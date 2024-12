"All I Want For Christmas Is You", "Christmas (Baby Please Come Home)" dẫn đầu bảng xếp hạng 100 bài hát Giáng sinh hay nhất, theo Billboard.

1. All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey

10 bài hát Giáng sinh hay nhất mọi thời Mariah Carey làm lại MV "All I Want For Christmas Is You" năm 2019. Video: YouTube Mariah Carey

Ca khúc thuộc album Merry Christmas ra mắt tháng 11/1994, khi Mariah Carey 24 tuổi. Ca sĩ hát về nỗi nhớ người yêu trong Giáng sinh, chỉ muốn bên cạnh người thương thay vì nhận quà hay ngắm tuyết rơi. Sau 30 năm, nhạc phẩm được ví như "bản thánh ca mùa lễ hội", liên tục vào bảng xếp hạng bài hát thịnh hành cuối năm từ khi dịch vụ nghe nhạc trực tuyến phát triển.

Hiện All I Want For Christmas Is You đứng đầu Billboard Hot 100 trong hai tuần liên tiếp, đạt hơn hai tỷ lượt nghe trên Spotify. Hai MV bản năm 2009 và 2015 đều thu về hơn 600 triệu view. Theo Billboard, bài hát gây ấn tượng với giai điệu lấy cảm hứng từ thập niên 1960 hòa cùng tiếng chuông nhà thờ, xe trượt tuyết và giọng cao của Mariah Carey. Nhiều người cho rằng khi tiếng hát của cô vang lên là lúc Giáng sinh bắt đầu.

2. Christmas (Baby Please Come Home) - Darlenen Love

Bài hát "Christmas (Baby Please Come Home" Bản audio "Christmas (Baby Please Come Home). Video: YouTube Darlene Love

Bài hát ra đời năm 1963, nằm trong album A Christmas Gift for You from Phil Spector. Tác giả viết về niềm hy vọng của cô gái được cùng người yêu đang ở xa đón Giáng sinh tại nhà. Dù hơn 60 năm trôi qua, phần đông khán giả cho rằng dịp lễ không thể trọn vẹn nếu thiếu ca khúc này.

Trên Billboard, cây viết M.Newman nhận xét: "Bài hát không sến sẩm, giai điệu vui tươi hòa quyện chất giọng nội lực của Darlene Love khiến người nghe như chứng kiến khoảnh khắc kỳ diệu mỗi khi tiếng chuông mở đầu ngân lên". Nhiều nghệ sĩ từng thể hiện lại ca khúc, gồm nhóm U2, Mariah Carey, Michael Bublé, ban nhạc Death Cab For Cutie và danh ca Cher. Hiện single đạt gần 400 triệu lượt nghe trên Spotify.

3. The Christmas Song (Merry Christmas to You) - Nat King Cole

Mv "The Christmas Song" của Nat King Cole MV hoạt hình "The Christmas Song (Merry Christmas to You)". Video: YouTube Nat King Cole

Năm 1946, danh ca nhạc jazz Nat King Cole phát hành ca khúc nhưng không biết đây sẽ trở thành bản nhạc Giáng sinh kinh điển. Bài hát mô tả khung cảnh ấm áp trong mùa đông, có hạt dẻ nướng thơm, đoàn hợp xướng hát mừng lễ hội và đôi mắt sáng rực của trẻ con mong chờ ông già Noel.

Billboard bình luận: "Cách truyền tải chân thành của Nat King Cole cùng phần hòa âm nhẹ nhàng từ tiếng piano và đàn dây đã tạo nên một bản nhạc trang nhã vượt thời gian". Nền tảng Spotify ghi nhận bài hát có hơn 500 triệu lượt nghe.

4. Last Christmas - Wham!

Last Christmas - Wham (4k) MV "Last Christmas" của Wham! đạt gần một tỷ lượt xem. Video: YouTube Wham!

Từ khi lên sóng năm 1984, bản hit của bộ đôi Wham! - George Michael và Andrew Ridgeley - trở thành một trong những bài hát Giáng sinh được nghe nhiều nhất. Tính đến ngày 23/12, bài hát đạt hạng tư trên Billboard Hot 100 toàn cầu, có hơn một tỷ lượt nghe trên Spotify.

Khúc ca buồn nói về nỗi đau bị người yêu lừa dối, muốn bắt đầu mối quan hệ mới nhưng không thể quên người cũ. Đĩa đơn bán được hơn bảy triệu bản toàn cầu, được nhiều ca sĩ nổi tiếng như Taylor Swift, Ariana Grande, Good Charlotte thu âm lại. Hãng tin nhận định Last Christmas là "viên ngọc sáng nhất" trong sự nghiệp của Wham!, đánh giá cao giọng hát của thành viên kiêm người sáng tác George Michael.

5. White Christmas - Bing Crosby

"White Christmas" của Bing Crosby "White Christmas" phiên bản năm 1947 của Bing Crosby. Video: YouTube Bing Crosby

Bài hát do nhà soạn nhạc Nga gốc Do Thái - Irving Berlin - biên soạn, được danh ca Bing Crosby thu âm lần đầu năm 1942. Theo American Song Writer, ca khúc ra đời trong thời kỳ đen tối nhất lịch sử nước Mỹ khi nhiều người lên đường tham gia Thế chiến II. Nội dung bản nhạc gợi lên không gian êm đềm của mùa lễ hội, được ví như liều thuốc xoa dịu nỗi nhớ nhà của người lính phương xa.

Theo Billboard, bài ca không chỉ đại diện cho Giáng sinh mà còn là biểu tượng của những gì tốt đẹp nhất nước Mỹ. Nhiều nghệ sĩ lớn từng cover như Frank Sinatra, Elvis Presley, Lady Gaga. Đến nay, White Christmas bán hơn 50 triệu bản toàn cầu, được Guinness công nhận là single ăn khách nhất thế giới vào năm 2012.

6. Rockin’ Around the Christmas Tree - Brenda Lee

10 bài hát Giáng sinh hay nhất mọi thời MV "Rockin' Around the Christmas Tree" (2023). Video: YouTube Brenda Lee

Ca khúc do ca sĩ Brenda Lee phát hành năm 1958, khi mới 13 tuổi, là một trong những bản nhạc rock đầu tiên về Giáng sinh. Các chuyên trang đánh giá bài hát có năng lượng tươi trẻ, thể hiện đúng tinh thần đêm tiệc Noel.

Billboard nhận định đây là một bản thu âm hợp thời do khi đó, dòng nhạc rock còn non trẻ. Đến nay, tác phẩm vẫn gây chú ý do tạo cảm giác hoài niệm với người nghe. Rockin’ Around the Christmas Tree có hơn 25 triệu bản được tiêu thụ toàn thế giới, trở thành một trong những đĩa đơn Giáng sinh thành công nhất. Hiện bài hát xếp hạng hai trên Billboard Hot 100, hơn một tỷ lượt stream Spotify.

7. Feliz Navidad - José Feliciano

Feliz Navidad - José Feliciano Bản thu âm "Feliz Navidad" (Chúc mừng Giáng sinh). Video: YouTube José Feliciano

Đây là bản nhạc Giáng sinh song ngữ đầu tiên của thế giới, do José Feliciano - ca sĩ, nhà soạn nhạc Puerto Rico - viết bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Bài hát ra đời mùa hè năm 1970, khi nghệ sĩ đang ở Los Angeles. Theo Billboard, Feliciano sáng tác ca khúc một phần vì nhớ quê hương. Nghệ sĩ thêm lời tiếng Anh để đảm bảo Feliz Navidad được phát trên radio ở Mỹ. Tác phẩm thuộc nhóm nhạc Noel được ưa chuộng nhất, hiện đạt hơn 700 triệu lượt nghe trên Spotify.

8. Christmas in Hollis - Run-D.M.C.

Christmas In Hollis - RUN DMC MV "Christmas in Hollis". Video: YouTube Run DMC

Xếp hạng tám là bài rap duy nhất trong danh sách do nhóm Run-D.M.C. phát hành năm 1984, thuộc album tổng hợp 15 ca khúc Giáng sinh - A Very Special Christmas (1987). Nội dung viết về cuộc gặp bất ngờ của nhân vật với ông già Noel. Theo Genius, tác phẩm sử dụng một số đoạn nhạc trong Jingle Bell do James Pierpont sáng tác năm 1857, Joy To The World (Issac Watts - 1719), Back Door Santa (Clarence Carter - 1968) và Frosty the Snowman (Jane Autry - 1940).

Năm 1987, Rolling Stone bình chọn MV Christmas in Hollis là Video xuất sắc, vượt qua Bad của Michael Jackson. Bài hát từng xuất hiện trong phim Die Hard (1988).

9. Santa Claus Is Comin' To Town - Bruce Springsteen

Santa Claus Is Comin' to Town "Santa Claus Is Comin' To Town" qua giọng ca của Bring Springsteen. Video: YouTube Bring Springsteen

Bài hát do hai nhà soạn nhạc John Frederick Coots và Haven Gillespie sáng tác, giọng ca Tom Stacks thu âm năm 1934. Nhiều nghệ sĩ gồm The Jackson Five, The Supremes, Michael Bublé và Mariah Carey từng thể hiện lại ca khúc. Tuy nhiên, Billboard cho rằng không có phiên bản nào hay hơn màn trình diễn trực tiếp của Bruce Springsteen ở New York năm 1975.

Chuyên trang nhận xét nghệ sĩ mang đến sân khấu sôi động, thể hiện đúng tinh thần vui vẻ của Giáng sinh. Bản thu tiết mục này đạt hơn 200 triệu lượt nghe trên Spotify.

10. This Christmas - Donny Hathaway

This Christmas - Donny Hathaway MV hoạt hình "This Christmas". Video: YouTube RHINO

Tháng 12/1970, huyền thoại R&B Donny Hathaway giới thiệu đĩa đơn với công chúng. Sáng tác được nhiều người yêu thích do có giai điệu vui vẻ, lời ca mang tính lạc quan thông qua hình ảnh gia đình quây quần bên bếp lửa, cùng nhau khiêu vũ. Dịp kỷ niệm 50 năm bài hát phát hành, Viện Hàn lâm âm nhạc nhận định This Christmas là một bước tiến quan trọng cho nền âm nhạc khi một nghệ sĩ da màu tạo dấu ấn với nhạc Giáng sinh.

Dù nhiều nghệ sĩ cover thành công, không ai có thể vượt qua giọng ca của Donny Hathaway đến nay, theo Billboard. Trên Spotify, bản gốc thu về gần 200 triệu lượt nghe.

Phương Thảo (theo Billboard)