10 bộ đầm đẹp nhất Met Gala 2024

Tại Met Gala tối 6/5 ở New York, Kim Kardashian diện thiết kế Haute Couture của Maison Margiela do John Galliano thực hiện. Trang phục nằm trong số những bộ váy đẹp nhất sự kiện do Vogue chọn. Thiết kế gồm áo len cashmere và đầm ren lưới thêu chỉ bạc, kết hợp corset siết vòng eo tối đa. Các chi tiết hoa cỏ được làm từ ren, ngọc trai, pha lê, mảnh gương vụn.