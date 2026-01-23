10.000 quả pháo hoa thắp sáng bầu trời Hà Nội

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930), Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng", trong đó có màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay tại Thủ đô.