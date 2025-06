10 đại học tốt nhất thế giới năm 2026

Thứ hạng 10 đại học hàng đầu thế giới không biến động nhiều trong 5 năm trở lại đây, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) luôn dẫn đầu.

Tổ chức QS ngày 19/6 công bố bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026. Top 10 năm nay có bốn trường từ Mỹ, bốn trường từ Anh, còn lại là Singapore và Thụy Sĩ.

MIT dẫn đầu lần thứ 5 liên tiếp. Đại học Hoàng gia London xếp hạng hai, tương tự năm ngoái. Đại học Stanford năm nay giành hạng ba, nhảy ba bậc.

Ở vị trí thứ 4 và 5 lần lượt là Đại học Oxford và Harvard, đều giảm một bậc. Tương tự là Đại học Cambridge với hạng 6, là vị trí thấp nhất của trường trong 5 năm.

Bốn trường còn lại trong top 10 nhìn chung ổn định, gồm ETH Zurich từ Thụy Sĩ (hạng 7), Đại học Quốc gia Singapore (hạng 8), College London (hạng 9) và Viện Công nghệ California (hạng 10).

Tên trường Xếp hạng 2022 Xếp hạng 2023 Xếp hạng 2024 Xếp hạng 2025 Xếp hạng 2026 Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) 1 1 1 1 1 Đại học Hoàng gia London (Anh) 7 6 6 2 2 Đại học Stanford (Mỹ) 3 3 5 6 3 Đại học Oxford (Anh) 2 4 3 3 4 Đại học Harvard (Mỹ) 5 5 4 4 5 Đại học Cambridge (Anh) 3 2 2 5 6 ETH Zurich (Thụy Sĩ) 8 9 7 7 7 Đại học Quốc gia Singapore 11 11 8 8 8 Đại học College London (Anh) 8 8 9 9 9 Viện Công nghệ California (Mỹ) 6 6 15 10 10

Về học phí với sinh viên quốc tế, Đại học Cambridge thu đắt nhất, hơn 146.000 USD (khoảng 3,8 tỷ đồng) mỗi năm với các chương trình Y khoa. Rẻ nhất là ETH Zurich từ Thụy Sĩ - chỉ khoảng 4.800 USD (120 triệu đồng). Mức thu của các trường ở Mỹ trong khoảng 51.000-65.000 USD mỗi năm.

QS là là một trong bốn tổ chức xếp hạng đại học nổi tiếng, bên cạnh Times Higher Education (THE), Center for World University Rankings (CWUR) và Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU).

Năm nay, QS khảo sát hơn 1.500 cơ sở giáo dục đại học tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 9 tiêu chí, danh tiếng học thuật chiếm trọng số lớn nhất - 30%, sau đó là số trích dẫn (20%). Các tiêu chí còn lại là uy tín của trường, tỷ lệ giảng viên/sinh viên, tính quốc tế, mạng lưới nghiên cứu quốc tế, kết quả việc làm và tính bền vững, chiếm 5-15%.

Mỹ có 192 đại học lọt bảng xếp hạng, dẫn đầu về số lượng. Tiếp theo là Anh với 90 trường, Trung Quốc (72), Ấn Độ (54) và Đức (48).

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Ảnh: Website MIT

Doãn Hùng