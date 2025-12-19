1,6 triệu người cao tuổi nhận trợ cấp từ 500.000 đồng

Quảng Ninh, Hải Phòng dẫn đầu cả nước với mức trợ cấp hưu trí xã hội 700.000 đồng mỗi tháng, trong khi Hà Nội và TP HCM nâng từ 500.000 lên 650.000 đồng.

Theo quy định hiện hành, người từ đủ 75 tuổi không có lương hưu, không trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) được nhận trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng mỗi tháng. Với nhóm hộ nghèo, cận nghèo, độ tuổi áp dụng từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi.

Căn cứ vào điều kiện kinh tế và khả năng cân đối ngân sách, nhiều tỉnh thành đã chủ động nâng mức hỗ trợ và mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cao tuổi.

Quảng Ninh là địa phương chi trả tiền hưu trí xã hội cao nhất nước với mức 700.000 đồng mỗi tháng, áp dụng từ 27/7. Nhóm đang hưởng trợ cấp hàng tháng thấp hơn mức này được tự động chuyển sang diện thụ hưởng mới mà không cần làm đơn. Từ năm 2026 đến 2030, người già tại đây còn nhận thêm quà Tết 300.000 - 500.000 đồng mỗi người.

Người cao tuổi Quảng Ninh tham dự lễ mừng cơm mới. Ảnh: Lê Tân

Cùng mức 700.000 đồng một tháng là TP Hải Phòng áp dụng từ đầu năm 2026. Với quy mô dân số 4,66 triệu người sau khi sáp nhập Hải Dương, Hải Phòng dự kiến chi hơn 18.000 tỷ đồng cho bảo trợ xã hội giai đoạn 2025 - 2030.

Thành phố cũng chi gần 400 tỷ đồng mỗi năm hỗ trợ 100% BHYT cho 266.000 người từ 60 đến 74 tuổi, Đảng viên 40 năm tuổi Đảng và một số nhóm yếu thế; 70% cho người thu gom rác tại các thôn xóm, khu dân cư; 30% cho người thuộc hộ cận nghèo; 20% cho người thuộc hộ làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Hà Nội hiện đứng thứ hai cả nước về dân số với hơn 8,6 triệu người, thu ngân sách năm 2025 ước đạt 600.000 tỷ đồng. Từ ngày 1/1/2026, chuẩn trợ giúp xã hội của Thủ đô sẽ tăng lên 650.000 đồng, cao hơn 150.000 đồng so với mức chung cả nước. Đây là căn cứ để Hà Nội thực hiện hàng loạt chính sách an sinh đặc thù.

Theo đó, người từ đủ 75 tuổi không có lương hưu sẽ nhận 650.000 đồng mỗi tháng, kèm theo quà Tết hàng năm. Người cao tuổi nghèo, cận nghèo, không người phụng dưỡng nhận trợ cấp theo hệ số mới. Cụ thể, người từ 60 đến dưới 80 tuổi hưởng 975.000 đồng (hệ số 1,5); người từ đủ 80 tuổi trở lên nhận 1,3 triệu đồng (hệ số 2).

Thành phố cũng mở rộng diện hỗ trợ đóng BHYT. Nhóm được ngân sách hỗ trợ 100% bao gồm: người cao tuổi từ 70 đến dưới 75 tuổi chưa có thẻ; người khuyết tật nhẹ; người dân tộc thiểu số và thành viên hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo (hỗ trợ trong 36 tháng).

Các nhóm khác cũng nhận mức hỗ trợ kinh phí đóng BHYT đa dạng: Hỗ trợ 50% (tương ứng 52.650 đồng) cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình; hỗ trợ 30% (tương ứng 31.590 đồng) cho người dân tộc thiểu số tại các xã, thôn từng thuộc diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình.

Phần kinh phí còn lại cho các nhóm này (từ 30% đến 70%) do ngân sách Trung ương đảm nhận.

Người già mưu sinh bằng sạp rau củ ở chợ Thành Công, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

TP HCM sau sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành siêu đô thị với dân số khoảng 14 triệu người, thu ngân sách gần 678.000 tỷ đồng, đứng đầu cả nước. Với nguồn lực dồi dào, thành phố áp dụng mức trợ cấp hưu trí xã hội 650.000 đồng cho người từ 75 tuổi từ tháng 9/2025.

Đây cũng là địa phương tiên phong chi ngân sách mua thẻ BHYT cho các nhóm dân cư lớn. Cụ thể, người từ 65 đến 75 tuổi ngân sách chi trả toàn bộ tiền đóng (khoảng 1,26 triệu đồng mỗi năm); học sinh: Thành phố hỗ trợ 50% mức đóng, 50% còn lại từ Trung ương.

Ước tính có khoảng 0,53 triệu người cao tuổi và hơn 2 triệu học sinh thụ hưởng chính sách này với tổng kinh phí 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố tiếp tục duy trì khám sức khỏe miễn phí cho toàn bộ người trên 60 tuổi, không phân biệt thường trú hay tạm trú. Chính sách này được kỳ vọng giảm gánh nặng chi phí y tế trong bối cảnh TP HCM có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất nước (10,5% dân số trên 60 tuổi).

Tại Lào Cai (sau sáp nhập với Yên Bái), diện tích toàn tỉnh hiện rộng thứ 8 cả nước với quy mô gần 1,8 triệu dân. Do đặc thù hơn một nửa dân số là đồng bào dân tộc thiểu số như Mông, Tày, Dao, Thái, Hà Nhì... chính sách an sinh tại đây tập trung mạnh vào việc hỗ trợ y tế.

Dù mức trợ cấp hưu trí xã hội giữ theo khung chung 500.000 đồng mỗi tháng, nhưng từ ngày 1/1/2026, ngân sách địa phương sẽ tăng mức hỗ trợ đóng BHYT nhằm giảm rào cản tiếp cận y tế. Cụ thể, hỗ trợ 100% mức đóng cho người dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù; 50% với người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi; 30% với người thuộc hộ cận nghèo.

Tính đến tháng 10/2025, Lào Cai đã có gần 1,5 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 88% dân số. Chính sách mới được kỳ vọng giúp đồng bào vùng cao, nơi có địa bàn rộng và kinh tế còn khó khăn, được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Thống kê cả nước khoảng 1,6 triệu người cao tuổi thụ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, gồm 1,5 triệu người từ đủ 75 đến 80 tuổi không có lương hưu và 100.000 người từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Hồng Chiêu