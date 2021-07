10 công nghệ ôtô tốt nhất 2021

Có tên trong bảng xếp hạng của Kelly Blue Book là những công nghệ giúp việc lái xe dễ dàng hơn và không làm tài xế bị phân tâm.

1. Hệ thống hỗ trợ tài xế tiên tiến

Ảnh: Kia

Ngày càng nhiều hãng xe cung cấp công nghệ phản ứng nhanh trước những nguy cơ, làm giảm sự mệt mỏi của tài xế, và giúp việc lưu thông dễ dàng hơn. Công nghệ thậm chí tự đỗ xe giúp tài xế. Những hệ thống này thường đi theo gói trang bị, như của Ford là Co-Pilot360, Subaru là EyeSight, Toyota là Safety Sense, nhưng nhiều hãng khác lại là tùy chọn đơn lẻ.

Những tính năng quan trọng này gồm điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang và hỗ trợ phanh khi lùi xe.

2. Phanh khẩn cấp tự động

Ảnh: Nissan

Khi nhận biết va chạm sắp xảy ra, phanh khẩn cấp tự động (AEB) sẽ kích hoạt phanh, tránh va chạm tiềm tàng hoặc giảm thiểu tai nạn. AEB có thể phản ứng nhanh hơn so với một người và có thể bắt đầu hoạt động trước khi tài xế đạp phanh. Còn nếu tài xế đang đạp phanh nhưng xe cảm thấy cần dừng sớm hơn, AEB có thể tác động phanh mạnh hơn lực đạp từ tài xế.

Trong khi AEB là một phần của nhiều hệ thống hỗ trợ tài xế tiên tiến, thì công nghệ này hoàn toàn có thể đứng một mình và nên được coi là tính năng được ưu tiên. Hiện khoảng 20% số hãng xe cho biết ABE sẽ là trang bị tiêu chuẩn trên dòng sản phẩm của họ tính từ 1/9/2022.

3. Ứng dụng di động kết nối/chìa khóa kỹ thuật số

Ảnh: Hyundai

Điện thoại di động hiện là một phần của cuộc sống, và các hãng xe cũng tận dụng công nghệ di động để mang đến những tiện ích mới. Phần lớn các hãng đều cung cấp các ứng dụng kết nối trên điện thoại di động, nhưng một số còn làm tốt hơn. Và phần lớn những công nghệ tiên tiến này cho phép khóa hoặc mở khóa xe từ xa, kiểm tra mức nhiên liệu và áp suất lốp, và thậm chí khởi động xe từ xa - một đặc điểm được ưa thích đặc biệt ở những nơi có mùa đông lạnh giá.

4. Công nghệ hỗ trợ tài xế tuổi teen

Ảnh: GM

Hiện chỉ có một hãng cung cấp công nghệ này, đó là General Motors. Nhưng cũng có nghĩa một số mẫu Chevrolet, GMC, Buick và Cadillac trang bị công nghệ có tên Teen Driver.

Teen Driver có vai trò như một thiết bị an toàn dành cho các tài xế mới, giúp các bậc phụ huynh bớt lo lắng khi giao chìa khóa xe cho con. Hệ thống có thể nhắc nhở nếu xe đang chạy qua mức tốc độ nào đó, tắt audio nếu dây an toàn chưa được cài và có thể thiết lập giới hạn âm thanh trong xe. Thậm chí còn có một thẻ báo cáo để nói cho phụ huynh biết nếu những hệ thống an toàn đã được kích hoạt trong khi con họ lái xe.

5. Cảnh báo khi mở cửa ôtô để bảo vệ người đi xe đạp

Ảnh: Audi

Những người đi xe đạp có thể khiến nhiều tài xế lo lắng mỗi khi ra khỏi chỗ đỗ. Một tính năng giúp cả hai bên được an toàn hơn là cảnh báo khi mở cửa xe. Hệ thống sử dụng các cảm biến phía sau để phát hiện nếu có xe đạp hay phương tiện khác đang lại gần. Điều này đảm bảo người trên ôtô không mở cửa xe ngay khi một người đi xe đạp chạy qua.

Các hệ thống cảnh báo mở cửa xe còn hoạt động nhiều phút sau khi động cơ đã tắt. Nếu các cảm biến "thấy" một người đi xe đạp hoặc một phương tiện khác lại gần, hệ thống sẽ cảnh báo với một loạt đèn nháy sáng. Những hệ thống tiên tiến nhất thậm chí chốt luôn cửa nhằm ngăn cánh cửa mở ra phía đường khi một ai đó đang đi ngang qua.

6. Kết nối và sạc điện thoại không dây

Ảnh: Volvo

Sự kết hợp giữa kết nối và sạc không dây cho điện thoại di động ngày càng nhiều trên xe hơi, nhưng thường ở các mẫu xe sang hoặc các phiên bản cao cấp. Hệ thống thường sử dụng một bệ sạc và chỉ cần đặt điện thoại vào đó. Một trong những dạng sạc tốt nhất là Qi.

7. Camera 360

Ảnh: Mercedes

Trong khi tính năng hỗ trợ tránh va chạm phía sau giúp tài xế ra khỏi chỗ đỗ an toàn, thì camera 360 giúp tài xế không đâm phải bất cứ thứ gì khi vào chỗ đỗ. Công nghệ không chỉ giúp tránh mọi trầy xước, dập móp có thể, mà còn giảm những khiếu nại bảo hiểm về tai nạn ở tốc độ thấp. Camera 360 hữu ích hơn nữa với những mẫu xe cỡ lớn.

Bằng cách kết hợp các camera xung quanh xe và một số công nghệ thông minh, màn hình sẽ hiển thị hình ảnh giả lập từ trên cao, cho thấy những gì có quanh xe. Hệ thống ngày càng phổ biến, nhưng cũng thường có ở các phiên bản cao cấp hoặc xe sang.

8. Gương chiếu hậu hiển thị video

Ảnh: Aston Martin

Trở về từ cửa hàng, siêu thị và quá nhiều đồ trong xe khiến bạn bị chắn tầm quan sát phía sau, gương chiếu hậu trong xe cũng trở nên vô dụng? Đó là khi gương chiếu hậu hiển thị video với hình ảnh được cung cấp từ camera phía sau trở nên hữu ích. Dạng gương chiếu hậu này nằm cùng vị trí và cùng kích thước với gương chiếu hậu truyền thống, nhưng tài xế có thể chuyển thành dạng quan sát bằng hình ảnh phản chiếu thông thường hoặc video nếu muốn.

9. Phần mềm truy vết xe bị đánh cắp

Ảnh: Chevrolet

Tại Mỹ, hơn 720.000 xe bị lấy cắp mỗi năm. Con số có thể gây ngạc nhiên, nhưng hơn 56% số xe này được tìm lại. Tỷ lệ này đã tăng lên đáng kể chỉ so với một năm trước, phần lớn nhờ công nghệ tích hợp trên xe giúp truy vết phương tiện bị lấy đi.

Công nghệ này là một phần của những hệ thống an ninh và hỗ trợ của các thương hiệu, như Starlink của Subaru, UVO của Kia, Blue Link của Hyundai và OnStar của GM. Ngoài việc cung cấp những triệu chứng bất thường của xe, các ghi nhận về những va chạm từ trước, hệ thống có thể xác định chính xác vị trí xe.

10. Màn hình hiển thị điểm mù

Ảnh: Hyundai

Nhiều tài xế thích ý tưởng có một màn hình dễ quan sát cho phép thấy rõ đường đi hai bên xe khi chuẩn bị chuyển làn. Màn hình giám sát điểm mù sử dụng một camera nhỏ gắn mỗi bên hông xe và hiển thị hình ảnh về giao thông ở làn đường bên cạnh.

Những cảnh báo này có thể giúp ngăn ngừa các va chạm với các phương tiện khác, từ xe hơi tới người đi xe đạp. Công nghệ có thể gồm những phiên bản khác nhau, nhưng dạng được ưa thích là những màn hình hiển thị ngay trên đồng hồ, như của xe Genesis, Kia và Hyundai.

