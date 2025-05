10 câu chuyện gây chú ý qua các mùa LHP Cannes

Vua Charles III và Công nương Diana sánh đôi trên thảm đỏ năm 1987 là một trong những khoảnh khắc ấn tượng ở Cannes qua 77 lần tổ chức.

Cannes được coi là một trong ba liên hoan phim lớn cùng Venice và Berlinale. Sự kiện năm nay tổ chức ngày 13-24/5, công chiếu những tác phẩm mới nhất từ khắp nơi trên thế giới. Tạp chí Vogue và chuyên trang điện ảnh Cinema World điểm lại 10 khoảnh khắc góp phần làm nên sự hấp dẫn của sự kiện điện ảnh này.

Nơi bắt đầu chuyện tình của minh tinh Grace Kelly và thân vương Monaco Rainier

Diễn viên Grace Patricia Kelly và thân vương Monaco Rainier trong đám cưới năm 1956. Ảnh: Bettmann Archive

Tại Cannes 1955, minh tinh Mỹ Grace Kelly được mời đến buổi công chiếu The Country Girl - bộ phim mang lại cho bà giải Nữ chính xuất sắc Oscar sau đó. Trên chuyến tàu đi từ Paris đến Côte d'Azur, chồng của diễn viên Olivia de Havilland - Pierre Galante - nảy ra ý tưởng đưa Kelly cùng Gaston Bonheur, tổng biên tập của tạp chí Paris Match, đến gặp thân vương ở Monaco. Ban đầu Kelly nói sẽ cùng công ty quản lý sắp xếp lịch hẹn vì vướng lịch trình. Nhưng sau đó, Pierre Galante thuyết phục bà gặp gỡ thân vương trước khi dự tiệc cocktail ở Cannes để vinh danh bộ phim.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên diễn ra tại cung điện Monaco. Họ cố gắng giữ kín chuyện tình, dẫn đến cuộc gặp gỡ thứ hai tại Mỹ dịp Giáng sinh và cuối cùng là đám cưới hoàng gia vào năm 1956.

Vua Charles III và Công nương Diana dự ra mắt phim The Whales of August

Vua Charles III và Công nương Diana ở Liên hoan phim Cannes 1987. Ảnh: Vogue

Năm 1987, Vua Charles III (khi đó là Thái tử Charles) và Công nương Diana có chuyến thăm đến Cannes trong 10 giờ, nhằm quảng bá ngành công nghiệp phim ảnh Anh. Bà thu hút mọi ánh nhìn với chiếc váy vải tuyn xanh da trời cùng khăn quàng cổ của nhà thiết kế Catherine Walker. Theo tạp chí Vogue (Anh), chiếc váy của bà lấy cảm hứng từ trang phục mà minh tinh Grace Kelly mặc trong phim To Catch a Thief (1955) của Alfred Hitchcock.

Tài tử Arnold Schwarzenegger khoe cơ bắp

Arnold Schwarzenegger trên bờ biển Cannes năm 1997. Ảnh: AFP

Năm 1977, Arnold Schwarzenegger đến Cannes quảng bá phim Pumping Iron. Trên bãi biển, Schwarzenegger khoe vóc dáng cường tráng, được người hâm mộ vây quanh. Theo Vogue, vẻ đẹp hình thể của ông mang đến làn gió mới cho thế giới điện ảnh. Hình ảnh Arnold Schwarzenegger tại Cannes năm ấy giúp bộ phim Pumping Iron thu hút giới chuyên môn, nâng ông lên hàng ngôi sao hàng đầu Hollywood.

Tom Cruise tình tứ bên Nicole Kidman

Tom Cruise và Nicole Kidman tại Cannes năm 1992. Ảnh: Paris Match

Tom Cruise và Nicole Kidman - lúc đó là vợ chồng - cùng xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes năm 1992 trong buổi ra mắt bộ phim Far and Away của đạo diễn Ron Howard, chiếu không tranh giải. Cả hai cùng đóng chính trong phim, vào vai những người Ireland tìm kiếm cơ hội đổi đời ở Mỹ.

Tom khi đó 29 tuổi, là ngôi sao lớn của Hollywood, còn Nicole 24 tuổi, tham gia nhiều bom tấn như Risky Business (1983), Top Gun (1986) và Rain Man (1988). Sự xuất hiện của họ khiến người hâm mộ chú ý, là một trong những hình ảnh về tình yêu đôi lứa trên thảm đỏ Cannes.

"Người ném bánh" Noel Godin bị đuổi khỏi thảm đỏ

Noel Godin trên thảm đỏ Cannes 2024. Ảnh: DDM David Becus

Noel Godin là người Bỉ, nổi tiếng vì trò ném bánh kem vào nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có Bill Gates. Ở Cannes năm 2004, ông bị lực lượng vệ sĩ áp giải ra khỏi thảm đỏ. Ban tổ chức cũng tăng cường an ninh để bảo vệ hình ảnh của liên hoan phim.

Natalie Portman xuất hiện với mái tóc cạo trọc

Đoàn phim 'Star Wars' tại Cannes năm 2005 Đoàn phim "Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith" được chào đón tại Cannes năm 2005, Natalie Portman xuất hiện từ giây thứ 19. Video: Festival de Cannes

Tại Liên hoan phim Cannes 2005, minh tinh gây bất ngờ với diện mạo nổi bật, trở thành chủ đề bàn tán của người hâm mộ. Cô cạo trọc để chuẩn bị cho vai diễn Evey Hammond ở phim V for Vendetta. Diễn viên đến Cannes để quảng bá cho Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith, trong đó cô đóng nữ hoàng Padmé Amidala.

Natalie Portman tại Cannes năm 2005. Ảnh: Geekly

Angelina Jolie bế bụng bầu dự thảm đỏ

Angelina Jolie ở LHP Cannes 2008 Angelina Jolie trên thảm đỏ Cannes năm 2008. Video: TIKonline.de

Ở Cannes 2008, Angelina Jolie dự thảm đỏ cùng Brad Pitt. Lúc này, cô mang thai cặp song sinh Knox và Vivienne, tỏa sáng trong một chiếc váy màu ngọc lục bảo của nhà mốt Max Azria tại buổi ra mắt phim Kung Fu Panda. Cặp vợ chồng nổi tiếng Hollywood là là tâm điểm trên thảm đỏ, thu hút mọi ống kính phóng viên.

Sau phim Ông bà Smith (2005), cả hai công khai yêu nhau, kết hôn vào năm 2014, cùng chăm sóc sáu con, gồm ba con nuôi và ba con ruột. Cuối năm 2024, Angelina Jolie và Brad Pitt ký thỏa thuận khép lại cuộc chiến ly hôn hơn tám năm. Cặp sao từng giành quyền nuôi con nhưng Brad Pitt thua cuộc. Hiện cả năm người con chọn đứng về phía mẹ, có động thái bỏ họ bố. Riêng con út - Knox Jolie-Pitt - chưa bày tỏ lập trường.

Angelina Jolie và Brad Pitt lúc còn là vợ chồng, ở Liên hoan phim Cannes 2008. Ảnh: Reuters

Ryan Gosling hôn đạo diễn Nicolas Winding Refn

Ryan Gosling (phải) và đạo diễn Nicolas Winding Refn. Ảnh: Just Jared

Tại buổi chụp ảnh sau lễ bế mạc Liên hoan phim Cannes 2011, tài tử Ryan Gosling hôn đạo diễn Nicolas Winding Refn khi anh đoạt giải Đạo diễn xuất sắc với phim Drive. Sau thành công ở Cannes, cả hai hợp tác trong Only God Forgives, quay tại Thái Lan. Nicolas Winding Refn nổi tiếng với phong cách làm phim mang yếu tố bạo lực, là gương mặt nổi bật của điện ảnh Đan Mạch thế kỷ 21.

Ban tổ chức cấm giày bệt lên thảm đỏ

Kristen Stewart - giám khảo Liên hoan phim Cannes 2018 - phản đối quy định cấm đi giày bệt của ban tổ chức khi dự sự kiện. Ảnh: Marie Claire

Năm 2015, Cannes vấp phải nhiều chỉ trích của giới nghệ sĩ vì quy định độ cao của giày cao gót khi lên thảm đỏ sự kiện. Giám đốc nghệ thuật Thierry Fremaux phải lên tiếng xin lỗi khi các sao phản ứng. Ở những lần tổ chức tiếp theo, diễn viên Kristen Stewart và Julia Robert đi chân trần để phản kháng trước quy định cấm đi giày bệt vào thảm đỏ.

Cannes đổi cách tổ chức vì đại dịch

Bong Joon Ho đoạt Cành Cọ Vàng năm 2019, một năm trước khi Cannes thay đổi cách tổ chức. Ảnh: AFP

Do Covid-19, tháng 5/2020, ban tổ chức liên hoan thay đổi cách thực hiện: Thay vì diễn ra trực tiếp, họ công bố tác phẩm dự thi vào đầu tháng 6, sau đó chiếu chúng ở các sự kiện điện ảnh từ mùa thu đến cuối năm, như Liên hoan phim quốc tế Toronto (Canada), New York (Mỹ), San Sebastian (Tây Ban Nha), Busan (Hàn Quốc), Venice (Italy). Loạt phim sau đó được dán nhãn "Cannes 2020" dù không ra mắt ở thành phố này.

Cát Tiên (theo Vogue, Cinema World)