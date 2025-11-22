1.500 tiền hiện vật Việt Nam qua các thời kỳ

TP HCM lần đầu trưng bày hơn 1.500 hiện vật tiền Việt Nam từ 1875, gồm giấy bạc Đông Dương, giấy bạc Cụ Hồ, tiền kháng chiến, phiếu mua hàng đến tiền polyme.

Triển lãm "Đồng tiền Việt Nam - Hành trình theo dòng chảy lịch sử dân tộc" do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 tổ chức, nhằm giới thiệu các hiện vật tiêu biểu là tiền Việt Nam qua các thời kỳ, gắn liền với các giai đoạn phát triển của đất nước.

Triển lãm được chia 4 chủ đề chính, gồm Tiền Đông Dương; Giấy bạc tài chính, Giấy bạc "Cụ Hồ" (1945 - 1954); Tiền Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (1951-1975); và Tiền Ngân hàng Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (1975 đến nay).

Khách tham quan tại khu vực Giấy Bạc Đông Dương tại triển lãm. Ảnh: Quỳnh Trang

Trong đó, bộ tiền phát hành năm 1978 là bộ tiền đầu tiên Ngân hàng Nhà nước phát hành trong phạm vi cả nước, thống nhất tiền tệ trên toàn Việt Nam, mở ra một trang mới cho lịch sử tiền tệ Việt Nam.

Ngày 2/5/1978, việc phát hành tiền mới, thu hồi tiền cũ trên toàn lãnh thổ Việt Nam đã được triển khai theo quy định 1 đồng tiền ngân hàng mới bằng 1 đồng tiền ngân hàng ở miền Bắc và bằng 0,8 đồng tiền ngân hàng ở miền Nam.

Lần đổi tiền tiếp theo là vào 1985, nằm trong cuộc tổng điều chỉnh giá, lương, tiền nhằm mục đích điều chỉnh và ổn định sức mua đồng tiền, lập lại trật tự trong khâu phân phối lưu thông và điều chỉnh một phần thu nhập của những người làm ăn bất chính. Hội đồng Bộ trưởng đã ra quyết định cho Ngân hàng Nhà nước đổi tiền theo tỷ lệ 10 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước cũ bằng 1 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước mới

Không gian trưng bày tiền, thông báo về cuộc đổi tiền mới năm 1985. Ảnh: Quỳnh Trang

Tháng 12/2003, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và đưa dần vào lưu thông một hệ thống tiền mới trên chất liệu polymer và kim loại, đồng thời thay thế, thu hồi các loại tiền giấy cotton. Bên cạnh độ sạch đẹp và giữ được lâu hơn so với tiền cotton, tiền polymer giúp giảm đáng kể số lần chi phí in ấn, phát hành do giấy nền polymer có độ bền cơ học cao hơn hẳn so với giấy cotton, không thấm nước do đó tuổi thọ được nâng lên và thích nghi tốt hơn với dịch vụ giao dịch tự động (ATM), tuyển lựa, phân loại và kiểm đếm.

Tiền giấy 5 đồng được Ngân hàng Nhà nước phát hành năm 1978, mặt trước in mệnh giá, mặt sau có hình ảnh cảng cá Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: SBV

Triển lãm mở cửa miễn phí vào các ngày cuối tuần từ ngày 22/11/2025 đến hết tháng 4/2026, dành cho khách tham quan từ 14 tuổi trở lên, là không gian dành cho nhiều đối tượng, đặc biệt những nhà sưu tập, người nghiên cứu về văn hóa, cổ vật, những người quan tâm đến lĩnh vực tài chính - ngân hàng và các bạn trẻ có niềm yêu thích với văn hóa, lịch sử dân tộc.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, triển lãm phản ánh lịch sử đấu tranh xây dựng và phát triển đất nước qua hành trình của đồng tiền Việt Nam, đồng thời là dịp giáo dục truyền thống, khơi dậy tự hào và trách nhiệm của ngành ngân hàng.

Ông Dũng cũng cho biết thêm, năm 2025 là năm quan trọng, năm cuối của giai đoạn 2021 - 2025, với nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước đã tích cực triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 được giao quản lý địa bàn TP HCM và tỉnh Đồng Nai.

Quỳnh Trang