1,6 tỷ đồng cải tạo căn hộ 140 m2 bằng vật liệu độc bản

Phòng khách nổi bật với các hệ tường và tủ bo cong, làm mềm góc nhìn và tăng tính an toàn khi sử dụng.

Vật liệu giả vải, giả da được sử dụng cho bề mặt tủ ở phòng khách, tạo điểm nhấn khác biệt so với các giải pháp phẳng thường thấy. Hệ tủ kết hợp chức năng trưng bày với cánh phẳng và đèn LED âm tầng, khi mở trở thành kệ trang trí, còn lúc đóng là mảng khối gọn gàng, liền mạch.