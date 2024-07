10 bộ đồng phục đẹp nhất Olympic 2024

Đồng phục của Hà Lan tôn vinh màu cờ và màu áo đồng phục của đội tuyển bóng đá quốc gia. Tracksuit rộng rãi này là ý tưởng của các nhà thiết kế thuộc thương hiệu The New Originals có trụ sở tại Amsterdam. Vogue nhận xét thiết kế đơn giản nhưng vẫn đủ nổi bật, với điểm nhấn khối chấm bi trắng và các đường viền, đem tới vẻ hiện đại. Ảnh: The New Originals