10 câu tiếng Anh chúc mừng thầy cô dịp 20/11

Nếu muốn gửi lời chúc tới thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, bạn có thể tham khảo 10 lời chúc dưới đây.

1. I was lucky to have a teacher as wonderful as you. I wish you a Teacher's Day filled with moments of joy!

Em thật may mắn khi có một người thầy/cô tuyệt vời. Em chúc thầy/cô ngày Nhà giáo tràn ngập những khoảnh khắc vui vẻ!

2. Thank you for always believing in us and bringing out our best. Have a fantastic Teacher's Day!

Cảm ơn thầy/cô đã luôn tin tưởng chúng em và giúp chúng em phát huy hết khả năng của mình. Chúc thầy/cô ngày Nhà giáo tuyệt vời!

3. Happy Teacher's Day! Your kindness and encouragement mean the world to me.

Chúc thầy/cô ngày Nhà giáo vui vẻ! Sự tử tế và sự động viên của thầy/cô có ý nghĩa vô cùng lớn đối với em.

4. Grateful for all the lessons and guidance you provide. Have a beautiful Teacher's Day!

Em biết ơn vì tất cả những bài học và sự hướng dẫn mà thầy/cô đã cho em. Chúc thầy/cô ngày Nhà giáo tuyệt vời!

5. Wishing you a wonderful Teacher's Day filled with the respect and love you deserve!

Chúc thầy/cô ngày Nhà giáo tuyệt vời, tràn đầy sự tôn trọng và tình yêu thương mà thầy/cô xứng đáng được nhận!

Ảnh minh họa: Adobe stock

6. Thank you for teaching me a subject I thought I could never understand or be interested in. Thank you for making learning fun! Happy Teacher’s Day!

Cảm ơn thầy/cô đã dạy em một môn học mà em nghĩ rằng mình không bao giờ có thể hiểu hoặc hứng thú. Cảm ơn thầy/cô đã làm cho việc học trở nên thú vị! Chúc mừng ngày Nhà giáo!

7. Teaching is the best profession a person can ever have. To my best teacher, happy Teacher's day!

Dạy học là nghề tuyệt vời nhất mà một người có thể làm. Gửi đến người thầy/cô tuyệt vời nhất của em, chúc mừng ngày Nhà giáo!

8. Thank you for your patience, kindness, and wisdom. Happy Teacher's Day!

Cảm ơn thầy/cô vì sự kiên nhẫn, sự tử tế và sự thông thái của thầy/cô. Chúc mừng ngày Nhà giáo!

9. Happy Teachers day! You are the reason why I am what I am today. Thank you for being my mentor and my role model

Chúc mừng ngày Nhà giáo! Thầy/cô là lý do khiến em trở thành con người như ngày hôm nay. Cảm ơn thầy/cô đã là người cố vấn và là hình mẫu của em.

10. You inspire and empower us every day. Happy Teacher's Day!

Thầy/cô truyền cảm hứng và sức mạnh cho chúng em mỗi ngày. Chúc mừng ngày Nhà giáo!

Khánh Linh