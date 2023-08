1/3 đàn ông Nhật Bản thề không kết hôn

Nhiều nam giới ở Nhật Bản chọn độc thân suốt đời vì hài lòng với cuộc sống không phải chăm lo cho vợ con.

Thống kê mới công bố của Viện nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số Nhật Bản cho thấy 24% đàn ông nước này ở tuổi 50 chưa từng kết hôn, so với 14% phụ nữ.

Cũng trong nghiên cứu, khoảng 42% phụ nữ Gen Z và khoảng 50% nam giới tuyên bố không sinh con, trở thành nỗi đau đầu của các chương trình an sinh xã hội.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy số lượng đàn ông Nhật Bản chọn sống độc thân cao hơn nữ giới. Ảnh minh họa: Shutterstock

Kazuhisa Arakawa, trưởng dự án nghiên cứu nam giới độc thân tại công ty tiếp thị Hakuhodo Inc, đồng thời là tác giả của cuốn Super-Solo Society: The Shock of the Unmarried Nation, Japan, cho rằng đây mới chỉ là khởi đầu.

"Ước tính rằng vào năm 2035, cứ ba nam giới lại có một người không kết hôn. Còn trước những năm 1980, hầu hết mọi người dân nước này đều kết hôn", ông Arakawa nói.

Chuyên gia cho rằng biến động kinh tế, xã hội đã góp phần lớn vào những thay đổi này, đặc biệt là cuối những năm 1980 và đầu 1990 là thời điểm bong bóng kinh tế Nhật Bản bị vỡ. Trong 30 năm tiếp theo, thu nhập trung bình giảm dần và mối bận tâm về tài chính cho tương lai là một trong những lý do khiến nam giới trốn tránh hôn nhân.

Bên cạnh đó, định kiến đàn ông là trụ cột gia đình sau khi kết hôn làm hạn chế quyền tự do tiêu tiền; liên tục phải chịu gánh nặng từ môi trường làm việc áp lực và tăng ca khiến nhiều người "không còn thời gian để cô đơn". Và chính văn hóa mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống của người Nhật đã hình thành một thế hệ hoàn toàn thoải mái với việc sống một mình.

Riku Inamoto (36 tuổi) ở Tokyo, nói có hai thứ chiếm toàn bộ thời gian trong đời, gồm công việc và sở thích cá nhân. "Tôi không thể ngừng làm việc, do vậy nếu kết hôn, tôi sẽ mất đi sở thích riêng và đồng nghĩa không còn niềm vui. Cuộc sống đó thật khủng khiếp. Tôi có những người bạn lập gia đình, trông họ đang già đi và có vẻ không hạnh phúc. Vậy tại sao tôi phải kết hôn khi đang có cuộc sống tốt?", nam nhân viên văn phòng nói.

Ngày nay, người Nhật thuộc mọi giới tính đang ngày càng thể hiện sự ưa thích tự do cá nhân hơn các mối quan hệ. Tư tưởng "thích sống một mình" của họ không bị phản đối, phán xét hay bị coi là dị lập. Nhiều thành phố lớn của Nhật Bản đang phát triển các tiện ích, dịch vụ cho người sống độc thân như hàng ăn, quán bar, cửa hàng, khách sạn hay các quán karaoke phục vụ cho khách đi một mình.

Sau nhiều năm nghiên cứu, ông Arakawa nhận thấy thực tế chỉ có 30% đàn ông Nhật Bản chủ động trong chuyện tình cảm. Trong số 42% đàn ông độc thân trong độ tuổi 18- 34 khảo sát, chỉ còn 30% có ý định hẹn hò, tìm kiếm đối tác. Và cứ 10 nam giới lại có 7 người không muốn hẹn hò và tất nhiên, điều này dẫn đến việc gặp khó trong kết hôn. Và tệ hơn, hầu hết phụ nữ Nhật Bản ngày càng thụ động.

Nhưng nguyên nhân không đến từ việc mệt mỏi hay thờ ơ với tình yêu. Junichi Mishima (31 tuổi) đến từ Fukuoka nói rằng: "Tôi không chắc có sống độc thân hay không, nhưng cách sống này khiến tôi cảm thấy thoải mái. Tôi không tự tin nói chuyện với phụ nữ và có thể sống thiếu họ. Tôi thích đọc sách, chơi game và không nghĩ đến chuyện hẹn hò", chàng trai 31 tuổi nói.

1/3 nam giới Nhật Bản nói hài lòng với cuộc sống hiện tại, được đi làm và khám phá thế giới thay vì lập gia đình. Ảnh minh họa: Shutterstock

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng độc thân kéo theo nhiều hệ lụy. Một trong số đó là vấn đề già hóa dân số và thiếu lực lượng lao động trong tương lai khi tỷ lệ sinh giảm, già hóa tăng. Nhưng ông Arakawa nói không quá lo lắng.

"Từ góc độ cá nhân, hôn nhân có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần, nhưng người Nhật không có quan điểm tiêu cực về cuộc sống một mình. Những người sợ sống một mình thường là đàn ông đã ly hôn bởi có xu hướng lệ thuộc cao nhất vào vợ và tỷ lệ tự tử là cao nhất trong số họ", chuyên gia nói.

Tuy nhiên, tỷ lệ kết hôn giảm không có nghĩa Nhật Bản sẽ trở thành một quốc gia cô đơn, nơi các cá nhân không có bất kỳ mối quan hệ nào. Trên thực tế, mọi người vẫn kết hôn với nhau, chỉ là bản thân không đặt việc phải tìm kiếm ai đó để ở bên lên hàng đầu. Sự độc lập về mặt cảm xúc giúp người Nhật cảm thấy ổn khi ở một mình.

"Đó là một con đường cô đơn nhưng chúng ta không hề đơn độc", chuyên gia nói.

Minh Phương (Theo Flashpack)