10 đại học cùng VinFuture xây dựng mạng lưới tri thức toàn cầu

Tuần lễ Khoa học - Công nghệ VinFuture kết nối 10 đại học, chuyên gia quốc tế đối thoại về AI, y học… thúc đẩy nghiên cứu và xây dựng mạng lưới tri thức.

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm Giải thưởng VinFuture, chương trình năm nay có thêm nhiều hoạt động mới, nổi bật là chuỗi Đối thoại Khám phá Tương lai VinFuture phối hợp cùng các viện nghiên cứu và trường đại học hàng đầu trong nước.

Lần đầu tổ chức năm 2023, chuỗi đối thoại này mở ra cơ hội để cộng đồng khoa học Việt Nam, đặc biệt là các nhà nghiên cứu trẻ, giao lưu và kết nối với những trí tuệ hàng đầu thế giới. Năm nay, quy mô chương trình được mở rộng tới 10 viện nghiên cứu và trường đại học trên toàn quốc, quy tụ nhiều chuyên gia gạo cội trong các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), y học, sinh học, hóa học, năng lượng và môi trường. Tại đây, các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế có thể đối thoại, chia sẻ, từ đó, tìm lời giải cho những vấn đề lớn của nhân loại.

PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội, khẳng định Tuần lễ Khoa học - Công nghệ VinFuture là chất xúc tác chiến lược, khơi dậy khát vọng sáng tạo và tinh thần cống hiến của đội ngũ trẻ. Từ năm 2023, Đại học Bách khoa Hà Nội và VinFuture đã nhiều lần phối hợp tổ chức các tọa đàm, hội thảo khoa học quốc tế có sức lan tỏa.

"Đó là minh chứng cho tinh thần nghiên cứu khoa học vì nhân loại, điều đôi bên đang cùng trao đổi, phát triển với trọng tâm là nuôi dưỡng trong thế hệ trẻ khát vọng nghiên cứu và tinh thần đổi mới sáng tạo, đóng góp cho phát triển xã hội bền vững", PGS. Chính nói.

PGS.TS. Huỳnh Đăng Chính (ngoài cùng bên phải) tặng quà lưu niệm cho GS. Stanley M. Whittingham và GS. Martin Andrew Green trong sự kiện giao lưu tại Đại học Bách khoa cuối năm 2023. Ảnh: VFP

Chứng kiến sinh viên tự tin trao đổi với các diễn giả là những tên tuổi lớn của thế giới, PGS. Chính đánh giá đây là những cơ hội quý giá. Sau các sự kiện, hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo của sinh viên tăng cả về số lượng lẫn chất lượng, với nhiều đề tài xoay quanh năng lượng tái tạo, vật liệu xanh hay ứng dụng AI trong nông nghiệp.

"Đam mê khoa học được lan tỏa tự nhiên trong cộng đồng nghiên cứu trẻ chính là thành công lớn nhất của chuỗi hội thảo, tọa đàm hợp tác với VinFuture", ông nói thêm.

Tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), buổi tọa đàm "Tương lai của Trí tuệ nhân tạo" năm 2024 với diễn giả là "cha đẻ AI" - GS Yann LeCun đã tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ làm khoa học của trường.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Hà, Phó trưởng phòng Hợp tác và Phát triển, khi được học hỏi từ những chuyên gia hàng đầu của thế giới, các nhà khoa học trẻ sẽ có bức tranh rộng hơn, tầm nhìn toàn cảnh hơn về lĩnh vực mà học sinh THPT chuyên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đang quan tâm.

"Khi đối thoại cùng GS Yann LeCun, sinh viên rất phấn khởi vì được học trực tiếp từ những chuyên gia hàng đầu như thế. Tôi tin rằng rất nhiều bạn trong số đó đã được khích lệ, động viên và sẽ quyết tâm hơn nữa khi theo đuổi lĩnh vực mình quan tâm", ông nói.

Buổi chia sẻ thuộc "Chuỗi Đối thoại Khám phá tương lai VinFuture" của GS. Yann LeCun, Chủ nhân Giải thưởng chính VinFuture 2024 tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Ảnh: VFP

PGS.TS Kim Bảo Giang, Phó hiệu trưởng phụ trách Khoa học công nghệ và Quản lý đào tạo sau đại học, trường ĐH Y Hà Nội, cũng cho biết hội thảo năm 2023 với GS Salim Abdool Karimm, chủ nhân Giải Đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển năm 2021, mở ra cơ hội kết nối cho giảng viên, học viên và sinh viên với các nhóm nghiên cứu lớn trên thế giới.

"Qua sự kiện với VinFuture, họ có những 'địa chỉ' để hợp tác các dự án mới hoặc được tư vấn để thực hiện tốt hơn các dự án, nghiên cứu đang thực hiện", PGS Giang nhấn mạnh. Năm nay, trường sẽ phối hợp cùng Quỹ VinFuture tổ chức bốn sự kiện với chuyên gia hàng đầu về ung thư, tim mạch, phục hồi chức năng và thần kinh.

Buổi chia sẻ của GS. Salim S. Abdool Karim - chủ nhân Giải Đặc biệt VinFuture 2021 tại trường Đại học Y Hà Nội năm 2023. Ảnh: VFP

Tại Tuần lễ VinFuture 2025, trường Đại học Khoa học Tự nhiên phối hợp cùng Quỹ tổ chức hội thảo chuyên đề với GS Ingolf Steffan-Dewenter (ĐH Würzburg, Đức; thành viên Hội đồng Sơ khảo VinFuture), chuyên gia về tác động của biến đổi khí hậu tới đa dạng sinh học và hệ sinh thái. Theo PGS. Hà, chuyên môn của GS. Steffan-Dewenter rất gần với thế mạnh nghiên cứu của trường. Do đó, ông kỳ vọng sự kiện sẽ thu hút đông đảo nhà khoa học trong và ngoài nước thảo luận, đưa ra các ý tưởng phục vụ phát triển bền vững.

Phó giáo sư cũng nhận định vai trò kết nối của VinFuture có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng khoa học. Sự đồng hành của VinFuture giúp kết nối quốc tế trở nên nhanh chóng hơn, mở ra nhiều cơ hội hợp tác hiệu quả. Ông mong VinFuture tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong thúc đẩy khoa học Việt Nam thông qua kết nối học giả, tài trợ nghiên cứu và tạo môi trường truyền cảm hứng cho sinh viên, những nhà khoa học tương lai.

Đại học Bách khoa Hà Nội cũng có chung kỳ vọng này trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học - Công nghệ VinFuture 2025. Đơn vị hy vọng VinFuture sẽ tiếp tục tôn vinh những công trình đột phá trong các lĩnh vực nền tảng như vật liệu mới, tự động hóa, cơ điện tử, công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học, AI..., theo PGS.TS Nguyễn Văn Hà, Phó trưởng phòng Hợp tác và Phát triển, "góp phần đẩy mạnh hợp tác quốc tế của các trường, viện nghiên cứu tại Việt Nam với các đại học hàng đầu thế giới".

Nhật Lệ