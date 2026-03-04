10.000 đơn vị máu hiến kịp bổ sung cho điều trị sau Tết

Chương trình hiến máu tình nguyện Lễ hội Xuân hồng diễn ra trong 10 ngày liên tục tại nhiều địa điểm trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, mục tiêu tiếp nhận 10.000 đơn vị, giúp giải "cơn khát" máu điều trị Tết.

"Chỉ sau 5 ngày tổ chức, Lễ hội Xuân hồng năm nay đã tiếp nhận được hơn 5.000 đơn vị máu, một con số đầy ý nghĩa và đáng trân trọng", PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, nói tại lễ khai mạc chương trình hôm 3/3 tại Hà Nội.

Chương trình được diễn ra trong 10 ngày liên tiếp, từ ngày 27/2 đến 8/3 và dự kiến tiếp nhận 10.000 đơn vị máu. Đây là hoạt động hiến máu lớn nhất hàng năm, tổ chức vào dịp xuân về. Mỗi giọt máu đào được sẻ chia trong thời điểm này chính là mạch sống âm thầm nhưng mạnh mẽ, đem lại hy vọng cho người bệnh trong mùa xuân mới.

Giữa dòng người xếp hàng chờ đến lượt hiến máu trong những ngày đầu xuân, Thanh Tùng, sinh viên Học viện Quân y, cùng bạn gái Thu Huyền bàn chuyện năm nay cố gắng hiến nhiều hơn năm trước. Tính đến nay, cả hai đã cùng nhau hiến máu lần thứ 5. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, cả hai giờ đã trở thành "gương mặt quen" của lễ hội.

Sinh viên tham gia hiến máu tại Lễ hội xuân hồng. Ảnh: Gia Thắng

Không chỉ người dân và sinh viên đang sinh sống, học tập tại Hà Nội, nhiều người vượt quãng đường xa để kịp tham gia ngày hội. Mỗi lần nhận được thông báo đủ điều kiện hiến máu trở lại, anh Dũng lại chạy 40 km đến viện. Với anh, đó là hành trình quen thuộc suốt nhiều năm qua.

Còn với chị Thái ở Phú Thọ, chuyến đi lần này mang ý nghĩa đặc biệt. Từng gặp tai nạn và phải truyền 5 đơn vị máu để qua cơn nguy kịch, chị hiểu hơn ai hết giá trị của từng "bịch máu" trong phòng mổ. Khi sức khỏe ổn định và đủ điều kiện hiến máu, vợ chồng chị quyết định thực hiện một chuyến "du lịch" Hà Nội, với điểm đến là Viện Huyết học.

"Nếu không có những bịch máu ấy, có lẽ tôi đã không còn ở đây. Tôi không biết ân nhân của mình là ai, nên chỉ mong có thể tiếp tục trao đi giọt máu của mình để người khác cũng có cơ hội sống như tôi", chị Thái nói.

PGS Thanh cho hay thay vì những món quà vật chất, người dân chọn trao đi "giọt hồng" như một cách lì xì ý nghĩa, mang lại may mắn, an lành cho cả người trao và người nhận. Mỗi đơn vị máu được tiếp nhận tại lễ hội là một "món quà của sự sống".

Nhiều năm trước, sau mỗi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tình trạng khan hiếm máu xảy ra trầm trọng tại các bệnh viện. Từ thực trạng đó, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội có sáng kiến tổ chức sự kiện hiến máu lớn ngay sau Tết, gọi là Lễ hội Xuân hồng.

Đến nay, mỗi kỳ Lễ hội Xuân hồng kéo dài trong nhiều ngày, tại nhiều địa điểm và tiếp nhận 8.000-10.000 đơn vị máu. Sau 18 năm, chỉ tính riêng tại TP. Hà Nội, chương trình đã tiếp nhận được gần 120.000 đơn vị máu.

Lê Nga