1,4 tỷ đồng hoàn thiện căn penthouse 140 m2 phong cách farmhouse

Căn hộ tại Hưng Yên được cải tạo từ một penthouse diện tích sử dụng 140 m2. Tổng chi phí hoàn thiện căn nhà khoảng 1,4 tỷ đồng, trong đó 900 triệu đồng dành cho phần thô và 500 triệu đồng cho nội thất.
Căn hộ tại Hưng Yên được cải tạo từ một penthouse diện tích sử dụng 140 m2. Tổng chi phí hoàn thiện căn nhà khoảng 1,4 tỷ đồng, trong đó 900 triệu đồng dành cho phần thô và 500 triệu đồng cho nội thất.
Gia chủ lựa chọn phong cách farmhouse với bảng màu trung tính, kết hợp gỗ và các chi tiết trang trí mang cảm giác gần gũi. Nội thất nhà chủ yếu sử dụng gỗ công nghiệp cốt xanh chống ẩm giúp tăng độ bền và ổn định trong điều kiện khí hậu ẩm.
Gia chủ lựa chọn phong cách farmhouse với bảng màu trung tính, kết hợp gỗ và các chi tiết trang trí mang cảm giác gần gũi. Nội thất nhà chủ yếu sử dụng gỗ công nghiệp cốt xanh chống ẩm giúp tăng độ bền và ổn định trong điều kiện khí hậu ẩm.
Trong tổng thể căn hộ, các chi tiết cong, vật liệu gỗ và ánh sáng vàng nhẹ được sử dụng xuyên suốt, giúp không gian ấm cúng, phù hợp với phong cách farmhouse.
Trong tổng thể căn hộ, các chi tiết cong, vật liệu gỗ và ánh sáng vàng nhẹ được sử dụng xuyên suốt, giúp không gian ấm cúng, phù hợp với phong cách farmhouse.
Không gian sinh hoạt chung bố trí liên thông giữa phòng khách, bếp và khu ăn uống. Trần cao thông tầng giúp tăng cảm giác rộng và đưa ánh sáng tự nhiên vào sâu bên trong căn hộ.
Không gian sinh hoạt chung bố trí liên thông giữa phòng khách, bếp và khu ăn uống. Trần cao thông tầng giúp tăng cảm giác rộng và đưa ánh sáng tự nhiên vào sâu bên trong căn hộ.
Hệ cửa kính lớn mở ra ban công giúp khu vực phòng khách luôn đủ sáng, đồng thời tạo kết nối với khoảng xanh bên ngoài.
Hệ cửa kính lớn mở ra ban công giúp khu vực phòng khách luôn đủ sáng, đồng thời tạo kết nối với khoảng xanh bên ngoài.
Phòng khách với sofa bọc nỉ sáng màu đặt giữa phòng, kết hợp bàn trà gỗ bo tròn dạng tự do đặt trên thảm họa tiết hoa văn, giúp phân định khu vực tiếp khách.
Phòng khách với sofa bọc nỉ sáng màu đặt giữa phòng, kết hợp bàn trà gỗ bo tròn dạng tự do đặt trên thảm họa tiết hoa văn, giúp phân định khu vực tiếp khách.
Tường trang trí và kệ tivi sử dụng các đường cong mềm, tạo điểm nhấn thị giác và giảm cảm giác khối hộp thường thấy trong căn hộ chung cư.
Tường trang trí và kệ tivi sử dụng các đường cong mềm, tạo điểm nhấn thị giác và giảm cảm giác khối hộp thường thấy trong căn hộ chung cư.
Đèn thả trang trí đặt tại khu bàn ăn và khoảng thông tầng giúp nhấn mạnh chiều cao không gian.
Đèn thả trang trí đặt tại khu bàn ăn và khoảng thông tầng giúp nhấn mạnh chiều cao không gian.
Khu bếp thiết kế theo dạng chữ L, thuận tiện cho việc nấu nướng và chuẩn bị đồ ăn. Hệ tủ bếp màu sáng kết hợp gỗ tạo cảm giác ấm áp, đồng thời giữ tổng thể không gian gọn gàng.
Khu bếp thiết kế theo dạng chữ L, thuận tiện cho việc nấu nướng và chuẩn bị đồ ăn. Hệ tủ bếp màu sáng kết hợp gỗ tạo cảm giác ấm áp, đồng thời giữ tổng thể không gian gọn gàng.
Phòng ngủ được thiết kế kết hợp bàn học và hệ kệ treo tường nhằm tối ưu công năng.
Phòng ngủ được thiết kế kết hợp bàn học và hệ kệ treo tường nhằm tối ưu công năng.
Một căn phòng ngủ khác sử dụng tông màu nhẹ nhàng với góc trang điểm và kệ sách nhỏ được bố trí sát cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên.
Một căn phòng ngủ khác sử dụng tông màu nhẹ nhàng với góc trang điểm và kệ sách nhỏ được bố trí sát cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên.
Khu vệ sinh sử dụng gạch khổ lớn kết hợp vách kính tắm đứng nhằm giữ không gian khô ráo.
Khu vệ sinh sử dụng gạch khổ lớn kết hợp vách kính tắm đứng nhằm giữ không gian khô ráo.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế, thi công: May Concept