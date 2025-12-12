10 bộ đầm hiếm trên thảm đỏ năm 2025

Từ đầu những năm 2020, các ngôi sao ngày càng tìm đến thời trang vintage khi lên thảm đỏ. Theo Vogue, các bộ đầm hiếm thấy của Thierry Mugler, Dior, Yves Saint Laurent được nhiều nhà sưu tập khao khát.

Tại lễ trao giải VMAs, Bob Mackie đã hỗ trợ ca sĩ Sabrina Carpenter bằng cách cho cô mượn một bộ váy ngắn đính sequin và cườm tua rua. Thiết kế thuộc bộ sưu tập Xuân Hè năm 1986 trông vẫn rất mới và sáng đẹp, được đánh giá là một trong 25 chiếc đầm hiếm nhất thế giới xuất hiện năm nay.