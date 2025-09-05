10 bộ đầm đẹp nhất Liên hoan phim Venice 2025

Liên hoan phim Venice lần 82 diễn ra từ ngày 27/8 đến ngày 9/9 ở Italy, thu hút nhiều ngôi sao hàng đầu ở Hollywood. Theo Marie Claire, đầm của Emily Blunt là một trong số trang phục đẹp nhất sự kiện. Thiết kế quây ngực tạo điểm nhấn ở eo được kết hợp tinh tế với bộ trang sức Tiffany.
Dior là nhà mốt được nhiều người lựa chọn nhất tại Liên hoan phim Venice năm nay. Greta Lee ghi điểm với bộ váy ngắn thắt nơ.
Chiếc váy xếp lớp màu bạc của Louis Vuitton giúp Emma Stone thu hút trên thảm đỏ. Trang phục nhấn bằng các dải sequin đính theo hình lượn sóng.
Video: Vogue
Kaia Gerber chọn đầm ren xuyên thấu của Givenchy do giám đốc sáng tạo Sarah Burton thiết kế. Phong cách của người mẫu gợi nhớ thời Hollywood cổ điển với kính râm oversize và giày cao gót đen.
Ở buổi ra mắt Frankenstein, Mia Goth diện một váy lụa nâu của Dior do Jonathan Anderson sáng tạo. Bộ đầm được khen ngợi với đường cắt tinh xảo, đuôi váy đính nơ dài quét sàn. Goth kết hợp trang phục cùng dép sandal Aquazzura So Nude, vòng cổ kim cương và ngọc lục bảo từ kho lưu trữ của Tiffany.
Nhờ hợp tác stylist Danielle Goldberg, diễn viên Ayo Edebiri vào nhóm sao đẹp với đầm Chanel do giám đốc sáng tạo mới Matthieu Blazy thực hiện.
Trong buổi ra mắt phim Father Mother Sister Brother ngày 31/8, Cate Blanchett gây ấn tượng trong đầm Maison Margiela thuộc bộ sưu tập Haute Couture đầu tiên của Glenn Martens. Thiết kế satin tạo điểm nhấn bằng hàng trăm chiếc lông vũ lớn, tạo phom bồng bềnh. Diễn viên kết hợp đầm cùng bốt đế xuồng acrylic.
Amal Clooney được truyền thông Italy gọi là "Nữ hoàng của Liên hoan phim Venice". Vợ tài tử George Clooney xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ phim Jay Kelly hôm 28/8 trong chiếc váy vintage dáng high-low màu hồng cánh sen. Thiết kế thuộc bộ sưu tập Thu Đông 1995 của nhà thiết kế Jean-Louis Scherrer, phối giày cao gót Aquazzura vàng ánh kim, trang sức kim cương Harry Winston.
Ở buổi khai mạc liên hoan phim, Tilda Swinton áp dụng công thức áo lụa trắng sơ vin trong chân váy dạ hội đen được nhiều người nổi tiếng yêu thích. Phong cách mang đậm tinh thần tối giản, thanh lịch của nhà mốt Chanel.
Monica Barbaro là "tín đồ" của Dior nhiều tháng nay. Diễn viên diện đủ phong cách, từ chiếc váy đỏ rực tại lễ trao giải SAGs 2025 đến đầm hồng bồng bềnh như công chúa tại Oscar. Lần này, cô chọn váy xếp ly cổ cao tại buổi ra mắt After the Fall hôm 29/8.
Sao Mai
Ảnh: AFP