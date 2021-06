10 bể bơi tự nhiên đẹp nhất thế giới

Bể bơi tự nhiên ở biển Greenly, Australia

Ở miền nam Australia, bể bơi tự nhiên có màu nước xanh trong như ở vùng đầm phá này hình thành nhờ vô số các khối đá bao quanh. Khách được bơi lội tự do mà không sợ quá sâu hay quá nông, dù bơi ở nước biển nhưng an toàn hơn vì xa vùng sóng lớn, tránh được các đám khách chơi lướt sóng. Ảnh: All about adventure