10 công trình y tế đồng loạt khởi công, khánh thành cả nước

Sáng 19/12, 10 công trình y tế trên cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành, gồm nhiều bệnh viện trung ương và địa phương với tổng mức đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng.

Loạt công trình y tế này thuộc 234 dự án, công trình trên toàn quốc khởi công, khánh thành cùng ngày nhằm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng các Phó thủ tướng, bộ trưởng và lãnh đạo nhiều địa phương tham dự; cùng 12 điểm cầu trực tiếp và 67 điểm cầu trực tuyến.

Các công trình y tế được khánh thành gồm Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Ninh Bình với tổng vốn đầu tư 9.967 tỷ đồng; Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế; nâng cấp Bệnh viện đa khoa Đăk Nông; cải tạo, xây mới Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều; xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.

5 công trình khởi công gồm Nhà khám bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh; Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao Bệnh viện Thống Nhất ở TP HCM; Trung tâm chăm sóc và điều trị chất lượng cao Bệnh viện C Đà Nẵng; mở rộng, nâng cấp Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển; mở rộng Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Trong đó, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 là công trình y tế trọng điểm quốc gia, được đầu tư theo định hướng trở thành trung tâm y khoa chuyên sâu, kỹ thuật cao. Hai bệnh viện mới này góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương và nâng cao năng lực khám chữa bệnh khu vực phía Bắc.

Phát biểu tại điểm cầu Ninh Bình, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết hai bệnh viện vận hành là bước quan trọng đáp ứng kỳ vọng của người dân, giúp hàng chục triệu người dân khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Về công tác chuẩn bị, PGS.TS.BS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết đơn vị đã hoàn tất phương án nhân lực và trang thiết bị. Hơn 600 nhân viên y tế từ Hà Nội đăng ký luân chuyển, kết hợp cùng lực lượng tuyển mới, sẵn sàng vận hành 325 giường bệnh và hai phòng mổ cấp cứu trong giai đoạn đầu tại cơ sở 2.

Trong khi đó, PGS.TS.BS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, cho hay ngay sau khi tiếp nhận hạng mục xây dựng, bệnh viện sẽ lắp đặt thiết bị và hoàn thiện quy trình vận hành. Trước mắt, đơn vị khởi động khoảng 30% công suất, tương đương 300 giường bệnh, nhằm bảo đảm an toàn và hiệu quả. Ông kỳ vọng cơ sở 2 sẽ giải bài toán quá tải, giúp phân bổ lại dòng bệnh nhân hợp lý hơn.

Tại điểm cầu TP HCM, Bệnh viện Thống Nhất khởi công Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao, với tổng mức đầu tư gần 786 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Dự án gồm khối nhà trung tâm 10 tầng nổi, một tầng hầm, sân đỗ trực thăng và hệ thống gara ngầm, tổng diện tích sàn hơn 32.000 m2.

Phối cảnh Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao Bệnh viện Thống Nhất. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, công trình nằm tại ngã tư Bảy Hiền, cửa ngõ phía Bắc trung tâm TP HCM, kết nối thuận lợi với sân bay Tân Sơn Nhất và tuyến Metro số 2, số 5. Trung tâm được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chuyên sâu, chất lượng cao cho cán bộ và người dân khu vực phía Nam theo mô hình hiện đại, khép kín.

Tham dự buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng khẳng định thành phố xác định dự án là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn để công trình hoàn thành đúng tiến độ. Điều này góp phần đưa y tế TP HCM phát triển theo hướng chuyên sâu, hội nhập, xứng tầm trung tâm y tế lớn của khu vực.

Lê Phương - Lê Nga