10 điểm 'check in' thú vị nhất TP HCM

Cầu Ánh Sao

Địa chỉ: Công viên Cảnh Đồi, Phú Mỹ Hưng, quận 7

Cầu đi bộ Ánh Sao nằm trong công viên Cảnh Đồi, quận 7, bắc qua rạch Thầy Tiêu nối Khu Hồ Bán Nguyệt với Khu kênh Đào. Cầu được gọi là Cầu Ánh Sao vì trên bề mặt cầu được thiết kế với những ánh đèn led ngược lên. Ngoài ra, hai bên hông cầu có hệ thống phun nước và ánh sáng bảy màu liên tục thay đổi, tạo cho người đi trên cầu cảm giác đang bước đi trên muôn ngàn vì sao. Buổi chiều, cây cầu là địa điểm đi bộ, ngắm hoàng hôn. Từ 18h, cây cầu lên đèn 7 màu thu hút người dân và du khách đến chụp hình. Ảnh: Quỳnh Trần

10 điểm 'check in' nằm trong "TP HCM - 100 điều thú vị" do Sở du lịch TP HCM công bố đầu tháng 12, dựa trên hơn 104.000 lượt bình chọn đối với 10 hạng mục gồm chương trình tham quan, điểm tham quan, điểm giải trí - chương trình giải trí, điểm mua sắm, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng - quán ăn, quán cà phê, điểm check in, sự kiện du lịch- văn hóa - thể thao và món ngon.