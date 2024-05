10 bộ cánh kỳ dị ở Cannes

Vogue nhận xét thảm đỏ Cannes hàng năm hấp dẫn và kịch tính khi kéo dài nhiều ngày, hội tụ cả những bộ cánh đẹp mắt lẫn độc đáo, khác thường. Nhóm trang phục kỳ dị do tạp chí Marie Claire bình chọn có bộ sequin kết hợp hoa văn in cổ điển của diễn viên Vanessa Redgrave năm 1967. Ảnh: Alamy

Vogue nhận xét thảm đỏ Cannes hàng năm hấp dẫn và kịch tính khi kéo dài nhiều ngày, hội tụ cả những bộ cánh đẹp mắt lẫn độc đáo, khác thường. Nhóm trang phục kỳ dị do tạp chí Marie Claire bình chọn có bộ sequin kết hợp hoa văn in cổ điển của diễn viên Vanessa Redgrave năm 1967. Ảnh: Alamy

Tham dự buổi quảng bá phim Dancer in the Dark năm 2000, ca sĩ Björk mặc đầm vải tuyn màu hồng được tạo khối tựa chiếc bánh waffle khổng lồ. Ảnh: Alamy

Tham dự buổi quảng bá phim Dancer in the Dark năm 2000, ca sĩ Björk mặc đầm vải tuyn màu hồng được tạo khối tựa chiếc bánh waffle khổng lồ. Ảnh: Alamy

Aishwarya Rai ở Cannes 2023 (vdieo: Paris Videostars)

Biểu tượng nhan sắc Ấn Độ là khách mời của buổi chiếu Indiana Jones and the Dial of Destiny. Video: Paris Videostars