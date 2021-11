10.000 m3 đất đá tràn xuống quốc lộ ở Quảng Nam

Mưa lớn và sạt lở đất đá khiến quốc lộ 40B đi huyện Nam Trà My bị chia cắt, 10 xã trên địa bàn huyện này sẵn sàng di dời dân cư.

Lúc 23h ngày 28/11, khoảng 10.000 m3 đất đá sạt trượt tràn xuống lòng đường quốc lộ 40B, đoạn qua xã Trà Giác (huyện Bắc Trà My). Lúc này trời mưa to, đêm tối nên trên đường không có người qua lại.

Đại diện đơn vị quản lý quốc lộ 40B cho hay sáng nay (29/11) đã điều động hai máy đào, hai máy xúc đến khắc phục điểm sạt trượt. 10h cùng ngày, công nhân đã mở được lối nhỏ cho xe đi qua, dự kiến trong chiều nay sẽ thông đường.

Máy xúc đang dọn đất đá sạt xuống quốc lộ 40B đoạn qua xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My. Ảnh: Đắc Thành

Ngoài vị trí sạt trượt ở xã Trà Giác, cầu sông Oa trên quốc lộ 40B (xã Trà Tân) bị ngập do nước sông dâng cao, chảy xiết; cơ quan chức năng đã dựng rào chắn cấm phương tiện qua lại.

Mưa lớn cũng khiến hàng trăm m3 đất đá tràn xuống quốc lộ 40B, đoạn qua xã Trà Dơn; lực lượng chức năng đang thu dọn, giải phóng mặt đường.

Tại huyện Nam Trà My, nước lũ chảy về gây sạt lở một phần mố cầu bắc qua sông Leng đi vào làng tái định cư Bằng La (xã Trà Leng). Chính quyền xã đã rào chắn cầu, không cho người và phương tiện qua lại. Khu vực huyện này tiếp tục có mưa to, vì vậy huyện đã chỉ đạo cho 10 xã trên địa bàn chủ động di dời người dân nếu có dấu hiệu sạt lở tại các khu dân cư.

Mố cầu dẫn vào làng tái định cư Bằng La, xã Trà Leng bị nước lũ cuốn trôi một phần. Ảnh: Thọ Hoàng.



Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Quảng Nam cho biết, lúc 12h hôm nay (29/11), lượng nước đổ về lòng hồ thủy điện Đak Mi 4, xã Phước Xuân (huyện Phước Sơn) khoảng 1.729 m3/s, nhà máy vận hành xả qua tràn 1.480 m3/s. Ngoài Đắk Mi 4, một số nhà máy khác xả nước qua tràn về sông Vu Gia với tổng lượng nước 1.572 m3/s.

Thủy điện Sông Tranh 2, xã Trà Đốc (huyện Bắc Trà My) có lượng nước về lòng hồ 2.897 m3/s, xả lũ 2.243 m3/s. Nước thượng nguồn đổ về khiến một số tuyến đường ven sông Hoài (TP Hội An) nằm ở hạ lưu thông sông Thu Bồn bị ngập 20 cm.

10.000 khối đất đá tràn xuống quốc lộ ở Quảng Nam Người dân khiêng xe máy qua đường đoạn nước lũ tràn qua giáp ranh giữa Trà Vân và Trà Vinh, huyện Nam Trà My. Video: Thọ Hoàng.

Do tác động của rãnh áp thấp có trục 4-7 độ vĩ Bắc và khối không khí lạnh di chuyển xuống, tại Quảng Nam trong 24 giờ qua có mưa to. Lượng mưa phổ biến phía bắc tỉnh từ 20-50 mm; phía nam 70-20 mm, có nơi cao hơn như trạm khí tượng Trà My (huyện Bắc Trà My) 158 mm; Xuân Bình (huyện Núi Thành) 285 mm, Trà Leng (Nam Trà My) 150 mm.

Dự báo trong 24 tới Quảng Nam có nơi mưa rất to, sau đó giảm dần.

Đắc Thành