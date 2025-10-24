1.800 tỷ đồng xây nhà máy cấp nước cho 2 triệu dân miền Tây

Đồng ThápTrạm bơm và hệ thống ống truyền tải nước từ sông Tiền, tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026, cấp nước cho khoảng 2 triệu dân Tây Nam Bộ.

Sáng 24/10, dự án trạm bơm nước thô Nhà máy nước Đồng Tâm và hệ thống ống truyền tải được khởi công tại xã Kim Sơn (Đồng Tháp). Chủ đầu tư là Công ty TNHH Nước thô DNP – Sông Tiền, thành viên DNP Water, với công suất thiết kế 300.000 m3 mỗi ngày đêm, dự kiến hoàn thành vào quý IV năm sau.

Hệ thống gồm các trạm bơm chính và tuyến ống dài khoảng 115 km, dẫn nước ngọt không nhiễm mặn từ sông Tiền và kênh Nguyễn Tấn Thành (Đồng Tháp) đến các nhà máy nước sạch trong vùng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và công nghiệp của Đồng Tháp, Tây Ninh và Vĩnh Long.

Người dân tỉnh Tiền Giang cũ mang can xếp hàng xin nước ngọt trong mùa hạn mặn năm 2024. Ảnh: Hoàng Nam

Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp nước cho khoảng 2 triệu người dân, đồng thời bảo đảm nguồn nước cho các khu, cụm công nghiệp trọng điểm. Giai đoạn 2, tuyến ống và trạm bơm sẽ được mở rộng về khu vực Cái Bè – cầu Mỹ Thuận, nâng công suất lên 600.000 m3/ngày đêm, hình thành mạch truyền dẫn nước ngọt liên hoàn dọc sông Tiền.

Trong mùa hạn mặn 2024, khoảng 77.000 hộ dân miền Tây thiếu nước sinh hoạt, nhiều người phải xếp hàng xuyên đêm hoặc mua nước với giá hơn 200.000 đồng/m3. Một số địa phương, trong đó có Tiền Giang, đã phải công bố tình trạng khẩn cấp do thiếu nước ngọt nghiêm trọng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu cho rằng công trình sẽ giúp Đồng Tháp chủ động ứng phó xâm nhập mặn, bảo đảm an toàn nguồn nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đánh giá đây là dự án cấp nước liên vùng quy mô lớn đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần quan trọng vào bảo đảm an ninh nguồn nước, an sinh xã hội và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt.

Thường Sơn