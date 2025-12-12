10 bộ đầm hiếm trên thảm đỏ năm 2025

Từ đầu những năm 2020, các ngôi sao ngày càng tìm đến thời trang vintage khi lên thảm đỏ. Theo Vogue, các bộ đầm hiếm thấy của Thierry Mugler, Dior, Yves Saint Laurent được nhiều nhà sưu tập khao khát.
Tại lễ trao giải VMAs, Bob Mackie đã hỗ trợ ca sĩ Sabrina Carpenter bằng cách cho cô mượn một bộ váy ngắn đính sequin và cườm tua rua. Thiết kế thuộc bộ sưu tập Xuân Hè năm 1986 trông vẫn rất mới và sáng đẹp, được đánh giá là một trong 25 chiếc đầm hiếm nhất thế giới xuất hiện năm nay.
Tại bữa tiệc trưa dành cho các ứng viên Oscar, Ariana Grande ghi điểm bằng đầm Yves Saint Laurent sản xuất từ năm 1991 từng được Catherine Deneuve mặc. Những cọng lông vũ màu hồng giúp người mặc kín đáo và nổi bật.
Cũng trong sự kiện này, Mikey Madison diện một chiếc váy nhung màu xanh đen từ bộ sưu tập Thu Đông 1987 của nhà thiết kế người Mỹ nổi tiếng Bill Blass.
Ở tiệc hậu Oscar, siêu mẫu Kendall Jenner diện đầm ren xuyên thấu của Thierry Mugler. Thiết kế thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 1992, trông gần như mới tinh dù hơn 30 năm tuổi.
Video: E!
Cùng sự kiện, chiếc váy ngủ màu kem kèm áo choàng mỏng và vòng cổ đính hoa giúp Kaia Gerber vào nhóm sao mặc đẹp. Trang phục thuộc bộ sưu tập Xuân Hè năm 1997 của Valentino.
Hailey Bieber cũng theo đuổi xu hướng vintage với bộ đầm Yves Saint Laurent ra đời năm 1987.
Vogue nhận xét bộ váy màu kem Rooney Mara diện tại Liên hoan phim Cannes năm nay trông thanh lịch, đơn giản nhưng vẫn khó rời mắt. Trang phục của Givenchy thuộc dòng Haute Couture, ra đời từ những năm 1950.
Trên thảm đỏ Cannes, siêu mẫu Irina Shayk gây ấn tượng với đầm hạ eo dáng high-low của Yves Saint Laurent năm 1998.
Tới tham dự Lễ trao giải Fashion Trust Arabia 2025, siêu mẫu Natalia Vodianova chọn thiết kế có cấu trúc độc đáo của Christian Lacroix. Thiết kế màu đồng thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 1996, xử lý trên lụa ánh kim tạo hiệu ứng như một khối kim loại méo mó.
Mikey Madison chọn phong cách thảm đỏ cổ điển với đầm quây ngực đơn sắc của Armani từ những năm 1980.
Sao Mai
Ảnh: AFP