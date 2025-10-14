10 cú úp rổ hay nhất lịch sử NBA

5. LeBron James (Miami Heat - Boston Celtics, 2013)

LeBron James và Miami Heat từng bất ngờ thua Dallas Mavericks ở chung kết NBA 2011. Trong loạt trận ấy, Jason Terry gây ra rất nhiều khó khăn cho đại diện miền Đông. Hai năm sau, khi Terry chuyển đến Boston Celtics, James đã trả lại món nợ. Trong một tình huống tấn công, Terry mất bóng ngay trên sân nhà trước áp lực của các cầu thủ Heat. Ngay lập tức, ba cầu thủ của đội khách lao vào tấn công rổ. Pha bóng kết thúc bằng cú úp rổ của LeBron James trên đầu của cựu cầu thủ Mavericks.

Không dừng lại ở đó, ngôi sao bốn lần giành MVP còn tiến đến Terry và ném cái nhìn thách thức vào đối thủ. LeBron James coi đây là cú úp rổ ưa thích nhất trong sự nghiệp, còn Jason Terry sau này bị nhiều người châm chọc vì sắm vai nạn nhân.