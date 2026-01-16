1,6 tỷ đồng cải tạo căn hộ 140 m2 bằng vật liệu độc bản

Căn hộ 140 m2 tại Hà Nội được gia chủ chi 1,6 tỷ đồng hoàn thiện phần thô và nội thất, ưu tiên vật liệu thô mộc để tạo cảm giác thư thái, bền vững.
Thay vì chia nhỏ không gian, căn hộ chỉ bố trí hai phòng ngủ để mở rộng khu sinh hoạt chung. KTS sử dụng bảng màu trung tính và đường nét tiết chế để tạo sự hài hòa cho căn hộ, phù hợp sử dụng lâu dài.
Khu vực phòng khách và bếp tổ chức theo dạng mở, tạo cảm giác liền mạch, đồng thời vẫn đảm bảo phân khu nhờ xử lý hình khối và vật liệu.
Phòng khách nổi bật với các hệ tường và tủ bo cong, làm mềm góc nhìn và tăng tính an toàn khi sử dụng.
Vật liệu giả vải, giả da được sử dụng cho bề mặt tủ ở phòng khách, tạo điểm nhấn khác biệt so với các giải pháp phẳng thường thấy. Hệ tủ kết hợp chức năng trưng bày với cánh phẳng và đèn LED âm tầng, khi mở trở thành kệ trang trí, còn lúc đóng là mảng khối gọn gàng, liền mạch.
Góc bàn trà được chuyển tiếp bằng một vách trần cong kéo dài từ hành lang, tạo nhịp chuyển mềm giữa các khu vực.
Bàn ăn đặt tại trung tâm không gian khách và bếp, bố trí lệch về một phía để đảm bảo lối giao thông thông suốt.
Hình khối và màu sắc bàn ghế được lựa chọn đồng bộ với tổng thể, hạn chế chi tiết thừa.
KTS xử lý trần hạ cốt 2,4 m tại các khu vực tủ liền tường, giúp hệ tủ đạt tỷ lệ cân đối. Sảnh vào bố trí hệ tủ kịch trần bo cong, cánh phẳng, kết hợp ghế ngồi thay giày.
Khu bếp là nơi thử nghiệm nhiều vật liệu mang sắc thái hiện đại. Hệ tủ bếp sử dụng bề mặt gỗ giả inox hồng xước, tạo cảm giác sạch sẽ và khác biệt.
Đảo bếp hoàn thiện bằng tấm laminate (vật liệu tổng hợp có cấu trúc nhiều lớp) giả đá, đáp ứng nhu cầu sử dụng thường xuyên. Mảng ốp đá travertino kết hợp đèn LED âm giúp không gian bếp đủ sáng và có điểm nhấn. Khu giặt phơi được bố trí gọn gàng, lấy sáng tự nhiên qua gạch kính, đảm bảo công năng và tính thẩm mỹ.
Từ sảnh dẫn vào phòng ngủ master, không gian được tổ chức theo nhịp chuyển mềm mại. Hệ tủ áo sử dụng vật liệu giả vải gam trung tính ấm, giúp giảm cảm giác khô cứng của bề mặt phẳng.
Ở trung tâm khu thay đồ là đảo phụ kiện bọc giả da, kết hợp mặt giả rỉ sắt, tạo đối lập vật liệu và trở thành điểm nhấn. Ánh sáng âm tủ và mảng vòm dẫn vào khu bàn trang điểm được xử lý vừa đủ để tôn vật liệu, tạo cảm giác thư giãn.
Khu vực giường ngủ tiếp tục sử dụng vật liệu giả da cho vách đầu giường và hệ tivi. Tab đầu giường và bàn trang điểm hoàn thiện bằng vật liệu giả rỉ sắt tạo sự liên kết xuyên suốt với khu vực thay đồ.
Phòng ngủ còn lại dành cho trẻ sử dụng gam be, ghi, xám. Giường đặt sát tường, đầu giường bọc đệm để tăng độ êm ái và an toàn. Các góc tủ bo cong hạn chế va chạm. Gần cửa sổ có băng ghế đọc sách, tạo không gian thư giãn. Thay vì ốp gỗ hay giấy dán tường, KTS sử dụng sơn hiệu ứng ghi xám, tạo bề mặt chuyển màu nhẹ.
Phòng tắm được thiết kế như một khu spa tại nhà. Bồn tắm oval độc lập đặt sau hệ cửa kính khung đen, kết hợp tường ốp đá vân marble sáng màu. Đèn hắt sau mảng đá làm nổi bật vân vật liệu và tạo ánh sáng dịu. Khu tắm đứng bố trí hốc âm tường để đồ, giữ không gian gọn gàng.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế và thi công: TG Architects