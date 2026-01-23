10.000 quả pháo hoa thắp sáng bầu trời Hà Nội

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930), Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng", trong đó có màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay tại Thủ đô.
Theo Ban tổ chức, hơn 80 chuyên gia và kỹ thuật viên pháo hoa đã tham gia thiết kế, lắp đặt trận địa tại khu vực quanh mái vòm, khán đài B theo địa hình vòng cung và phía trước sân vận động Mỹ Đình.
Màn trình diễn kéo dài khoảng 15 phút, với tổng số gần 10.000 đơn vị pháo hoa các loại.
Trước đó dịp Tết Dương lịch 2026, người dân Thủ đô lần đầu được thưởng thức pháo hoa hỏa thuật kết hợp pháo hoa tầm cao tại Hồ Gươm, với 700 quả pháo hoa tầm cao mỗi điểm bắn cùng 60 giàn pháo hoa tầm thấp.
Pháo hoa kết thành chùm nhiều màu sắc nhìn từ dưới đất, cách trận địa pháo 200 m.
Toàn bộ hệ thống pháo hoa trong chương trình lần này được lập trình bắn đồng bộ theo từng giây trên nền nhạc.
Ngoài pháo hoa tầm cao, các màn pháo hoa hỏa thuật được lồng ghép kết hợp với ánh sáng laser và âm nhạc, tạo cao trào cảm xúc và không gian trình diễn đa chiều cho khán giả.
Giang Huy - Ngọc Thành - Hoàng Giang - Thanh Hải