10 cách nói 'nhất trí' bằng tiếng Anh

Có rất nhiều cách để bạn biểu thị sự đồng ý hay không về một vấn đề nào đó, chứ không chỉ đơn giản là "OK".

Để nói "tôi đồng ý" hay "nhất trí với ý kiến của bạn", câu đơn giản nhất là "I agree". Ngoài ra, chúng ta có một số cách diễn đạt khác:

- That's true: Đúng là như vậy

- You're right: Bạn nói đúng.

- Absolutely/Exactly: Chắc chắn/Chính xác là như vậy rồi.

- You have a point there: Bạn nói có lý.

- I was just going to say that: Tôi cũng định nói thế.

- You can say that again / I couldn't agree with you more: Tôi hoàn toàn nhất trí với bạn.

- I side with him on this one: Tôi đứng về phía anh ấy trong vấn đề này.

- I couldn’t have said it better: Tôi rất đồng ý

- I'm with you on this: Tôi ủng hộ bạn về chuyện này.

Ví dụ: I couldn't agree with you more, this place is beautiful (Tôi không thể đồng ý với bạn hơn nữa, nơi này thật đẹp).

Ngược lại, khi không đồng tình với điều gì, ngoài "I disagree", ta có thể nói:

I don't think so: Tôi không nghĩ vậy.

I'm not sure about that: Tôi không chắc là như vậy đâu.

I beg to differ/ disagree: Tôi xin không đồng ý.

I'd say the exact opposite: Tôi cho là ngược lại.

That's not always true / That's not always the case: Điều đó không phải lúc nào cũng đúng.

I can't see eye-to-eye with you on that: Tôi không đồng tình với bạn về việc đó được.

That's not how I see it: Tôi không thấy vậy.

Ví dụ: Some people think playing computer games is bad for children. That's not always true (Một số người cho rằng chơi game trên máy tính có hại cho trẻ em. Điều đó không phải lúc nào cũng đúng).

Thực hành bằng cách làm trắc nghiệm sau:

Khánh Linh