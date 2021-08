1,5 triệu trẻ mầm non học và thực hành về an toàn giao thông

Khoảng 1,5 triệu trẻ của 23 tỉnh, thành phố sẽ học các nội dung về an toàn giao thông trong chương trình Tôi yêu Việt Nam phiên bản "Vui giao thông" năm học 2021-2022.

Chương trình "Tôi yêu Việt Nam" do Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức dành riêng cho các bé trong lứa tuổi mầm non.

Năm học 2021-2021, chương trình diễn ra tại 23 tỉnh, thành phố, bao gồm: Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Hưng Yên, Phú Thọ, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Dương, Long An, Bình Thuận, Bến Tre.

Để truyền tải đến các em nhỏ một cách hiệu quả, ngày 11, 12, 13/8, HVN đã tổ chức Hội thảo Tập huấn Hướng dẫn giáo dục an toàn giao thông - Triển khai chương trình "Tôi yêu Việt Nam" trong cấp học giáo dục mầm non cho 200 cán bộ quản lý và giáo viên các trường mầm non tại 23 tỉnh, thành phố thông qua hình thức họp trực tuyến.

Tại buổi tập huấn, cán bộ quản lý và giáo viên của các cơ sở giáo dục mầm non đã có cơ hội học tập, thảo luận những nội dung đào tạo mới. Đồng thời, cùng trao đổi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy nội dung giáo dục an toàn giao thông cho các bé trong độ tuổi mầm non nhằm nâng cao hiệu quả cũng như chất lượng dạy và học.

Các hình thức thể hiện có thể thông qua bộ giáo cụ, các tập phim hoạt hình về an toàn giao thông, mô hình giao thông, bài nhạc giao thông, truyện tranh, sách tô màu ngộ nghĩnh và phương pháp giảng giải trực quan: trò chơi, tổ chức các cuộc thi, thảo luận, trò chuyện, sân khấu hóa, đọc thơ, kể chuyện, ca nhạc, trải nghiệm thực tế... Qua đó, các thầy, cô giáo sẽ có thể đem lại cho trẻ các giờ học trên lớp, các hoạt động ngoại khóa sôi nổi, bổ ích.

"Hy vọng thông qua buổi tập huấn, cán bộ quản lý và giáo viên của các cơ sở mầm non sẽ triển khai hiệu quả chương trình "Tôi yêu Việt Nam" nói riêng và hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho trẻ em nói chung, từ đó, từng bước hình thành và nâng cao nhận thức của thế hệ tương lai về văn hóa tham gia giao thông an toàn, văn minh", đại diện HVN chia sẻ.

Liên tục cải tiến, đổi mới

"Tôi Yêu Việt Nam" khởi đầu là chương trình hướng dẫn về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn do HVN phối hợp triển khai với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát Giao thông – Bộ Công an, Đài truyền hình, Đài tiếng nói Việt Nam và chương trình được phát sóng trên truyền hình bắt đầu từ năm 2004.

Chương trình đã nhiều lần cải tiến, đổi mới về hình thức và nội dung để phù hợp với thị hiếu của đông đảo khán giả cả nước, đem đến những câu chuyện, hình ảnh chân thực về thực trạng giao thông tại Việt Nam. Qua đó, chương trình cung cấp những bài học giao thông bổ ích, giúp người xem bổ sung kiến thức và kỹ năng để phòng tránh tai nạn khi tham gia giao thông.

Năm 2020, "Tôi Yêu Việt Nam" ra mắt với phiên bản mới "Vui giao thông", tập trung vào lứa tuổi mầm non, là độ tuổi hình thành nhận thức, yêu thích khám phá thế giới xung quanh và cũng bắt đầu tham gia giao thông. Theo đó, cùng với việc phát sóng trên truyền hình, HVN đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thí điểm chương trình đào tạo trực tiếp tại 15 trường mầm non thuộc 5 tỉnh thành trong năm học 2020-2021.

Sau năm đầu tiên thực hiện, đại diện ban tổ chức cho biết, chương trình đã nhận được sự đánh giá cao của phụ huynh, các thầy cô giáo với kết quả 76% trẻ có nhận thức về an toàn giao thông và 93% trẻ yêu thích chương trình. Tiếp nối thành công này, năm học 2021-2022, chương trình triển khai mở rộng cho các em lứa tuổi mầm non tại 23 tỉnh, thành trên cả nước.

Chương trình thí điểm giáo dục an toàn giao thông "Tôi yêu Việt Nam" năm học 2021 – 2022 được Vụ Giáo dục Mầm non – Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với HVN biên soạn dựa trên thực trạng tham gia giao thông của trẻ nhỏ và các kiến thức về giao thông và luật giao thông đường bộ hiện hành phù hợp với nhận thức của các bé.

Thế Đan