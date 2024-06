10.000 mảnh hài cốt trong trang trại của kẻ rối loạn nhân cách

MỹHerb Baumeister bị nghi là kẻ sát nhân hàng loạt, sử dụng khoảng sân rộng lớn trong trang trại triệu đô để chôn hàng chục nạn nhân, năm 1980-1990.

Herb Baumeister sinh năm 1947 ở Indianapolis, Indiana, bắt đầu bộc lộ hành vi chống đối xã hội ở tuổi thiếu niên. Anh ta sau đó được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng và rối loạn nhân cách chống đối xã hội nhưng không điều trị. Herb sống thu mình, tách biệt với mọi người và không hẹn hò ai.

Năm 1971, Herb cưới Juliana "Julie" Saiter, có ba con. Sáu tháng sau khi kết hôn, Herb bị bố đưa vào bệnh viện tâm thần trong hai tháng, Julie nói chồng "bị tổn thương và cần được giúp đỡ". Julie sau đó tiết lộ trong hơn 25 năm chung sống họ chỉ thân mật sáu lần.

Năm 1988, sau thời gian dài chật vật với đủ loại công việc, Herb trở thành doanh nhân khá thành công khi mở chuỗi cửa hàng đồ cũ ở Indianapolis. Vợ chồng Herb mua trang trại Fox Hollow, rộng hơn 18 mẫu Anh và có nhiều cây cối vào tháng 5/1988, chuyển đến đó sống.

Herb Baumeister. Ảnh: Indianapolis Police Department

Đầu những năm 1990, cảnh sát bắt đầu điều tra vụ mất tích của những người đồng tính nam có cùng độ tuổi, chiều cao và cân nặng ở khu vực Indianapolis.

Năm 1994, người đàn ông tên Tony Harris liên lạc với cảnh sát, tuyên bố rằng một khách quen của quán bar đồng tính tự xưng là "Brian Smart" có thể đã giết bạn anh ta, Roger Goodlet. Tony cho biết gặp "Brian Smart" tại quán bar, thấy anh ta có mối quan tâm đáng ngờ đối với vụ mất tích của Roger và từng dùng vòi nước làm Tony suýt chết ngạt. Tony nhìn thấy "Brian Smart" lần nữa vào tháng 8/1995, đi theo xe của anh ta và ghi lại biển số.

Cảnh sát xác định "Brian Smart" là Herb Baumeister. Các điều tra viên tiếp cận Herb, thông báo anh ta là nghi phạm trong vụ mất tích và yêu cầu khám nhà. Cả vợ chồng Herb đều từ chối.

Tuy nhiên, đến tháng 6/1996, Julie trở nên sợ hãi trước hành vi thất thường của chồng nên sau khi đệ đơn ly hôn, cô đồng ý cho cảnh sát khám xét.

Việc khám xét khu nhà được tiến hành khi Herb đang đi nghỉ. Ngày 24/6/1996, cảnh sát tìm thấy hàng nghìn mảnh xương bị phân hủy và cháy thành than được chôn dưới sân. Họ tin rằng đây là hài cốt của ít nhất 25 người.

Khi bị thẩm vấn, Julie nói với các điều tra viên rằng con trai họ từng tìm thấy một hộp sọ người khi đang chơi ở sân sau, nơi trồng nhiều cây cối rậm rạp, vào tháng 12/1994. Herb giải thích rằng đó là mẫu vật thuộc về người cha quá cố vốn là bác sĩ gây mê. Sau đó anh ta chôn lại hộp sọ trong vườn.

Khi nhà chức trách nhận được lệnh bắt Herb, không ai có thể tìm thấy anh ta. Herb đã vượt biên, trốn sang Ontario, Canada.

Ngày 3/7/1996, Herb, 49 tuổi, tự sát bằng cách bắn vào đầu ở công viên. Anh ta để lại thư tuyệt mệnh dài ba trang, bày tỏ hối hận vì đã gây lộn xộn cho công viên, cảm thấy tồi tệ về cuộc hôn nhân tan vỡ và công việc kinh doanh thất bại, nhưng không đề cập đến hài cốt của các nạn nhân hay thừa nhận bất kỳ tội ác nào.

Dù nghi phạm đã chết, cuộc điều tra vẫn tiếp diễn. Cảnh sát tin rằng vào giữa những năm 1980 và 1990 khi vợ con đi nghỉ hè, Herb đến quán bar đồng tính, dụ các thanh niên đến trang trại Fox Hollow rồi sát hại. Anh ta đốt các thi thể, chôn giấu dưới khoảng sân rộng lớn và con đường mòn liền kề.

Trang trại Fox Hollow hiện được giới thiệu có không gian sống rộng 11.500 m2, ngôi nhà bốn phòng ngủ và 10 phòng tắm cùng nhiều tiện nghi. Ảnh: Nypost

Năm 1999, nhà chức trách cho biết tìm thấy hài cốt của 11 người đàn ông trên khu đất của Herb, 8 trong số đó đã được xác định danh tính.

Tháng 4/1999, các điều tra viên tuyên bố họ tin rằng Herb là nghi phạm chính trong vụ án "Kẻ bóp cổ I-70", chịu trách nhiệm về cái chết của 9 người đàn ông và thiếu niên khác. Thi thể họ bị bỏ lại ở những con suối cạn dọc miền trung Indiana và miền tây Ohio trong khoảng thời gian từ 1980 đến 1990.

Tên sát nhân được đặt biệt danh "Kẻ bóp cổ I-70" gặp các nạn nhân tại các quán bar dành cho người đồng tính nổi tiếng ở Indianapolis. Tất cả nạn nhân sau đó được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân, bị siết cổ đến chết, vứt xác gần Xa lộ Liên tiểu bang 70.

Theo các điều tra viên, các thi thể tương tự vụ án "Kẻ bóp cổ I-70" không còn được tìm thấy từ năm 1991 sau khi Herb mua lại trang trại Fox Hollow, được cho là nơi hắn dùng để chôn cất những nạn nhân tiếp theo.

Cuộc tìm kiếm mới vào ngày 4/12/2022 tìm thấy một chiếc xương và xác định thêm 20 địa điểm có thể có nhiều hài cốt hơn được chôn trong lòng đất.

Gần 30 năm qua, các chuyên gia pháp y vẫn đang tiếp tục nỗ lực xác định gần 10.000 mảnh hài cốt người được tìm thấy từ trang trại Fox Hollow. Văn phòng điều tra nguyên nhân tử vong của hạt Hamilton kêu gọi bất kỳ ai có thành viên gia đình mất tích từ giữa những năm 1980 đến giữa những năm 1990 ở khu vực Indianapolis làm xét nghiệm ADN nhằm giúp xác định hài cốt của nạn nhân.

Tháng 5 vừa qua, văn phòng điều tra cho biết đã xác định được danh tính của một người nữa, nâng tổng số nạn nhân được phát hiện là 12.

Trang trại Fox Hollow được bán lại vào năm 2009 với giá 987.500 USD. Chủ sở hữu mới là Robert Graves đã bán một phần đất, hiện còn 10 mẫu Anh. Robert cho biết hầu như mỗi ngày đều có du khách lái xe đến xem nơi xảy ra vụ án hoặc muốn tham quan khu nhà.

Vụ án của Herb được nhắc đến trong tập The Secret Life of a Serial Killer (1997) thuộc series điều tra Investigative Reports, Behind Mansion Walls, phim tài liệu The Haunting of Fox Hollow Farm.

Tuệ Anh (Theo WRTV, Indianapolis Star)