lựa chọn thay thế cho Amalfi Coast vốn thường xuyên quá tải. Thành phố biển này phù hợp cho những kỳ nghỉ dưỡng yên tĩnh và nổi tiếng với các món hải sản. Trong đó, nhà hàng gia đình Vicoletto là địa chỉ ẩm thực uy tín, nơi thực khách có thể thưởng thức tôm langoustine kiểu Catalan cùng vang trắng.
Địa phương sở hữu những bãi cát rộng bao quanh bởi núi, nổi bật là Spiaggia di Levante nằm dưới chân đền Jupiter Anxur cổ đại. Khu phố cổ cũng hút du khách với các quán cà phê, bar ngoài trời nằm xen kẽ giữa các di tích thời Trung cổ được bảo tồn nguyên vẹn. Ảnh: Airial.travel
Izola (Slovenia)
Nằm bên bờ biển Slovenia, Izola là làng chài cổ có nhịp sống chậm. Thị trấn mang vẻ thanh lịch kiểu Venice với những con phố nhỏ hẹp, uốn lượn cùng hệ thống quán cà phê, nhà hàng nhưng giữ được sự yên bình. Địa danh này được xem là hình ảnh đại diện của vùng biển Slovenia, phù hợp cho những kỳ nghỉ dưỡng.
Để tới thị trấn, du khách có thể đi bộ khoảng 7 km dọc theo tuyến đường ven biển từ Koper. Đây được đánh giá là cung đường đẹp nhất để tiếp cận Izola. Ảnh: Tripadvisor
Villach (Áo)
Nằm ở biên giới giữa Austria và Slovenia, Villach là ví dụ điển hình cho những thành phố vùng biên chưa được du khách chú ý đúng mức. Địa danh này mang nét giao thoa văn hóa của hai quốc gia.
Đến đây, du khách có thể chiêm ngưỡng khung cảnh dãy Alps với hệ thống hồ và núi cao, phù hợp cho các hoạt động ngoài trời. Khác với nhiều điểm đến đông đúc, Villach giữ được sự yên tĩnh ngay cả ở khu trung tâm hay dọc bờ sông. Thành phố còn có dấu ấn riêng từ cộng đồng người Balkan bản địa. Cách đó không xa là hồ Faak với làn nước màu xanh ngọc, nơi du khách có thể bơi lội, chèo thuyền hoặc câu cá. Ảnh: Humbo.
Gerês (Bồ Đào Nha)
Nằm ở phía bắc Bồ Đào Nha, Vườn quốc gia Peneda-Gerês gần như giữ được vẻ nguyên sơ và thuộc mạng lưới Khu dự trữ sinh quyển thế giới của UNESCO. Đây là nơi trú ngụ của hàng nghìn loài động vật như hươu, ngựa hoang, sói và các loài chim săn mồi.
Vào những tháng thời tiết ấm áp, du khách có thể bơi lội tại các hồ nước tự nhiên. Khu vực này còn thu hút bởi những ngôi làng cổ, người dân bản địa và hệ thống nhà hàng phục vụ ẩm thực truyền thống. Với cảnh quan đặc trưng, nơi đây phù hợp cho cả chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày lẫn dài ngày. Một trong những điểm lưu trú có tầm nhìn đẹp nhất vùng là Cerca dos Passais. Ảnh: Tripadvisor
Tâm Anh (theo Time Out)