10 ca khúc hay nhất lịch sử Kpop

"Gee" (SNSD)

Bản hit của nhóm nhạc nữ SNSD đứng đầu danh sách top 100 ca khúc Kpop hay nhất mọi thời của tạp chí âm nhạc Rolling Stones, công bố hôm 20/7. Ra mắt năm 2009, ca khúc là lời tâm sự của cô gái lần đầu biết yêu, với từ cảm thán "gee" là điểm nhấn. Ban đầu, SM Entertainment - công ty chủ quản của SNSD - chọn ca khúc khác tên Dancing Queen để cạnh tranh với Nobody của Wonder Girls, song quyết định thay thế bằng Gee dù sát lịch phát hành.

Ca khúc nhanh chóng gây sốt với vũ điệu "càng cua", tạo nhiều xu hướng thời trang, đưa SNSD trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu thời bấy giờ. Gee cũng là MV Kpop được xem nhiều nhất YouTube, cho đến khi Gangnam Style của Psy soán ngôi năm 2012. Hiện MV đạt 310 triệu lượt xem, là một trong những ca khúc có sức ảnh hưởng nhất lịch sử Kpop.

"Candy" (H.O.T)

Phát hành năm 1996, ca khúc của nhóm nhạc nam H.O.T nằm trong album đầu tay - We Hate All Kinds of Violence. Nhạc phẩm được xem là mở đầu cho kỷ nguyên âm nhạc mới của Kpop. Những trang phục, phụ kiện như găng tay bông, mũ H.O.T sử dụng trong MV được săn đón khắp cả nước. Năm 2005, trong một cuộc khảo sát của MTV Hàn Quốc, ca khúc được bình chọn là bài hát nổi tiếng nhất năm 1996.

"Good Day" (IU)

Ca khúc từng được tạp chí Billboard đánh giá là bài hát Kpop hay nhất trong thập niên 2010. Khi ra mắt, bản hit của nữ ca sĩ IU nhận được chú ý nhờ giai điệu mộc mạc, giọng hát trong trẻo giữa bối cảnh Kpop bão hòa bởi xu hướng nhạc điện tử. Bài hát từng đứng đầu bảng xếp hàng Gaon suốt 5 tuần, là một trong những ca khúc bán chạy nhất ở Hàn Quốc với 4,8 triệu bản nhạc số.

"Spring Day" (BTS)

Ra mắt năm 2017, ca khúc nhận được sự chú ý bởi giai điệu sâu lắng, mang lại cảm giác ấm áp ngày xuân. Spring Day có 5 năm liên tiếp lọt vào Top 50 trên Gaon Digital Chart, trở thành bài hát đầu tiên đạt được cột mốc này trong lịch sử bảng xếp hạng. Ca khúc thu về nhiều giải thưởng, trong đó có danh hiệu Bài hát của năm tại Melon Music Awards năm 2017.

"Short Hair" (Cho Yong Pil)

Ca khúc phát hành năm 1980, được xem là dấu mốc trong lịch sử Kpop với lối hát giả thanh, luyến láy đặc trưng của Cho Yong Pil. A Taxi Driver - phim ăn khách nhất màn ảnh Hàn năm 2017 - từng sử dụng bài hát để gợi nhớ âm hưởng nhạc Hàn thập niên 1980.

Tam Kỳ