1,7 tấn xúc xích, lạp xưởng không rõ nguồn gốc suýt tuồn ra thị trường

Hà NộiCông an phát hiện 1,7 tấn xúc xích, lạp xưởng không rõ nguồn gốc đóng trong các túi dán tem mác nước ngoài, chuẩn bị được bán ra thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Lô hàng nằm trong một nhà kho tại ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp, phường Từ Liêm. Hôm nay tại thời điểm bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, chủ kho là bà Sơn chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ, không có giấy tờ kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lô hàng trị giá hơn 120 triệu đồng.

Số lạp xưởng bị thu giữ. Ảnh: Linh Đan

Bà Sơn cho biết mua 1,7 tấn xúc xích, lạp xưởng trên qua mạng xã hội, sau đó phân phối ra thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đa số, bà bán hàng online.

"Việc sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng", công an đánh giá và dự kiến sẽ phạt bà Sơn 97,5 triệu đồng về hành vi này.

Tất cả lô hàng đều không rõ nguồn gốc, bên ngoài in chữ, dán mác nước ngoài. Ảnh: Linh Đan

Phạm Dự