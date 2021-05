10 cặp từ tiếng Anh có thể gây nhầm lẫn khi nghe

"Pat" và "bat" hay "hard" và "heart" có thể khiến bạn nhầm lẫn khi nghe. Chúng cũng là những cặp từ hoàn hảo giúp bạn luyện phát âm.

1. Lot và Not

Từ "lot" trong tiếng Anh thường được sử dụng để nói số lượng lớn những thứ gì đó, ví dụ: "I ate a lot of food" (Tôi ăn rất nhiều thức ăn). Trong tiếng Anh-Mỹ, nó có thể dùng để nói về một mảnh đất, thường là để bán.

"Not" được sử dụng để từ chối hoặc phủ định điều gì đó, ví dụ: "I am not well today" (Hôm nay tôi không khỏe).

Hai từ này nghe giống nhau, ngoại trừ phụ âm đầu của chúng là "l" và "n".

2. Flight và Fight

"Flight" chỉ chuyến bay, ví dụ: "My flight leaves at 2:00" (Chuyến bay của tôi khởi hành lúc 2:00). Nó cũng có thể là động từ chỉ hành động bay.

"Fight" mang nghĩa là đánh nhau, giao chiến.

Sự khác biệt giữa hai từ này nằm ở phụ âm "l" trong từ "flight".

3. Pat và Bat

"Pat" là vỗ nhẹ, chạm nhẹ ai đó bằng tay. Nó cũng có thể chỉ một miếng gì đó rất mềm như bơ.

"Bat" chỉ gậy dùng trong thể thao như gậy bóng chày. Nó cũng chỉ loài dơi.

Hai từ này nghe rất giống nhau, chỉ khác "p" (âm vô thanh) và "b" (âm hữu thanh).

Ảnh: Shutterstock.

4. Writer và Rider

"Writer" là nhà văn.

"Rider" chỉ người cưỡi ngựa hoặc điều khiển phương tiện giao thông.

Điều thú vị ở cặp từ này là chữ cái đầu khác nhau nhưng âm đầu của chúng lại giống nhau. Các phụ âm ở giữa là "t" và "d" làm cho cách phát âm chúng khác nhau.

5. Grow và Glow

"Grow" nghĩa là lớn lên, phát triển.

"Glow" là phát sáng.

Hai từ này cũng chỉ khác nhau về phụ âm "r" và "l" khi phát âm khiến nhiều người có thể nghe nhầm.

6. Cut và Cat

"Cut" là cắt.

"Cat" là con mèo.

Âm giữa của hai từ phát âm không giống nhau nhưng nghe nhanh có thể bị nhầm.

7. Pin và Bin

"Pin"chỉ cái ghim. Nó cũng được dùng để đề cập đến hành động đẩy ai đó xuống đất hoặc vào tường và giữ họ ở đó.

"Bin" chỉ chiếc thùng. Trong tiếng Anh-Anh, "bin" là thùng rác.

Giống như "pat" và "bat", cách phát âm hai từ này khác nhau ở phụ âm đầu.

8. Tent và Tenth

"Tent" chỉ cái lều.

"Tenth" chỉ số thứ tự 10, ví dụ: "The tenth house on a street" (Ngôi nhà thứ 10 trên một con phố).

Sự khác nhau trong cách phát âm hai từ này nằm ở "t" và "th".

9. Bowling và Boring

"Bowling" là một môn thể thao.

"Boring" chỉ sự nhàm chán.

Âm "l" và "r" làm cho chúng khác nhau. Mọi phần khác của từ đều được phát âm theo cùng một cách.

10. Hard và Heart

"Hard" nghĩa là khó khăn, cũng được dùng để chỉ vật chất rắn.

"Heart" chỉ trái tim.

Chỉ âm cuối "d" và "t" làm cho hai từ này nghe khác nhau.

Theo FluentU