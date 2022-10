10 đại học đào tạo Kỹ thuật máy tính tốt nhất nước Mỹ

Đại học tư thục Carnegie Mellon đứng đầu trong số đại học đào tạo cử nhân Kỹ thuật máy tính tốt nhất nước Mỹ năm học 2022-2023.

Năm nay, lần đầu tiên US News and World Report đưa ra xếp hạng chương trình Kỹ thuật máy tính ở bậc cử nhân. Các năm trước, tổ chức này chỉ đưa ra xếp hạng nói chung.

Theo công bố hồi tháng 9, tất cả 10 đại học đào tạo cử nhân Kỹ thuật máy tính tốt nhất nước Mỹ năm học 2022-2023 đều là những trường có thành tích lâu đời.

Thứ hạng Trường Số sinh viên nhập học kỳ mùa thu 2021 Học phí năm học 2022 - 2023 (Đơn vị USD) 1 Carnegie Mellon University 7.365 61.344 =1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) 4.638 57.986 3 University of California Berkeley 32.143 43.980 4 Georgia Institute of Technology 17.447 32.876 5 Stanford University 7.645 56.169 6 University of Illinois Urbana-Champaign 34.779 35.110 7 University of Michigan-Ann Arbor 32.282 57.273 8 University of Texas at Austin 40.916 40.996 9 California Institute of Technology (CalTech) 987 60.864 10 Purdue University-West Lafayette 37.101 28.794

Đứng đầu danh sách là Đại học Carnegie Mellon. Đây là trường tư thục thành lập năm 1990, nổi tiếng về các chương trình đào tạo khoa học và công nghệ. Carnegie Mellon cũng là trường có mức học phí cao nhất trong danh sách với 61.444 USD/năm, khoảng 1,46 tỉ đồng.

Đồng hạng là Viện công nghệ Massachusetts (MIT). Học phí của Viện là 57.986 USD/năm, tương đương 1,38 tỷ đồng. Trong kỳ thu năm 2021, MIT nhận vào 4.638 sinh viên.

Khuôn viên Viện công nghệ Massachusetts (MIT). Ảnh: MIT

Các thứ hạng tiếp theo lần lượt là Đại học Berkeley California (số 3), Viện công nghệ Georgia (số 4). Đại học Stanford xếp thứ 5 trong danh sách.

Đại học Austin tại Texas xếp vị trí số 8, là trường có số lượng nhập học lớn nhất trong kỳ mùa thu 2021 với 40.916 sinh viên.

Viện công nghệ California (CalTech) xếp ở vị trí số 9 nhưng chỉ có 987 sinh viên được nhận nhập học. Hàng năm, tỉ lệ chấp nhận vào trường luôn ở mức cao, khoảng 3,9%. Năm học 2022-2023, trường nhận 432 sinh viên, thu học phí cao thứ 2 với 60.864 USD/năm, khoảng 1,45 tỷ đồng.

Xếp vị trí thứ 10 là Đại học Purdue. Đây là trường có học phí rẻ nhất, khoảng 28.794 USD/năm, tương đương 688 triệu đồng.

Đại học Harvard, Cornell, Duke, John Hopkins, Pennsylvania và Princeton đều không có mặt trong bảng xếp hạng top 10 này. Đại học Columbia gần như không được xếp hạng do đã thừa nhận việc khai báo thông tin sai sự thật với US News.

US News and World Report xếp hạng đại học dựa trên các yếu tố: Tỷ lệ tốt nghiệp và có việc làm (chiếm 22% tổng điểm), dịch chuyển xã hội (5%), hiệu suất tỷ lệ tốt nghiệp (8%), danh tiếng học thuật bậc cử nhân (20%), nguồn lực cơ sở hàng năm (20%), chất lượng sinh viên (7%), tài chính sinh viên (10%), tỷ lệ đóng góp của cựu sinh viên (3%), nợ sau tốt nghiệp (5%). Ngoài ra, bảng xếp hạng năm nay bắt đầu sử dụng thêm tiêu chí về số lượng giảng viên bán thời gian so với số sinh viên.

Doãn Hùng