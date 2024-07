10 điểm đến an toàn và nguy hiểm nhất với du khách

Singapore là điểm đến an toàn nhất thế giới đối với khách du lịch, nơi nguy hiểm nhất là Caracas của Venezuela.

Tạp chí Forbes của Mỹ công bố danh sách 10 thành phố an toàn và nguy hiểm nhất thế giới dành cho khách du lịch 2024. Bảng xếp hạng dựa trên các phân tích dữ liệu nhiều yếu tố như tình hình tội phạm, chất lượng chăm sóc sức khỏe, rủi ro thiên tai. Điểm an toàn được chấm theo thang từ 0 đến 100, những thành phố có điểm thấp nhất an toàn nhất.

Theo đó, Singapore là điểm đến an toàn nhất thế giới với tổng điểm bằng 0, tương đương những rủi ro về sức khỏe, tội phạm, thiên tai, an toàn du lịch, an ninh, cơ sở hạ tầng đều ở mức thấp nhất. Ngoài ra, Singapore được đánh giá cao về bảo mật khi người dân, du khách có thể tự do sử dụng mạng Internet mà không sợ vi phạm quyền riêng tư, bị kẻ xấu đánh cắp danh tính hay tấn công trực tuyến.

10 thành phố an toàn nhất 2024 STT Thành phố STT Thành phố 1 Singapore 6 Copenhagen, Đan Mạch 2 Tokyo, Nhật Bản 7 Seoul, Hàn Quốc 3 Toronto, Canada 8 Osaka, Nhật Bản 4 Sydney, Australia 9 Melbourne, Australia 5 Zurich, Thụy Sĩ 10 Amsterdam, Hà Lan 10 thành phố nguy hiểm nhất 2024 STT Thành phố STT Thành phố 1 Caracas, Venezuela 6 Dhaka, Bangladesh 2 Karachi, Pakistan 7 Bogota, Colombia 3 Yangon, Myanmar 8 Cairo, Ai Cập 4 Lagos, Nigeria 9 Mexico City, Mexico 5 Manila, Philippines 10 Quito, Ecuador

Khảo sát xếp hạng Tokyo, Nhật Bản và Toronto, Cananda là những thành phố an toàn tiếp theo cho du khách. Nhật và Australia đều có hai thành phố nằm trong top 10 an toàn. Các điểm đến còn lại gồm: Sydney Australia, Zurich Thụy Sĩ, Copenhagen Đan Mạch, Seoul Hàn Quốc, Osaka Nhật Bản, Melbourne Australia, Amsterdam Hà Lan.

Theo danh sách từ dưới lên, Caracas của Venezuela xếp đầu với tổng điểm 100. Nghiên cứu chỉ ra thành phố có mức độ rủi ro an ninh y tế cao nhất, phản ánh chất lượng thấp của các dịch vụ và cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe ở nơi này. Tỷ lệ tội phạm của Caracas khiến Bộ Ngoại giao Mỹ xếp hạng an toàn du lịch thấp nhất cùng khuyến cáo công dân "không đi du lịch".

Tượng Merlion mình cá, đầu sư tử nổi tiếng của Singapore. Ảnh: Reck on Talk

Thành phố Karachi của Pakistan đứng thứ hai từ dưới lên. Bộ Ngoại giao Mỹ nhận xét điểm đến có "chủ nghĩa khủng bố và bạo lực" cùng nhiều phần tử cực đoan, dẫn đến các cuộc tấn công vào mục tiêu dân sự, quân đội, cảnh sát địa phương. Mỹ cũng khuyến cáo công dân nên xem xét khi có ý định đến đây du lịch.

Yangon của Myanmar đứng thứ ba trong danh sách thành phố không an toàn nhất thế giới đối với du khách, tiếp theo là Lagos của Nigeria, Manila ở Philippines và Dhaka ở Bangladesh.

Anh Minh (Theo CNBC)