1,4 triệu thanh niên 'ba không'

Ba tháng cuối năm 2025, cả nước có khoảng 1,4 triệu thanh niên không việc làm, không học tập, không tham gia đào tạo nghề, chiếm 10% tổng số thanh niên.

Theo báo cáo tình hình lao động, việc làm quý IV/2025 của Cục Thống kê, số thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo giảm 169.000 người so với quý III/2025 nhưng tăng 124.000 người so với cùng kỳ năm 2024.

Tỷ lệ thanh niên "ba không" ở khu vực nông thôn cao hơn thành thị, lần lượt là 11,7% và 8%. Nữ thanh niên chiếm tỷ lệ cao hơn nam, ở mức 12% so với 8,3%.

Cục Thống kê cho biết tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên độ tuổi 15-24 trong quý IV/2025 ở mức 9%, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ thất nghiệp chung của cả nước, đồng thời tăng so với quý III/2025 và cùng kỳ năm trước. Riêng khu vực thành thị, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên vượt 11%.

Theo cơ quan thống kê, tỷ lệ thất nghiệp và số thanh niên không việc làm, không học tập duy trì ở mức cao phản ánh những khó khăn của người trẻ trong quá trình tìm kiếm việc làm. Do đó, cơ quan chức năng cần chú trọng phân luồng sớm, định hướng học tập và nghề nghiệp phù hợp năng lực cá nhân, đồng thời tăng cường liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Thanh niên tìm việc làm ở khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang cũ đầu năm 2023. Ảnh: Hồng Chiêu

Quý IV/2025, cả nước ghi nhận khoảng 2,14 triệu người, tương đương 4% lực lượng lao động, không được sử dụng hết tiềm năng. Tỷ lệ này ở thành thị là 3,8% và nông thôn hơn 4%. Nhóm này gồm người thất nghiệp, thiếu việc làm và ngoài lực lượng lao động nhưng sẵn sàng làm việc.

Cục Thống kê nhận định trong điều kiện kinh tế bình thường, lực lượng lao động không được sử dụng hết tiềm năng luôn tồn tại và thường tăng khi nền kinh tế chịu các cú sốc lớn. Thực tế, tỷ lệ này tăng mạnh từ quý I/2020, đạt đỉnh vào quý III/2021, sau đó giảm dần và dao động quanh mức 4%.

Nhìn chung, thị trường lao động quý IV/2025 cơ bản ổn định song vẫn xuất hiện một số dấu hiệu cần theo dõi khi số người thiếu việc làm tăng nhẹ. Cụ thể, khoảng 784.000 người thiếu việc làm, tăng 88.000 so với quý III/2025 và hơn 19.000 người so với cùng kỳ năm 2024.

Hồng Chiêu