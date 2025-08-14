10 cách phối quần lửng 'hack' dáng

Capri - kiểu quần pha trộn giữa legging và bermuda - là xu hướng được đẩy mạnh trong năm nay. Khác với quần lửng thông thường, loại quần này bó sát chân. Để vóc dáng trông thanh mảnh, chân dài hơn, hãy sử dụng quần đen tối giản, cạp cao, đi kèm những món đồ đơn sắc, trung tính.

Theo WWW, một trong những cách mặc được các cô gái ưa chuộng trong mùa hè này là kết hợp áo trễ vai theo mốt "cô gái vắt sữa". Bạn có thể chọn giày búp bê, dép cao gót đều phù hợp. Phong cách tạo nên vẻ nữ tính, quyến rũ vừa phải.