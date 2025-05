10 cặp uyên ương mặc đẹp nhất lịch sử Met Gala

FKA Twigs và Robert Pattinson ghi điểm trong lần đầu xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ. Với chủ đề China: Through The Looking Glass năm 2015, Twigs diện đầm của Christopher Kane mang hình ảnh cơ thể người trừu tượng. Pattinson làm nền cho bạn gái trong bộ lễ phục đen cổ điển. Họ gắn bó với nhau từ năm 2014 đến 2017. Ảnh: HC