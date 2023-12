10 ca khúc hay nhất năm

6. So Much (For) Stardust (Fall Out Boy)

Ca khúc nằm trong album thứ tám của nhóm nhạc pop punk, nói về nội tâm, lòng khao khát và sự trưởng thành. Bắt đầu bằng tiếng đàn piano và giọng ca nội lực của Patrick Stump, "So Much (For) Stardust" mang đến cảm giác hoài niệm của thập niên 2000. NME chấm bài hát 4/5 điểm.